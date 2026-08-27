Meta llega a un acuerdo por 18 mil millones de dólares en el caso por presuntos daños causados en las redes sociales, y acepta cambios masivos que podrían ser casi imposibles de hacer cumplir

La semana pasada, la enorme demanda contra Meta, en la que se alegaba que sus productos fueron diseñados para generar adicción en los adolescentes y que podrían haberles causado daños psicológicos, llegó a los tribunales. Con el respaldo de decenas de estados de Estados Unidos, el posible costo de 1.4 billones de dólares, en caso de que Meta perdiera, habría sido suficiente para llevar a la compañía a la bancarrota.

Ahora, ese caso terminó de manera repentina. Se llegó a un acuerdo por la considerable suma de 18 mil millones de dólares y se prometieron cambios fundamentales en la forma en que operan los principales productos de Meta, específicamente Instagram y Facebook, cuando son utilizados por menores de 18 años. Más adelante hablaré de los cambios propuestos (que Meta también quisiera que YouTube y TikTok adoptaran), pero primero hablemos de este sorprendente giro de los acontecimientos.

Estábamos en la segunda semana del gran juicio y, sinceramente, apenas estábamos llegando a la parte interesante. Después de que los estados presentaron inicialmente sus argumentos y dejaron claro que consideraban que Meta sabía que sus productos podían estar perjudicando a los adolescentes y no estaba haciendo nada al respecto, el director ejecutivo de Instagram, Adam Mosseri, subió al estrado y recibió una lluvia de preguntas sobre los controles actuales de la plataforma, como los avisos que instan a los adolescentes a “tomarse un descanso”. El interrogatorio fue tan intenso que el normalmente impecable Mosseri parecía estar “molesto”. También admitió que no existen “soluciones milagrosas” para garantizar la seguridad.

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El miércoles 26 de agosto, al parecer, estábamos a solo unas horas del gran momento: que el fundador y director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg, subiera al estrado. Esperaba que la parte acusadora lo presionara con fuerza para intentar provocar algún error o reacción por parte del normalmente imperturbable Zuckerberg.

Ahora, ese momento nunca llegará. Sin admitir ninguna conducta indebida ni responsabilidad, Meta puso fin a un caso que potencialmente podía destruir su negocio o, al menos, debilitarlo considerablemente.

Sin embargo, esto es lo que Meta acordó como parte del acuerdo [PDF]. A primera vista, puede parecer que se trata de muchos cambios. De hecho, las modificaciones son tan amplias que algunas personas en redes sociales se preguntaron si podrían o deberían aplicarse a todos los usuarios de la plataforma.

Límites de tiempo (2 horas)

Pausas obligatorias después de 15 minutos de desplazamiento

Bloqueos de uso durante la noche

Sin notificaciones nocturnas

Sin uso durante el horario escolar

Sin "me gusta" visibles

Sin filtros cosméticos

Sin feed organizado algorítmicamente (si así lo eligen)

Verificación de edad

Mejor sistema para denunciar contenido dañino

Mejores controles parentales

Hay algunas salvedades: el límite de dos horas se aplica tanto a Instagram como a Facebook, aunque ¿cuánto tiempo pasa un menor de 18 años en Facebook?

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La eliminación de los “me gusta” incluye cualquier información que pueda dar lugar a comparaciones sociales —esencialmente, un filtro contra el FOMO—.

Algunos de los cambios, como la verificación de edad, los controles parentales y las medidas de protección de contenido, representan un fortalecimiento y una ampliación de los controles existentes.

Meta ha implementado todo un conjunto de controles parentales, especialmente en Instagram, en los últimos dos años, pero como señaló Mosseri, no todo está funcionando.

Cuando publiqué la lista anterior en las redes sociales, un lector perspicaz hizo una observación muy acertada.

En Bluesky, Paul Dempsey publicó:

Lamentablemente, para que eso funcione, es necesario que se cumplan al menos estas suposiciones:

1. Meta aplicará procesos lo suficientemente estrictos como para evitar que los niños eludan estas restricciones.

2. Los padres podrán darse cuenta cuando sus hijos hayan eludido las restricciones.

3. Los estados contarán con recursos suficientes para supervisar el nuevo formato.

Creo que el resultado es 0 de 3.

Una subida empinada y pocas posibilidades de éxito

Tiene razón, por supuesto. Las herramientas de Meta para bloquear a adolescentes astutos no necesariamente han dado resultados. Si acaso, los adolescentes se están alejando de las redes sociales por iniciativa propia, pero eso no significa que millones de ellos no sigan utilizándolas y estén expuestos con frecuencia a contenido poco saludable y a comentarios o reacciones sociales perjudiciales.

La decisión de Meta de utilizar IA para detectar comportamientos propios de adolescentes y trasladar automáticamente esas cuentas a las restricciones actuales para cuentas de adolescentes ha funcionado para algunos, pero ¿qué tan bien entiende realmente la IA a los adolescentes de hoy y todas las formas en que pueden imitar el comportamiento de los adultos para evadir las restricciones?

Con este acuerdo, Meta estará preparando reglas más estrictas que podrían incluir algún tipo de identificación, no solo para agregar cuentas de adolescentes, sino también alguna prueba de que las personas son quienes dicen ser y de que efectivamente son los padres de estos adolescentes recién incorporados.

El anonimato en las plataformas podría verse afectado o desaparecer por completo.

Pero, como señaló Dempsey, no está claro si Meta podrá encontrar suficientes formas de bloquear a adolescentes ingeniosos.

Su segunda pregunta también es válida. Muchos padres están desconectados de las actividades que sus hijos y adolescentes realizan en internet. Puede que los padres estén en Facebook, pero es menos probable que naveguen casualmente por el mundo de Reels y TikTok. El nivel de comodidad de los adolescentes con estos sistemas supera por mucho al de sus padres. A menudo me pregunto quién terminará guiando a quién mientras los jóvenes y sus padres intentan adaptarse a estas nuevas restricciones.

El último punto de Dempsey probablemente sea el más importante. Aplaudo a todos los estados por haberse unido para llevar adelante este caso. Es un nivel de cooperación impresionante. Aun así, cuando se trata de leyes y sanciones, me sorprendería que viéramos siquiera un atisbo de consistencia. Eso significa que las reglas para supervisar, detectar, hacer cumplir y procesar a quienes las evadan serán diferentes en cada estado. Y, peor aún, ninguno tendrá la infraestructura o los recursos necesarios para hacer un seguimiento.

Claro, las reglas en Instagram, Facebook y otras plataformas de redes sociales que se sumen serán consistentes, pero las tácticas para evadirlas serán variadas y nadie —ni los padres ni los estados que originalmente presentaron el caso— lo sabrá, al menos hasta que un adolescente denuncie algún daño o los padres se den cuenta de que sus hijos de alguna manera están interactuando en redes sociales con adultos (o algo peor).

Para Meta, estos cambios modificarán sus productos, pero no creo que eso le cause un daño significativo a la empresa o a su negocio. Es mucho dinero, pero una cantidad manejable (el costo de una adquisición). Para los padres y los adolescentes, todos tendrán dificultades para adaptarse a los cambios en las plataformas hasta que los adolescentes descubran formas de evadirlos y los padres vuelvan a preguntarse por qué de repente hay tanto silencio en las habitaciones de sus hijos.

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