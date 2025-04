La última función de Instagram te pregunta si estás preparado para revelar tu personalidad más íntima a tus mejores amigos

¿Eres tan fan como yo (aunque en la oscuridad) de pasar horas y horas con reels en Instagram y TikToks? Si tu respuesta fue afirmativa, te tenemos noticias, Instagram tiene una nueva función que permite crear un feed de reels personalizado para ti y tus amigos.

Con el nombre de Blend, que ya está disponible, puedes configurar este feed personalizado para ti y un amigo y recibir Reels que coincidan con los intereses de ambos. Se trata de un feed de Reels al que sólo puedes acceder por invitación y que puedes desplazar dentro de tu ventana de chat y responder en la parte inferior para entablar una conversación sobre lo que quieras.

Y si estabas adivinando que vive dentro de DMs, estarías en lo cierto, ya que es ahí donde Instagram te invita a mantener la conversación. Además, si te preocupa que los Reels vivan en línea junto a tus mensajes, GIFs y, potencialmente, otros Reels compartidos... no temas.

