Filtran imágenes de la supuesta cámara de vapor del iPhone 17 Pro Max

Se ha filtrado un diagrama que, según se informa, muestra la cámara de vapor del iPhone 17 Pro Max.

Esta es la tercera vez que se rumorea que este teléfono podría tener una cámara de vapor.

Una cámara de vapor ayudaría a mantener el teléfono refrigerado, lo que contribuiría a su rendimiento sostenido.

A pocos días de que posiblemente Apple revele finalmente la nueva serie iPhone 17, los rumores siguen a la orden del día. En esta ocasión, parece muy probable que el iPhone 17 Pro Max cuente con una cámara de vapor, ya que, tras dos fuentes independientes que así lo afirman, ahora hemos visto un diagrama de la misma.

Este ha sido compartido por el desarrollador de iOS @LusiRoy8 en X (a través de Phone Arena) y, aunque no tiene un gran historial en cuanto a filtraciones, el hecho de que sea la tercera vez que oímos hablar de una cámara de vapor nos hace pensar que hay muchas posibilidades de que sea cierto.

La imagen en sí no es muy detallada, pero parece que la cámara de vapor sería bastante grande si esto es cierto, lo que podría significar que estará diseñada para disipar el calor del almacenamiento y la RAM del teléfono, así como del chipset.

Una cámara de vapor, para quienes no lo sepan, es una cámara metálica llena de líquido que se convierte en vapor cuando se calienta. Ese vapor se disipa por toda la superficie de la cámara, disipando el calor de los componentes internos, sobre todo del chipset.

Este tipo de sistema de refrigeración ya se utiliza en muchos teléfonos Android, pero hasta ahora Apple ha recurrido a métodos diferentes y menos eficaces para refrigerar sus iPhones, y los modelos actuales utilizan láminas de grafito.

Más fresco y rápido durante más tiempo

Por lo tanto, al cambiar a una cámara de vapor, el iPhone 17 Pro Max debería poder mantenerse más frío durante más tiempo, lo que a su vez podría ayudarle a mantener su máximo rendimiento durante más tiempo, ya que cuando un teléfono se calienta demasiado, el rendimiento suele reducirse para ayudarlo a enfriarse. Una cámara de vapor también podría ayudar a mantener el teléfono más frío al tacto y evitar daños por calor en los componentes.

Así que una cámara de vapor tiene muchas ventajas, por lo que esperamos que Apple la incluya. La gran pregunta es si todos los modelos de iPhone 17 tendrán una cámara de vapor, solo los modelos Pro o solo el iPhone 17 Pro Max.

Esta última filtración se refiere solo al iPhone 17 Pro Max, pero una filtración anterior apuntaba a su inclusión tanto en el iPhone 17 Pro como en el iPhone 17 Pro Max, y la primera filtración sobre la cámara de vapor sugería que los cuatro modelos podrían tenerla.

Sin embargo, pronto sabremos cuáles tienen cámara de vapor, si es que alguno la tiene, ya que Apple celebrará un evento el 9 de septiembre en el que es casi seguro que anunciará estos teléfonos.