Xiaomi SkyNomad debuta con dos versiones y un enfoque en espacio, seguridad e inteligencia

¡La espera terminó! Al menos en China, pues Xiaomi EV presentó su totalmente nueva serie Xiaomi SkyNomad, el primer modelo construido sobre la plataforma Xiaomi Kunlun. ¿Estás listo para conocer todos los detalles?

Posicionada como un SUV inteligente, reconfigurable y de gran espacio, la Serie Xiaomi SkyNomad se fundamenta en tres fortalezas clave: un espacioso interior, un suelo de cabina completamente plano y asientos reconfigurables, combinados con las tecnologías Xiaomi Kunlun HyperRange, la batería Xiaomi Armor Scale y el sistema de seguridad Xiaomi Kunlun Total Safety.

A través de su espacio, seguridad, inteligencia, dinámica de conducción y autonomía, Xiaomi SkyNomad está diseñado para satisfacer las necesidades centrales de los vehículos familiares, marcando el inicio de un nuevo capítulo en la trayectoria automotriz de Xiaomi.

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Esta presentación introduce dos variantes: Xiaomi SkyNomad N90 Max (SUV de rango extendido insignia de 7 plazas) y Xiaomi SkyNomad N70 Max (SUV de rango extendido AWD de 5 plazas), cubriendo las diversas necesidades de espacio de diferentes familias.

(Image credit: Xiaomi)

Precio oficial de preventa de la serie Xiaomi SkyNomad:

Xiaomi SkyNomad N90 Max (7 plazas, insignia, rango extendido): RMB 299,900.

(7 plazas, insignia, rango extendido): RMB 299,900. Xiaomi SkyNomad N70 Max (5 plazas, AWD, rango extendido): RMB 259,900.

Un diseño duradero nacido para el espacio

Xiaomi EV sediseña pensando en la longevidad, y la filosofía de diseño del Xiaomi SkyNomad y se sintetiza en la frase: la forma sigue a la función. A diferencia de los SUV grandes tradicionales, que primero definen el estilo, el tren motriz y el chasis, dejando el espacio interior como un sobrante, Xiaomi SkyNomad invierte el orden: la función lidera y cada rasgo de diseño responde a una necesidad espacial.

Proporciones robustas y erguidas: cada línea sirve al espacio

Esta lógica espacial se refleja en su carrocería: las proporciones cuadradas del Xiaomi SkyNomad proyectan el volumen interior de un monovolumen (MPV) en el exterior de un SUV. El Xiaomi SkyNomad N90 Max mide 5,285 mm de largo, 1,998 mm de ancho y 1,825 mm de alto, con una distancia entre ejes de 3,080 mm. Por su parte, el Xiaomi SkyNomad N70 Max mide 4,960 mm × 1,998 mm × 1,765 mm, con una distancia entre ejes de 2,950 mm.

Tres líneas definen su postura erguida: un techo plano que maximiza la altura para la cabeza en la segunda y tercera fila; una línea de cintura continua que estiliza el perfil; y una línea de umbral elevada que sube el centro de gravedad visual para imponer presencia. Las luces delanteras y traseras se sitúan a casi la misma altura, dándole un aspecto estable, equilibrado y de gama alta.

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Las puertas eléctricas inteligentes se abren al tacto o por voz, y las traseras se abren a casi 90° para facilitar el acceso. Un sistema anticolisión 360° utiliza IA para detectar obstáculos cerca de las puertas e impedir su apertura o emitir alertas. Cortinillas de privacidad en la segunda y tercera fila crean un ambiente íntimo. Opcionalmente, dispone de un estribo lateral eléctrico (de aleación de aluminio, soporta 300 kg por lado y probado durante 100,000 ciclos) que ayuda a niños y adultos mayores a subir.

Materiales de alta calidad para una cabina cálida y elegante

Basándose en el diseño de interiores residencial, la cabina busca brindar una atmósfera simple, elevada y acogedora. Una consola central tipo gabinete se extiende 1,530 mm horizontalmente para ampliar la sensación de espacio. Incluye un nuevo volante de dos radios que comparte agarre con el Xiaomi SU7, salidas de aire mecánicas ocultas y un puerto roscado para accesorios con carga rápida de 27W.

El 95% de las superficies al tacto de la serie N90 están acolchadas (hasta 32 m²), eliminando casi por completo el plástico duro. Todo el interior cuenta con la certificación OEKO-TEX®, aplicando estándares de seguridad para bebés. Los respaldos de la primera y segunda fila usan una estructura de confort de 12 capas para una sensación de "gran sofá", ofreciendo masaje de 16 puntos, ventilación y calefacción, e incluso hasta cuatro asientos de gravedad cero según la versión.