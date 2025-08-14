El iPhone 17 Air podría tener un chipset A19 Pro

Pero podría tener un núcleo GPU menos que el iPhone 17 Pro

También podría tener una pantalla y una batería peores

Sin duda, los últimos meses, el iPhone 17 Air nos ha dado mucho de qué hablar, algunos dicen que podría ser un gran éxito para Apple, pero hay quienes advierten de un fracaso colosal. Esto depende en gran medida de cómo la compañía equilibre su diseño con sus especificaciones y sobre todo, su precio.

Sin embargo, la última filtración sugiere que Apple podría no haber logrado el equilibrio adecuado para mí.

Según Fixed Focus Digital, una fuente con un historial bastante fiable, en una publicación en Weibo (vía GSMArena), el iPhone 17 Air tendrá un chipset A19 Pro, al igual que el iPhone 17 Pro y el iPhone 17 Pro Max. Excepto que no será exactamente lo mismo, ya que esta fuente afirma que la versión Air tendrá cinco núcleos GPU, mientras que la versión utilizada por los teléfonos Pro tendrá seis.

Queda por ver cuánta diferencia supondrá esto, pero significaría que el iPhone 17 Air es menos potente que el iPhone 17 Pro y el Pro Max, aunque probablemente siga siendo más potente que el iPhone 17 básico, que, según se informa, tendrá una versión no Pro del A19.

Compromisos en cuanto a batería, pantalla y cámara

iPhone 16 Pro (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Pero este no es el único compromiso del que se rumorea que adolece el Air, ya que la misma fuente también afirma que tendrá una pantalla y una batería peores que el iPhone 17 Pro.

No se especifican aquí las formas en que serán peores, pero es de suponer que esto significa una menor capacidad de la batería. En cuanto a la pantalla, probablemente se refiera a una afirmación anterior de que el iPhone 17 básico y el iPhone 17 Air no tendrían una frecuencia de actualización variable y, por lo tanto, probablemente tampoco tendrían una pantalla siempre encendida, aunque al menos aparentemente tendrán pantallas de 120 Hz.

Así que son muchas concesiones y, junto con el hecho de que el iPhone 17 Air probablemente solo tenga una cámara trasera, esto sería sin duda una concesión demasiado grande para mí. En realidad, parece que solo aquellos que valoran la estética por encima de todo lo demás elegirían comprar el Air.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Sin embargo, podría haber muchos compradores así, ya que Fixed Focus Digital predice que el iPhone 17 Air será un éxito. Por lo tanto, será interesante ver qué tal le va realmente. Lo sabremos en septiembre, ya que es cuando se espera que se lance toda la serie iPhone 17.