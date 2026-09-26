JETOUR F700 hace su primera aparición en México durante Expo Auto Estrenos, en Guadalajara

¿Te lo perdiste? La nueva Jetour F700 realizó su primera aparición en México durante la Expo Auto Estrenos, en Guadalajara.

Cabe destacar que los visitantes pudieron conocer por primera vez la pickup que próximamente se incorporará al catálogo de la compañía en México.

La F700 genera expectativa en la Perla Tapatía

La exhibición estuvo a cargo de FOSOL y XIAN Motors, grupos que operan agencias de JETOUR SOUEAST en la capital jalisciense, como parte de su participación en este encuentro dedicado a la industria automotriz. La llegada de la pickup permitió a la audiencia apreciar de cerca su diseño y algunos de los atributos que definirán su perfil para el mercado nacional.

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La muestra también sirvió para anticipar la expansión de la gama de JETOUR hacia nuevos segmentos, con una camioneta que ampliará las opciones disponibles para los clientes de la firma.

Una nueva apuesta para el segmento de pickups

Con F700, JETOUR prepara su incursión en la categoría de camionetas de recreación en México, junto a un concepto orientado a distintas necesidades de uso, además de incorporar elementos de diseño y tecnología presentes en la nueva generación de vehículos de la marca.

Su paso por Expo Auto Estrenos permitió mostrar un adelanto de lo que prepara la marca para el mercado nacional, a poco tiempo de su debut oficial.

Enrique Tamayo y Fernando Robledo, directivos al frente de las agencias JETOUR SOUEAST en Guadalajara (Country/Minerva de Grupo FLOSOL, y Galerías/Santa Anita de XIAN Motors, respectivamente), coincidieron en que la presencia de la F700 permitió acercar esta propuesta de movilidad al público local. Destacaron que el evento fue clave para medir el interés del público, dar a conocer las novedades de la firma para México y reforzar la relación con clientes y distribuidores.

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Con esta exhibición, F700 comienza a despertar interés entre el público y se suma a la evolución del portafolio de la compañía, que próximamente diversificará su presencia con la llegada de este nuevo modelo al mercado mexicano.