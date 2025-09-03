Por fin, Instagram se decide a lanzar una aplicación oficial para iPad

Instagram para iPad ya está disponible.

Llega 15 años después del lanzamiento de la aplicación original para iPhone.

La aplicación incluye una nueva pestaña "Siguiendo".

¡Por fin! Si eres de los que utiliza su iPad para casi todo, incluyendo navegar por redes sociales y odiabas no tener una aplicación oficial de Instagram te tenemos buenas noticias, los ingenieros de Meta finalmente han encontrado tiempo para corregir este error: Instagram para iPad ya está disponible.

Si tienes una de las tabletas de Apple, ahora puedes relajarte y disfrutar de los feeds, las historias y los carretes de Instagram en una pantalla más grande. Los carretes serán lo primero que aparecerá, porque Instagram considera que son perfectos para el entretenimiento relajado (y también porque... TikTok).

«La gente lleva tiempo pidiendo esto», dice la entrada del blog del anuncio con total seriedad. «Nos hemos tomado nuestro tiempo para diseñar una experiencia que optimice tus partes favoritas de Instagram para una pantalla más grande».

Instagram para iOS hizo su debut en octubre de 2010, y las solicitudes de una aplicación para iPad comenzaron casi de inmediato. Aunque a lo largo de los años fueron apareciendo gradualmente aplicaciones para Android, la web e incluso Windows Mobile, las demandas de una aplicación para iPad fueron cortadas de raíz con educación.

Una nueva pestaña "Siguiendo"

Hay una nueva pestaña "Siguiendo". (Image credit: Meta)

La aplicación para iPad ofrece un conjunto completo de funciones para crear contenido nuevo, al igual que su equivalente para iPhone. También puedes acceder a tu bandeja de entrada de Instagram (con la lista de conversaciones y los chats uno al lado del otro) y a tus feeds de actividad y notificaciones.

Hay una nueva pantalla llamada «Siguiendo». Tiene tres pestañas: «Todos» (publicaciones de las cuentas que sigues), «Amigos» (publicaciones de las personas a las que sigues y que te siguen a ti) y «Últimas» (publicaciones de las cuentas que sigues, en orden cronológico).

Será interesante ver si esta pestaña se incorpora a otras aplicaciones de Instagram: Según el anuncio, se introdujo en respuesta a «las solicitudes de formas más fáciles de asegurarse de no perderse las actualizaciones de tus cuentas favoritas».

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

A simple vista, parece que la aplicación aprovecha bastante bien el espacio adicional de la pantalla. La aplicación de Instagram para iPad ya está disponible en la App Store de Apple y se puede descargar de forma gratuita para cualquier tableta con iPadOS 15.1 o posterior.