OnePlus confirma el lanzamiento mundial del OnePlus 15 y presenta el nuevo diseño "Sand Storm"

OnePlus ha confirmado que el OnePlus 15 se lanzará a nivel mundial.

El fabricante chino de teléfonos también ha revelado una nueva edición Sand Storm del nuevo teléfono, que cuenta con un nuevo material en el marco.

Es probable que el teléfono se lance en China antes que en otros mercados.

¡Oficial! OnePlus confirmó que el OnePlus 15 se lanzará a nivel global y ofrecerá un nuevo diseño, pero eso no es todo, también un color nuevo llamado "Sand Storm".

La compañía mostró el nuevo teléfono en color negro durante un reciente evento de Qualcomm en China, pero esta es la primera vez que se menciona la versión Sand Storm. Según OnePlus, no se trata solo de un nuevo color, ya que incorpora oxidación micro-arco (MAO) en el marco y el módulo de la cámara.

El proceso MAO crea una capa de óxido cristalino en metales como el aluminio o el titanio, lo que ofrece mayor resistencia al desgaste y al daño. OnePlus asegura que este recubrimiento es 3.4 veces más duro que un marco de aluminio y 1.3 veces más resistente que uno de titanio.

Además, el panel trasero del teléfono estará hecho de fibra de vidrio, un material cada vez más popular por su ligereza y gran durabilidad. Aún no está claro si estas especificaciones de diseño aplicarán a todas las versiones del OnePlus 15 o únicamente a la edición Sand Storm.

Fiel a su nombre, la edición Sand Storm del OnePlus 15 llega en un atractivo tono beige arena. Y aunque el diseño en general no ha recibido las mejores reacciones, este color sutil ha sido bien recibido.

Aunque OnePlus confirmó que el nuevo teléfono se lanzará globalmente, es probable que primero debute en el mercado doméstico de China antes de llegar a otros países, siguiendo el patrón de lanzamientos anteriores.

El OnePlus 13 actual sigue siendo nuestra elección número uno como el mejor teléfono Android que puedes comprar (y, naturalmente, el mejor modelo de OnePlus). Su rendimiento veloz, excelentes cámaras y batería de larga duración lo llevaron a lo más alto de nuestro ranking tras su lanzamiento internacional a inicios de 2025.

Por ello, el OnePlus 15 tiene un gran reto por delante. Aunque todavía no se han revelado todas sus especificaciones, sabemos que incluirá el nuevo chipset Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 y el nuevo motor de procesamiento de imágenes de OnePlus, llamado DetailMax.

Cuéntanos qué opinas del OnePlus 15 en los comentarios, y no olvides revisar nuestra reseña del OnePlus 13.