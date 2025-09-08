El iPhone Fold podría ser el primer iPhone con un diseño verdaderamente todo pantalla

Según se informa, el iPhone Fold tendrá una cámara de 24 MP bajo la pantalla.

Dado que las filtraciones existentes sugieren que el teléfono utilizará Touch ID, eso significa que podría tener un diseño de pantalla completa.

No está claro si una o ambas pantallas tendrían una cámara bajo la pantalla.

¿Cuándo fue la primera vez que escuchaste hablar del iPhone Fold (también llamado simplemente como iPhone plegable)? Sin duda, desde la primera vez que lo escuchamos, prometió grandes sorpresas, incluso algunos rumores lo colocan como un dispositivo lleno de "primeras veces", pues además de ser el primer plegable de la compañía, también podría ser el primer iPhone con diseño de pantalla completa.

Por “diseño todo pantalla” nos referimos a un teléfono sin recorte para la cámara ni notch en la pantalla. Esto es algo que un reciente informe de analistas de JPMorgan (citado por 9to5Mac) sugiere como una posibilidad para el iPhone Fold, ya que indica que el teléfono en desarrollo contará con una cámara de 24 MP debajo de la pantalla.

Eso significaría que la cámara frontal en al menos una de las pantallas estaría oculta bajo el display, como ya se ha visto en algunos teléfonos Android.

Por supuesto, los iPhone actuales también integran los componentes de Face ID en la pantalla, por lo que ocultar solo la cámara no bastaría para lograr un diseño todo pantalla. Pero se rumorea que el iPhone plegable usará Touch ID en lugar de Face ID, en cuyo caso Apple solo tendría que ocultar la cámara.

Aún no está claro si una o ambas pantallas tendrán una cámara frontal bajo la pantalla, pero 9to5Mac predice que probablemente Apple usaría la misma cámara para ambas. Incluso si solo se implementa en una, eso ya permitiría que al menos una de las pantallas estuviera completamente libre de recortes y notches..

Una importante actualización

El iPhone 16 Pro con Dynamic Island.

Esto es muy importante, ya que los iPhone han tenido durante mucho tiempo más interrupciones en sus pantallas que los mejores teléfonos Android, por lo que un diseño de pantalla completa podría ser un argumento de venta casi tan importante como la naturaleza plegable del teléfono.

Sin embargo, como siempre, nos tomamos este informe con cautela, sobre todo porque es probable que el iPhone Fold no salga al mercado hasta dentro de un año, por lo que, aunque este sea el plan actual de Apple, aún podría cambiar.

En cualquier caso, no tendrás que esperar tanto para tener un nuevo iPhone, ya que se espera que el iPhone 17, el iPhone 17 Air, el iPhone 17 Pro y el iPhone 17 Pro Max salgan al mercado en menos de una semana, el 9 de septiembre.