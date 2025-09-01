Danos tu opinión: ¿qué te gustaría ver en el iPhone 17?

Estamos a dos semanas del próximo evento de Apple, donde espero que veamos los nuevos modelos iPhone 17 y iPhone 17 Pro , junto con un posible iPhone 17 Air.

Para los fanáticos de los teléfonos, es uno de los eventos más importantes del año y podría dictar cómo se mueve el mundo de los teléfonos inteligentes en 2026. Cubriremos la presentación de Apple tanto en el sitio como de forma remota, por lo que estamos preparados para brindarle todas las noticias y reacciones a lo que se anuncie.

Si bien creemos que deberías esperar al iPhone 17, aún hay mucho que reflexionar, como las cinco formas en que el iPhone 17 Pro puede (y debe) superar al iPhone 16 Pro , y cómo el rumorado cambio en el cronograma de lanzamiento del iPhone de Apple podría ser una de sus peores ideas en años.

Pero queremos saber qué les gustaría ver de Apple con respecto al iPhone 17 y su versión Pro. A continuación, he hecho una encuesta rápida sobre las mejoras principales que probablemente tendrá el teléfono Apple de próxima generación, para que puedan votar por la que más les entusiasme.

Sin embargo, si ninguna de estas mejoras rumoreadas te atrae, cuéntame qué falta y qué esperas exactamente del iPhone 17 (y por qué) en la sección de comentarios al pie de este artículo.

Personalmente, mi mayor deseo es una pantalla de 120 Hz; actualmente uso el iPhone 16 Pro Max como mi teléfono principal y me he acostumbrado tanto a la pantalla ProMotion que no puedo volver a una de 60 Hz. Por lo tanto, creo que eso frena al iPhone 16, a pesar de su oferta general de smartphones bastante elegante, siempre y cuando se pueda aceptar estar en el ecosistema privado de Apple.

También me gustaría ver un poco de refinamiento adicional en el diseño, ya que estoy un poco cansado del módulo de cámara trasera dual que siento que se ve un poco anticuado.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Pero este artículo no se trata de nosotros, se trata de tu opinión. Así que vota en la encuesta de arriba y lee los comentarios si tienes más ideas sobre el iPhone 17.