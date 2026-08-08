Batch cooking: la tendencia que ayuda a organizar las comidas y reducir el desperdicio

Sin duda, en México es uno de los países que más aprovecha los alimentos cada día, ¿quién no ha comido pavo durante días después de Navidad?

Esto es algo importante, pues cada año, el país pierde aproximadamente 20.4 millones de toneladas de alimentos, equivalentes al 34% de la producción nacional, de acuerdo con estimaciones de la FAO y el Banco Mundial. Este escenario ha impulsado una nueva conversación alrededor de la organización de comidas: no solo cómo cocinar de forma más eficiente, sino cómo conservar mejor lo que se prepara para evitar desperdicios y mantener la calidad de los alimentos.

Al mismo tiempo, cocinar en casa está ganando relevancia entre los consumidores mexicanos. De acuerdo con Worldpanel by Numerator, anteriormente Kantar Worldpanel, durante el último año las ocasiones en las que los hogares preparan alimentos aumentaron 14.7%, lo que equivale a 23 millones de ocasiones adicionales por semana tan solo en el Valle de México, Guadalajara, Monterrey y Mérida. Además, al cocinar, 70.7% de los consumidores busca que la comida sea saludable, 70.6% que sea deliciosa y 56.3% que la preparación sea fácil y rápida. Estos datos reflejan una expectativa cada vez más clara: cocinar más en casa, pero hacerlo de forma práctica, organizada y sin sacrificar la experiencia de consumo.

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En este contexto, preparar alimentos con anticipación ha dejado de ser únicamente una estrategia para quienes tienen agendas complicadas. El llamado batch cooking —o meal prep— responde a una necesidad mucho más amplia: aprovechar mejor los ingredientes, reducir desperdicios y encontrar formas más eficientes de mantener comidas listas sin sacrificar sabor, textura o calidad.

Para muchas personas, preparar varias porciones en una sola sesión puede resolver parte de la rutina semanal, pero conservar la experiencia original de los alimentos sigue siendo uno de los principales obstáculos. Platillos que pierden textura después de refrigerarse, alimentos que requieren múltiples recipientes para almacenarse y recalentados que cambian la consistencia original son algunos de los puntos de fricción que enfrentan quienes buscan organizar mejor su alimentación.

De acuerdo con la Procuraduría Federal del Consumidor, entre las principales causas del desperdicio de alimentos en los hogares se encuentran la mala planificación, el deterioro por almacenamiento inadecuado y la preparación de cantidades mayores a las que realmente se consumen.

Es dentro de esta conversación donde surgen soluciones como Ninja CRISPi® y Ninja CRISPi PRO™, sistemas desarrollados para simplificar la preparación, el almacenamiento y el recalentado de alimentos a través de una experiencia integrada.

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Uno de sus principales diferenciadores son los recipientes de vidrio CleanCrisp™, diseñados para cocinar, servir, almacenar y recalentar utilizando el mismo contenedor. Esta propuesta responde a uno de los retos más comunes dentro de la organización semanal de comidas: reducir pasos innecesarios, utilizar menos utensilios y mantener una experiencia más práctica durante todo el proceso.

Ambos modelos incorporan funciones como Air Fry, Max Crisp, Bake, Roast, Re-Crisp y Dehydrate, permitiendo preparar diferentes tipos de alimentos dentro de una misma rutina culinaria. Desde proteínas y vegetales hasta snacks y preparaciones que requieren recuperar textura después del almacenamiento, la tecnología busca adaptarse a distintos momentos de consumo.

Uno de los atributos más relevantes para quienes preparan alimentos con anticipación es precisamente la posibilidad de recuperar características que suelen perderse con el paso de los días. La función Re-Crisp responde a este desafío al ayudar a devolver una textura más crujiente a determinadas preparaciones, permitiendo disfrutar alimentos almacenados con una experiencia más cercana a recién hechos.

Esta evolución coincide con un cambio en la relación que las personas tienen con la cocina. Hoy, los consumidores no solo buscan electrodomésticos que permitan preparar alimentos; buscan herramientas que les ayuden a organizar mejor su tiempo, aprovechar sus compras y reducir la cantidad de comida que termina sin consumirse.

El crecimiento de prácticas como el meal prep y el batch cooking refleja esta transformación. La preparación anticipada dejó de estar asociada únicamente con planes alimenticios estrictos y comenzó a formar parte de rutinas más amplias entre profesionistas, estudiantes y familias que buscan simplificar sus días.

Dentro de esta categoría, cada modelo responde a distintas necesidades. Ninja CRISPi® está diseñado para quienes buscan una solución práctica para el día a día, mientras que Ninja CRISPi PRO™ amplía la capacidad y está pensado para preparaciones más grandes, permitiendo cocinar para grupos de hasta 10 personas. Esta característica lo convierte en una alternativa para familias, reuniones o momentos donde la cocina vuelve a ser un espacio de convivencia.

Más que una tendencia pasajera, el auge de la preparación anticipada refleja una nueva forma de entender la cocina: no se trata únicamente de cocinar una vez, sino de crear sistemas que permitan aprovechar mejor cada preparación, conservar su calidad y facilitar la organización de la semana.