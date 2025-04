Instagram podría tener pronto una aplicación para iPad, pero aquí tienes una solución mientras esperas

¿Eres de los que les gustaría tener una aplicación nativa de Instagram para iPad? De ser así, te tenemos noticias increíbles, pues de acuerdo con "The Information" pronto podríamos tener Instagram nativo para iPad.

Eso podría ser una buena noticia para los fans del iPad y de Instagram que están cansados de tener que utilizar un dispositivo diferente para su red social favorita.

El informe de The Information cita a un empleado de Instagram que supuestamente tiene conocimiento de los planes. Este trabajador afirma que Meta, desarrollador de Instagram, espera aprovechar la agitación que atraviesa TikTok -que podría verse obligada a vender su negocio estadounidense bajo la presión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump- para dirigirse a los usuarios de TikTok que podrían estar buscando una app alternativa.

