Nvidia presenta su enorme "fábrica de IA" modular DSX POD: ¿el nuevo hardware Vera Rubin podría ayudar a mejorar la eficiencia energética de los centros de datos?

El DSX POD de Nvidia tiene como objetivo reducir el tiempo de implementación de la infraestructura de IA a 14 días

Los contenedores fabricados en planta permiten trasladar el montaje principal de los centros de datos de IA lejos de los sitios de implementación

Los sistemas Vera Rubin constituyen la base computacional del DSX POD de Nvidia

Nvidia ha presentado DSX POD, un diseño de infraestructura modular que integra sus próximos sistemas de cómputo Vera Rubin con el equipo esencial de los centros de datos.

El sistema aloja el hardware de cómputo, las redes, la distribución eléctrica y el enfriamiento por líquido dentro de contenedores ensamblados en fábrica, lo que reduce la cantidad de trabajo de instalación requerido en los sitios de implementación.

Nvidia afirma que este enfoque podría acortar los plazos de implementación de seis meses a solo 14 días, siempre y cuando las ubicaciones ya cuenten con la infraestructura de apoyo necesaria.

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Los contenedores prefabricados tienen como objetivo acelerar la implementación de la IA

El diseño DSX POD traslada las principales tareas de integración de los sitios de construcción a las instalaciones de fabricación, donde los equipos pueden ensamblarse y probarse antes de su envío.

Cada contenedor llega con el cableado interno, las conexiones eléctricas, las tuberías de refrigeración y las redes ya instalados. Esto permite a los operadores conectar la unidad a la infraestructura preparada en la ubicación que elijan.

El director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, relacionó el despliegue más rápido con la posibilidad de comenzar a generar ingresos a partir de la infraestructura de IA en menos tiempo.

"Una fábrica de IA crea valor cuando comienza a producir tokens, no cuando termina su construcción", declaró.

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"Con NVIDIA DSX POD, incorporamos la precisión y la rapidez de la fabricación en fábricas a la construcción de infraestructura de IA… para que los clientes puedan ampliar su capacidad y poner en marcha antes la producción que genera ingresos".

Según Nvidia, reducir el tiempo de instalación permite a los operadores comenzar a entrenar modelos y ejecutar cargas de trabajo de producción antes, lo que podría adelantar las oportunidades de generar ingresos.

El diseño de referencia parte de los sistemas Vera Rubin NVL72, que Huang describió como un conjunto de siete racks de computación con refrigeración líquida, conectados mediante aproximadamente 17 kilómetros de cableado Spectrum-X.

Sin embargo, la estimación de 14 días para el despliegue depende de que el sitio esté preparado. Esto significa que la disponibilidad de energía, la capacidad de refrigeración, la conectividad de red y otros sistemas de soporte deben estar listos de antemano.

Nvidia afirma que su consumo de energía y agua es menor

Más allá de una construcción más rápida, Nvidia afirma que su plataforma de infraestructura DSX puede mejorar la eficiencia en el uso de recursos, aunque los ahorros anunciados dependen del diseño de la instalación y de las condiciones operativas.

La empresa sostiene que su método de enfriamiento puede eliminar la evaporación de agua durante la disipación normal de calor, utilizando un sistema de enfriamiento líquido de circuito cerrado junto con enfriadores secos al aire libre para liberar el calor.

Nvidia estima que una instalación que opere a 2 GW podría ahorrar 54 millones de litros de agua al día en comparación con los sistemas convencionales que dependen de torres de enfriamiento.

Las temperaturas extremas pueden requerir enfriamiento mecánico adicional, lo que podría reducir el ahorro de agua dependiendo del clima local y las condiciones operativas.

Nvidia también afirma que su tecnología DSX MaxLPS puede ofrecer una producción equivalente de tokens utilizando un 30 % menos de energía mediante la asignación dinámica dentro del presupuesto eléctrico disponible de una instalación de IA.

Otro componente, DSX Flex, está diseñado para ajustar el consumo de energía del centro de datos en respuesta a los precios de la electricidad, las condiciones de la red y los requisitos de las empresas de servicios públicos.

Nvidia está colaborando con empresas como Dell Technologies, HPE, Lenovo, Schneider Electric y Vertiv para fabricar y suministrar sistemas DSX POD en todo el mundo.

Se espera que las entregas comiencen a principios de 2027, mientras que las ganancias de eficiencia proyectadas por Nvidia aún requieren una verificación independiente en condiciones operativas reales.

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