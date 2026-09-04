IFA 2026: Xiaomi lleva su ecosistema “Human × Car × Home” a gran escala

¡Atención! Xiaomi se robó los reflectores durante IFA 2026 en Berlín con una exhibición única con más de 3,300 metros cuadrados.

Con más de 380 productos, tecnologías orientadas al futuro y demostraciones en escenarios reales, la exhibición presenta el alcance completo del ecosistema inteligente "Human × Car × Home" de Xiaomi en los ámbitos personal, del hogar y de la movilidad. También demuestra cómo la IA puede coordinar dispositivos y servicios en distintos entornos para crear experiencias más intuitivas en la vida cotidiana.

"IFA de este año marca un hito importante en el recorrido global de Xiaomi", afirmó Xu Fei, CMO de Xiaomi. "A lo largo de los años, hemos evolucionado desde los smartphones hacia el hogar inteligente y los vehículos inteligentes, al tiempo que hemos realizado importantes inversiones en tecnologías fundamentales, como IA, sistemas operativos, chips y manufactura inteligente. Hoy, estos negocios y capacidades convergen a través de nuestro ecosistema inteligente 'Human × Car × Home', que presentamos a gran escala ante una audiencia global en IFA".

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"Europa es un mercado importante dentro de la estrategia global de Xiaomi", añadió Fei. "Con la expansión a gran escala de Mijia en Europa y la entrada prevista de Xiaomi Auto al mercado europeo en 2027, las tres áreas principales de nuestro ecosistema inteligente 'Human × Car × Home', dispositivos personales, vehículos inteligentes y hogar inteligente, comenzarán a integrarse en la región. Esto va más allá de llevar más productos a Europa. Se trata de acercar la tecnología y las capacidades del ecosistema de Xiaomi a más usuarios en toda la región".

Xiaomi presenta más de 380 productos de su ecosistema inteligente "Human × Car × Home"

La exhibición de Xiaomi en IFA está organizada en tres grandes áreas: AI Tomorrow, AI Today y Human x Car x Home. En conjunto, llevan a los visitantes desde conceptos orientados al futuro hasta experiencias inteligentes disponibles actualmente y el amplio portafolio de productos de Xiaomi.

AI Tomorrow explora el futuro de la movilidad inteligente a través de Xiaomi Vision Gran Turismo, destacando nuevas posibilidades en la intersección del diseño automotriz, la tecnología de alto desempeño y las experiencias digitales.

explora el futuro de la movilidad inteligente a través de Xiaomi Vision Gran Turismo, destacando nuevas posibilidades en la intersección del diseño automotriz, la tecnología de alto desempeño y las experiencias digitales. AI Today lleva estas capacidades a escenarios reales. Con Xiaomi SU7 Max como elemento central y entornos del hogar que incluyen cocina, sala, dormitorio y estudio, esta área demuestra cómo la IA puede coordinar dispositivos personales, automóviles y productos para el hogar inteligente en función de las necesidades cotidianas.

lleva estas capacidades a escenarios reales. Con Xiaomi SU7 Max como elemento central y entornos del hogar que incluyen cocina, sala, dormitorio y estudio, esta área demuestra cómo la IA puede coordinar dispositivos personales, automóviles y productos para el hogar inteligente en función de las necesidades cotidianas. Human x Car x Home reúne más de 380 productos distribuidos en siete áreas: cocina y conservación de alimentos, limpieza del hogar, gestión del aire, entretenimiento audiovisual, seguridad, dispositivos personales y movilidad inteligente. La exhibición refleja la amplitud del ecosistema de Xiaomi y demuestra cómo las tecnologías compartidas, las capacidades a nivel de sistema y un lenguaje de diseño consistente pueden crear experiencias más coordinadas entre diferentes dispositivos y categorías.

El ecosistema inteligente "Human x Car x Home" de Xiaomi es un ecosistema inteligente centrado en el usuario que conecta dispositivos personales, vehículos inteligentes y productos para el hogar inteligente. Más allá de la simple conectividad entre dispositivos, utiliza IA y Xiaomi HyperOS para permitir que dispositivos y servicios trabajen en conjunto entre diferentes productos y escenarios, ofreciendo experiencias más intuitivas, fluidas e inteligentes que responden a las necesidades reales de los usuarios.

