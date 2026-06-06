"Que sea su perdición": Instagram Plus se está lanzando a nivel mundial, y a los usuarios no les gusta la idea de tener que pagar por una aplicación que era "gratis"

Instagram Plus ya está disponible en todo el mundo

Cuesta 3,99 dólares (aproximadamente 3 libras esterlinas / 5,60 dólares australianos) al mes

Incluye funciones nuevas y mejoradas, y todo lo que antes era gratuito sigue siéndolo, al menos por ahora

Tras el anuncio del mes pasado, Instagram Plus se está lanzando a nivel mundial, lo que te brinda la oportunidad de pagar una suscripción mensual para usar una plataforma a la que antes accedías de forma gratuita.

Por supuesto, la versión gratuita sigue estando disponible y —al menos por ahora— incluye todo lo que siempre ha incluido, mientras que la versión «Plus» añade funciones adicionales.

Por 3,99 dólares (aproximadamente 3 libras esterlinas / 5,60 dólares australianos) al mes, Instagram Plus te ofrece «Story Spotlight», que te permite dar prioridad a tu historia para tus amigos; «Super Hearts», que son corazones animados que puedes enviar; la posibilidad de crear tantas listas de audiencia para tus historias como quieras; y la posibilidad de que una historia dure 48 horas, en lugar de las 24 horas estándar.

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También puedes previsualizar historias, ver cuántas veces se han vuelto a ver tus historias, comprobar rápidamente si una persona específica ha visto tu historia y publicar en tu perfil o en tus destacados sin que aparezca en los feeds de tus amigos.

En cuanto a la personalización, puedes elegir entre una selección de íconos de aplicaciones, personalizar la fuente de la biografía de tu perfil y fijar hasta seis publicaciones en tu perfil (en lugar de las tres anteriores).

(Image credit: Lance Ulanoff/Future)

Un futuro preocupante

Todo esto es nuevo, así que no pierdes nada por no pagar, y de todos modos tendrás que lidiar con los anuncios aunque pagues.

Pero, por supuesto, las cosas podrían cambiar: es posible que, en el futuro, Meta te permita pagar para eliminar los anuncios (como ya pueden hacer los usuarios por separado en el Reino Unido y la UE), pero también es posible que las funciones que actualmente son gratuitas se incorporen algún día a Instagram Plus.

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Y, como mínimo, es probable que la mayoría de las próximas funciones de Instagram se coloquen detrás del muro de pago de Instagram Plus.

Esas posibilidades —junto con la idea de pagar por una aplicación que siempre ha sido gratuita, aunque por ahora sea totalmente opcional— han recibido una respuesta comprensiblemente insatisfecha por parte de los usuarios.

En un artículo anterior de TechRadar sobre Instagram Plus y un posible futuro de pago por interacción, las respuestas incluyeron comentarios como «eso es hablar de quedarse sin negocio por los precios», «que sea su ruina» y «yo no voy a pagar», entre otros comentarios en su mayoría negativos.

Así que será interesante ver si Instagram Plus realmente resulta un éxito para Meta, y si la empresa dejará las funciones gratuitas tal como están indefinidamente y seguirá mejorando el nivel gratuito, o si Instagram se convertirá cada vez más en una aplicación por la que hay que pagar para usarla correctamente.

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