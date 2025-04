Estoy impaciente por probar Edits, la competencia de Instagram a CapCut, que ya está disponible como descarga gratuita

Instagram Edits ya está disponible como editor de vídeo gratuito en Android e iOS

Es la respuesta de Meta a CapCut con un mayor énfasis en la integración con la plataforma principal de Instagram

Edits también cuenta con algunas herramientas potenciadas por IA como Cutouts y Animate

¡La espera terminó! La respuesta de Instagram a CapCut llegó finalmente. ¿Están listos para descubrir sus capacidades?

Adam Mosseri, director del gigante de las redes sociales Meta, anunció por primera vez Edits a mediados de enero, cuando TikTok se enfrentaba a su primera prohibición en Estados Unidos. Su lanzamiento estaba previsto para febrero, luego para marzo, pero ya estamos en abril y hoy es el día.

Como se prometió inicialmente, Instagram Edits está disponible de forma gratuita en Android e iOS. Aterriza como un editor familiar basado en la línea de tiempo que ofrece una profunda integración con Instagram, lo que significa que puedes ver tus métricas, ver otros Reels, navegar por todos los sonidos y clips de audio disponibles, e incluso aplicar efectos populares.

A diferencia de CapCut, propiedad de la empresa matriz de TikTok, ByteDance, o de otras aplicaciones de edición de vídeo para móviles, Instagram presenta Edits como una ventanilla única. Como se puede ver en las capturas de pantalla a continuación, hay un gran enfoque en la creación y la ideación.

Además de importar vídeo, hacer cortes, añadir texto y aplicar efectos, puedes utilizar notas adhesivas para crear listas de ideas o gestionar varios proyectos.

(Image credit: Instagram)

Como ya hemos dicho, puedes ver otros Reels y buscarlos sin salir de la aplicación. Además, tendrás la posibilidad de guardar notas asociadas a ellos: tal vez sea uno que quieras remezclar o simplemente un excelente audio personalizado que quieras utilizar en tu próximo vídeo.

El gran atractivo, sin embargo, para los fieles de Instagram es una prometida cámara de alta calidad para «grabación de vídeo mejorada». De esta forma, puedes capturar y editar directamente en la aplicación, en lugar de grabar en otra aplicación y luego trasladarlo a Instagram. De nuevo, como tendencia de Meta, el objetivo es controlar todo el proceso.

Ahora bien, tanto si se dispara en la aplicación como si se importa, hay muchas herramientas de edición disponibles. En un principio, Mosseri adelantó que Edits contaría con todas las herramientas que cabría esperar, y ya están aquí. Sin embargo, Instagram está añadiendo algunas más exclusivas, como la posibilidad de utilizar efectos populares como la pantalla verde.

También se incluyen efectos más avanzados, como Recortes, que te permite aislar a una persona u objeto en la pantalla con seguimiento, o Antimateria, que probablemente utiliza un Meta LLM, puede convertir imágenes en vídeo para momentos atractivos.

Ambas parecen bastante prácticas, y se encuentran en la parte inferior de la interfaz como una fila de herramientas. Encima, tendrás una línea de tiempo clásica que recuerda a iMovie y a CapCut. Tendrás la pista de vídeo principal con el audio debajo, así como espacio para elementos en pantalla como texto o superposiciones.

(Image credit: Instagram)

Aunque todavía no he probado Edits, las funciones básicas parecen estar a la par con las de otros editores de vídeo, y debería ser bastante fácil crear rápidamente una edición con arrastrar y soltar, cortes, divisiones y mucho más. Edita también tiene una herramienta de subtítulos, así como opciones para grabar una voz en off y añadir otros elementos.

Instagram también promete escuchar los comentarios y ya tiene una lista de funciones que llegarán en las próximas actualizaciones de Edits, como la posibilidad de utilizar IA para modificar vídeos, probablemente con una indicación; fotogramas clave, funciones de colaboración y una ampliación de elementos integrados como fuentes, filtros y efectos de voz, entre otras cosas.

La plataforma también promete escuchar los comentarios sobre Edits y utilizarlos para informar la hoja de ruta de desarrollo. Tengo curiosidad por ver cómo funciona Edits, dado que CapCut, que utilizo bastante, desapareció durante un tiempo y TikTok fue prohibido. Puedes editar hasta 10 minutos de vídeo, e Instagram promete exportaciones sin marcas de agua a su propia plataforma, así como guardados generales en el dispositivo.

Además, aunque las funciones de IA no son decisivas, podrían permitir a los creadores dar más sabor a los contenidos, y me gusta la funcionalidad prometida de los recortes. Así que, sí, aunque el diseño se parece a CapCut, esa plataforma no reinventó necesariamente la rueda de la edición de vídeo sobre la marcha.

En todo caso, el lanzamiento de Instagram Edits como editor de vídeo gratuito en iOS y Android debería inspirar algunas nuevas características para las aplicaciones de la competencia para ayudar a nivelar el campo de juego. Si te interesa probar Edits, ya está disponible para Android e iOS.