Tras tres años de desarrollo continuo, el ecosistema inteligente "Human × Car × Home" ha establecido una sólida base a gran escala. Los envíos globales de smartphones Xiaomi se han mantenido entre los tres primeros lugares durante 24 trimestres consecutivos, mientras que los envíos de tablets de Xiaomi ocuparon el cuarto lugar a nivel mundial, marcando el noveno trimestre consecutivo dentro del Top 5 global, y los envíos de wearables de pulsera, incluyendo smart bands y smartwatches, ocuparon el segundo lugar a nivel mundial.¹ Xiaomi Auto ha entregado más de 700,000 vehículos en China continental en menos de dos años desde su entrada al mercado,² mientras que Xiaomi YU7 superó los 240,000 pedidos confirmados en su primer día. Al mismo tiempo, Xiaomi ha construido una plataforma AIoT para consumidores líder a nivel mundial, con más de 1,100 millones de dispositivos conectados, excluyendo smartphones, tablets y laptops, que da servicio a más de 175 millones de usuarios y hogares en todo el mundo.¹ Esta escala acumulada de productos, tecnología y capacidades del ecosistema proporciona una base sólida para llevar el ecosistema inteligente "Human x Car x Home" de la visión a la vida cotidiana.

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Llevando la IA al mundo físico

A medida que la IA continúa evolucionando, las experiencias inteligentes están avanzando más allá de la conectividad entre dispositivos hacia una nueva etapa enfocada en comprender las necesidades de los usuarios y ofrecer servicios más proactivos. Xiaomi considera que el siguiente paso de la IA debe ir más allá de responder preguntas en una pantalla. Más importante aún, la IA debe ser capaz de comprender mejor el contexto del mundo real y, con la autorización y el control del usuario, coordinar dispositivos para ayudar a realizar tareas en el mundo físico.

El ecosistema inteligente "Human x Car x Home" proporciona una base importante para esta transición. Al conectar smartphones, automóviles y dispositivos para el hogar inteligente en torno a un mismo usuario, el ecosistema ofrece una base para que la IA comprenda el contexto en distintos escenarios y coordine múltiples dispositivos para completar tareas, llevando las experiencias inteligentes más allá de responder comandos hacia la comprensión de intenciones y una asistencia más proactiva.

En IFA, Xiaomi muestra cómo su ecosistema inteligente "Human × Car × Home" puede hacer que la tecnología funcione de manera más natural en la vida cotidiana. Cuando un usuario conduce de regreso a casa, el sistema puede utilizar información contextual, como la hora, ubicación y condiciones meteorológicas, para ajustar de forma proactiva la iluminación y el aire acondicionado antes de su llegada. En casa, una solicitud simple como "Imprime la foto que acabo de tomar" puede permitir que varios dispositivos trabajen en conjunto para completar la tarea, mientras que otros escenarios muestran cómo la iluminación, las cortinas y la temperatura pueden coordinarse alrededor de actividades como la lectura. En conjunto, estas experiencias ilustran la visión de Xiaomi para la próxima generación de experiencias inteligentes: avanzar más allá del control individual de dispositivos hacia una IA capaz de comprender el contexto y la intención del usuario, coordinar dispositivos en distintos escenarios y hacer que la tecnología sea más útil en el mundo físico, siempre manteniendo a los usuarios en control.

Construyendo la base tecnológica para experiencias inteligentes

Detrás de las experiencias multidispositivo y multiescenario de Xiaomi existe una base tecnológica desarrollada mediante inversiones a largo plazo en IA, sistemas operativos, chips y manufactura inteligente. En conjunto con Xiaomi HyperOS, estas capacidades permiten una integración más profunda entre hardware y software en smartphones, automóviles, dispositivos para el hogar inteligente y nuevos formatos, facilitando experiencias más consistentes e inteligentes en todo el ecosistema Xiaomi.

En IA, Xiaomi continúa avanzando en sus capacidades internas de modelos de gran escala. Desarrollos recientes como MiMo-V2.5-Pro, Xiaomi Miloco y Xiaomi Miclaw continúan fortaleciendo las capacidades de IA en comprensión, razonamiento y ejecución, explorando cómo la IA puede evolucionar de responder preguntas a asistir en tareas más complejas del mundo real.

