"Se puede usar TikTok en dispositivos del gobierno": la administración de Trump retira la prohibición de TikTok en los teléfonos del gobierno

La administración de Trump ha levantado la prohibición de TikTok en los dispositivos federales

En 2022 se prohibió a los empleados del gobierno instalar la aplicación

Actualmente, la mayoría de las acciones de TikTok en Estados Unidos están en manos de una empresa estadounidense, aunque ByteDance sigue conservando alrededor del 20 % de las acciones

La administración de Trump ha levantado la prohibición que impedía a los empleados del gobierno tener TikTok en sus dispositivos móviles.

La ley se promulgó en 2022, cuando se consideró que TikTok representaba una amenaza para la seguridad nacional debido a los posibles vínculos entre ByteDance, la empresa matriz de TikTok, y el gobierno chino.

Un memorándum publicado por la Oficina de Administración y Presupuesto (OMB) establece: "Se permite el uso de TikTok en dispositivos del gobierno".

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Los detalles sobre por qué el gobierno prohibió la aplicación en primer lugar no se han revelado por completo. Las discusiones en el Senado se centraron en la recopilación de datos y la influencia del gobierno chino sobre el algoritmo de la aplicación.

TikTok dejó de funcionar temporalmente en EE. UU. en 2025, cuando la administración de Trump obligó a ByteDance a vender la aplicación a propietarios estadounidenses o, de lo contrario, la aplicación sería incluida permanentemente en la lista negra de EE. UU.

Ambas partes acordaron crear una versión estadounidense de la aplicación para el público estadounidense, controlada por la empresa conjunta TikTok USDS.

Desde entonces, el Departamento de Transporte, el Departamento del Tesoro y el Departamento de Salud y Servicios Humanos han creado cuentas oficiales en la aplicación y han comenzado a publicar contenido. La Casa Blanca también cuenta con una cuenta oficial que publica principalmente videos editados para generar expectación sobre el presidente.

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