¿Tu Amazon Echo está embrujado? Un video viral capta el momento "aterrador" en que el altavoz inteligente emite "sonidos guturales" durante un sencillo ritual familiar a la hora de acostarse

Estén atentos a que Alexa+ no se ponga demasiado creativa

Alexa+ se ha vuelto un poco aterradora en un hogar

Una simple tarea de conteo activó una voz espeluznante

Otros usuarios están reportando fallas similares en la IA

Si ya te preocupan los posibles peligros de los chatbots con IA, probablemente esto no sea para ti: un usuario de Amazon Echo ha informado que Alexa+ «respira y emite sonidos guturales» mientras realiza la tarea, en teoría inocente, de contar hasta 40 (en español).

Hay un video como prueba en Reddit (vía Android Authority), y es bastante espeluznante escucharlo —así que solo presiona el botón de reproducción si estás seguro de que quieres escuchar una voz incorpórea generada por IA que suena un poco poseída.

Según el usuario que publicó el video, le pidió a Alexa+ que contara hasta 40, lo que provocó esos extraños sonidos. No es una respuesta ideal, sobre todo porque había dos niños de cinco años escuchando que solo querían una simple cuenta regresiva.

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Al parecer, el autor de la publicación original logró que sucediera lo mismo en un Amazon Echo diferente en otra habitación. «No hace falta decir que los dispositivos Alexa de mi casa ya están desconectados y he reportado todo el asunto a Amazon», informa.

Un poco demasiado expresivo

Si bien es posible que algún tipo de error del usuario o una manipulación de la IA haya generado este video, resulta extraño que haya ocurrido en dos dispositivos distintos —y hay al menos otro usuario en el hilo de Reddit que afirma haber experimentado algo similar.

Es casi seguro que se deba a un error en Alexa+: el nuevo y mejorado asistente de IA está diseñado para ser más coloquial y expresivo, y en este caso parece haber ido demasiado lejos (de la misma manera que los chatbots de IA pueden generar alucinaciones y divagaciones al generar texto).

Al presionarla, la propia Alexa+ dijo que «algo en mi entorno» debió haber causado la falla, aunque no está claro qué podría ser ese algo. Quizás sea el fantasma de la antigua Alexa, a la que Alexa+ ahora ha reemplazado.

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Las reacciones en Reddit describen al altavoz como «embrujado», «aterrador» y con necesidad de un exorcismo, aunque es probable que la solución no sea más complicada que un ajuste al modelo de IA de Alexa+ por parte de Amazon.

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