Por su parte, la manufactura inteligente permite a Xiaomi llevar la innovación tecnológica a capacidades de producto a gran escala. Xiaomi ha desarrollado capacidades de manufactura inteligente en tres grandes áreas de producto en China continental: smartphones, automóviles y electrodomésticos. Xiaomi Smart Factory tiene una capacidad de producción anual de aproximadamente 10 millones de smartphones flagship, mientras que Xiaomi Smart Factory | Wuhan integra I+D, producción y validación, y cuenta con 46 laboratorios. A su máxima velocidad de producción, un aire acondicionado puede salir de la línea de producción cada 6.5 segundos. Además, Xiaomi explora el uso de robots humanoides en su cadena de manufactura, con tareas como el ajuste de tuercas en Xiaomi Auto Factory, donde la tasa de éxito mejoró de aproximadamente 90% a 98% en cuatro meses.

Xiaomi también continúa invirtiendo en sus capacidades internas de chips, enfocándose en tecnologías clave que determinan las principales experiencias de producto y la competitividad a largo plazo. Mediante innovaciones en arquitectura computacional, NPUs y otras tecnologías, Xiaomi está fortaleciendo experiencias clave de IA en el dispositivo, desempeño y eficiencia energética. En IFA, Xiaomi también presenta su nueva base de cómputo de IA para el ecosistema inteligente "Human × Car × Home", demostrando cómo sus capacidades de cómputo más recientes pueden soportar experiencias de IA en distintos dispositivos y escenarios. También se exhibe Xiaomi 18 Fold, el primer smartphone flagship equipado con el chip Xiaomi XRING O3 de nueva generación, que destaca la más reciente exploración de Xiaomi en cómputo móvil, formatos plegables e inteligencia integrada en el dispositivo.

También presente en IFA, Xiaomi CyberOne interactúa con los visitantes mediante gestos en tiempo real, como corazones con los dedos y pulgares arriba. Más allá de la exhibición, Xiaomi CyberOne también se encuentra realizando pruebas en Xiaomi Auto Factory, donde sus capacidades están siendo evaluadas y validadas mediante tareas reales de manufactura. Al utilizar sus propios entornos de manufactura como campo de pruebas, Xiaomi continúa perfeccionando las capacidades de Xiaomi CyberOne en percepción, control y ejecución de tareas, mientras explora el potencial práctico de los robots humanoides en la manufactura inteligente.

Xiaomi Auto lleva el ecosistema inteligente a la carretera

Xiaomi Auto lleva la dimensión de movilidad del ecosistema inteligente "Human × Car × Home" al piso de exhibición, con tres vehículos que muestran su evolución desde conceptos orientados al futuro hasta la experiencia actual de conducción inteligente.

En el centro de la exhibición automotriz se encuentra Xiaomi Vision Gran Turismo, un concepto visionario de hiperdeportivo eléctrico creado para la legendaria franquicia Gran Turismo, con el que Xiaomi se convierte en la primera empresa tecnológica en unirse al programa Vision Gran Turismo. Concebido como un vehículo conceptual virtual, reimagina el futuro del diseño automotriz, la aerodinámica y la interacción inteligente, explorando posibilidades sin las limitaciones del mundo físico. Diseñado completamente en función del flujo de aire, su exterior "Shaped by the Wind" combina una cabina en forma de lágrima con un sistema Active Wake Control, mientras que el interior "Racing on a Sofa" y el asistente Xiaomi Pulse en forma de anillo ofrecen una visión de cómo el diseño, la tecnología de alto desempeño y la interacción inteligente podrían integrarse en el futuro.

La exhibición también presenta el Xiaomi SU7 de nueva generación y Xiaomi SU7 Ultra. El Xiaomi SU7 de nueva generación, posicionado como un automóvil para quienes disfrutan conducir en una nueva era, refleja el enfoque de Xiaomi Auto hacia el sedán eléctrico inteligente, combinando un lenguaje de diseño elegante y deportivo con una profunda integración con Xiaomi HyperOS y el ecosistema inteligente más amplio. De esta manera, el automóvil se conecta naturalmente con los dispositivos personales y el hogar inteligente de los usuarios. Xiaomi SU7 Ultra es el flagship de alto desempeño de Xiaomi Auto y amplía las capacidades de ingeniería de la compañía, validadas en el Nürburgring Nordschleife, donde el Xiaomi SU7 Ultra de producción estableció en abril de 2025 el récord oficial en la categoría "Electric Executive Car".

