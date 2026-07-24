Google está lanzando Gemini Live para sus dispositivos domésticos inteligentes de primera generación, y es una gran noticia si tu Home Mini sigue funcionando a la perfección

Google está ampliando Gemini Live al Home Mini de primera generación y a la pantalla inteligente Nest Hub

Se lanzó en el programa de acceso anticipado de Gemini for Home y requiere una suscripción a Google Home Premium

Google también aumentó la ventana de memoria de conversación de Gemini a 15 minutos

Es un gran día para quienes tienen dispositivos antiguos de Google para el hogar inteligente, ya que la empresa está lanzando Gemini Live para dos de sus modelos originales.

Ayer (23 de julio), Google dio a conocer una serie de actualizaciones de acceso anticipado de Gemini for Home en su página de soporte, pero lo que más está dando de qué hablar es la llegada de Gemini Live, que estará disponible para el Google Home Mini de primera generación y la pantalla inteligente Google Nest Hub.

Esta actualización marca el siguiente paso en el plan de Google para ampliar la presencia de su chatbot de IA en tiempo real, que la empresa lanzó para los dispositivos Nest Mini, Nest Audio, Nest Hub y Nest Hub Max en octubre de 2025. El nuevo Google Home Speaker viene equipado con Gemini Live de fábrica.

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El Google Home salió al mercado el 25 de junio a un precio de 99,99 dólares / 99,99 libras esterlinas / 199 dólares australianos (Image credit: Jacob Krol/Future)

Para los usuarios que todavía siguen utilizando sus dispositivos Google de primera generación, esta actualización seguramente será recibida con los brazos abiertos. Sin embargo, hay un inconveniente: Gemini Live está bloqueado detrás de la suscripción Google Home Premium, que tiene un costo mensual de 10 dólares, 8 libras esterlinas o 15 dólares australianos.

Si ya cuentas con Google Home Premium y formas parte del programa de acceso anticipado Gemini for Home, ahora puedes iniciar conversaciones con tus dispositivos Home Mini y Nest Hub diciendo: "Hey Google, let's chat". Un sonido indicará que Gemini está escuchando y podrás preguntarle cualquier cosa, como ideas de recetas, sugerencias para un próximo viaje o profundizar en los temas más específicos.

Además de la expansión de Gemini Live, Google también amplió la ventana de memoria de conversación de Gemini a 15 minutos. "Puedes hacerle a Gemini una pregunta de seguimiento sobre un tema tratado durante este periodo y Gemini comprenderá el contexto", explicó la compañía.

Es reconfortante ver que Google no ha abandonado por completo sus primeros altavoces y pantallas inteligentes, aunque el hardware ya tenga varios años. No es común ver que las grandes empresas tecnológicas reconozcan que sus dispositivos antiguos siguen siendo ampliamente utilizados, y Amazon es un claro ejemplo de ello.

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Hace unos meses, la compañía fue criticada por poner fin al soporte para los Kindle lanzados en 2012 o antes, a pesar de que existe toda una comunidad de amantes de la lectura que sigue dependiendo de esos modelos. En ese sentido, Google está haciendo un mejor trabajo que Amazon.

¿Ya estás suscrito a Google Home Premium pero no sabes cómo unirte al programa de acceso anticipado Gemini for Home? Aquí te explicamos cómo hacerlo.

Primero, tendrás que solicitar el acceso anticipado y asegurarte de que la aplicación Google Home esté actualizada a la versión más reciente. Después, abre la aplicación, toca tu foto de perfil o inicial en la esquina superior derecha, selecciona Configuración del hogar y luego Acceso anticipado. Sigue los pasos para solicitar el acceso y recibirás una notificación cuando Gemini for Home esté disponible para tus dispositivos.

También puedes consultar la disponibilidad por región y obtener más información en la página de ayuda de Google Home y Nest.

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