Más allá de los vehículos individuales, la exhibición automotriz refleja cómo Xiaomi Auto lleva las experiencias inteligentes de Xiaomi a la carretera, haciendo del automóvil una parte integral del ecosistema inteligente "Human × Car × Home". Desde la entrega de su primer vehículo en marzo de 2024, Xiaomi Auto ha entregado más de 700,000 vehículos en China continental, dando vida a la dimensión de movilidad del ecosistema antes de su entrada prevista en los mercados europeos, incluida Alemania, en 2027.

Mijia se expande en Europa con un portafolio más amplio de hogar inteligente

En IFA 2026, Xiaomi anunció la expansión a gran escala de Mijia, su marca de hogar inteligente, en Europa. Bajo el posicionamiento "The Art of Smart Living", Mijia combina inteligencia centrada en las personas, calidad comprobada y diseño esencial para crear experiencias de hogar inteligente más naturales, intuitivas y confiables en la vida cotidiana. La expansión lleva una gama más amplia de productos y experiencias Mijia a los usuarios europeos, fortaleciendo la dimensión del hogar dentro del ecosistema inteligente "Human × Car × Home" de Xiaomi en la región.

El enfoque de Mijia va más allá de incorporar conectividad a electrodomésticos individuales. Xiaomi considera que el hogar inteligente está evolucionando desde dispositivos conectados hacia una mayor coordinación dentro del hogar, con dispositivos que responden de manera más natural a diferentes usuarios, entornos y escenarios. A través de la aplicación Xiaomi Home, los productos Mijia compatibles pueden gestionarse desde una plataforma unificada y trabajar de manera conjunta en distintos escenarios del hogar, siempre manteniendo la autorización y el control del usuario en el centro de la experiencia. En conjunto, estas capacidades reflejan una evolución más amplia del hogar inteligente: de la inteligencia dentro de dispositivos individuales hacia experiencias más integradas a nivel de sistema.

Actualmente, Mijia abarca más de 2,000 productos en más de 130 categorías, todos conectados a través de un ecosistema compartido. Basándose en las capacidades de Xiaomi en IA, sistemas operativos y conectividad IoT, Mijia integra inteligencia en electrodomésticos tradicionales para crear una vida cotidiana más inteligente, intuitiva y fluida.

El diseño también ocupa un lugar central en la experiencia Mijia. Guiada por la filosofía de diseño "Alive" de Xiaomi, Mijia utiliza un lenguaje de diseño simple, natural y accesible para crear consistencia entre sus productos, al tiempo que permite que la tecnología se integre naturalmente en los espacios contemporáneos. Hasta la fecha, los productos Mijia han recibido más de 500 premios internacionales de diseño.

A medida que Mijia se expande a gran escala en Europa, Xiaomi continuará fortaleciendo sus productos y servicios para el hogar, llevando experiencias más integradas e inteligentes a los usuarios de toda la región. A través de esta expansión, Xiaomi busca llevar la IA más allá del mundo digital e integrarla en la vida cotidiana, haciendo que los servicios inteligentes sean una parte más natural de la manera en que las personas viven.

La inversión a largo plazo en I+D respalda el crecimiento global de Xiaomi

Europa es un mercado importante dentro de la estrategia global de Xiaomi y una región clave para la expansión continua de su ecosistema inteligente "Human × Car × Home". Xiaomi continuará profundizando su compromiso a largo plazo con Europa mediante el fortalecimiento de sus capacidades locales de I+D, producto, retail y servicio, con el objetivo de apoyar un crecimiento sostenible en la región y ofrecer un mejor servicio a los usuarios europeos.

De 2026 a 2030, Xiaomi espera que su inversión global en I+D supere los 24 mil millones de euros,³ con inversiones en IA, sistemas operativos, capacidades internas de semiconductores, vehículos inteligentes, robótica y manufactura inteligente. Al invertir en estas tecnologías fundamentales, Xiaomi está desarrollando capacidades que pueden compartirse entre productos y categorías, desde dispositivos personales y el hogar hasta la movilidad, y traducirse en mejores productos y experiencias más integradas para los usuarios.

De cara al futuro, Xiaomi continuará combinando inversiones a largo plazo con una mayor localización en los mercados globales. A través de su ecosistema inteligente "Human × Car × Home", Xiaomi busca conectar los espacios personales, del hogar y de movilidad, llevar la IA a más escenarios del mundo real y hacer que la tecnología inteligente sea una parte más natural y útil de la vida cotidiana de los usuarios en todo el mundo.