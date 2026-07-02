"Voy a devolver el mío": El nuevo Google Home ha tenido un mal comienzo, ya que los usuarios se quejan de respuestas tardías, pero Google afirma que ya hay una solución en camino

Los usuarios del Google Home están reportando problemas iniciales

El asistente de voz tarda hasta 60 segundos en responder a las solicitudes

Google ha dicho que está trabajando en una solución, pero aún no ha habido novedades

Google acaba de regresar al mercado de los centros de control inteligentes con su nuevo altavoz Google Home, impulsado por inteligencia artificial, seis largos años después de que la empresa lanzara el Nest Audio — y los usuarios ya están enfrentando problemas.

Apenas ha pasado una semana desde que se enviaron los pedidos anticipados y quienes estaban emocionados por probar el altavoz Google Home mejorado se han sentido decepcionados con el desempeño del dispositivo.

El meollo del problema es el propio asistente de voz, que según muchos usuarios tarda bastante en responder a sus comandos. Una gran cantidad de publicaciones en Reddit señalan el mismo problema, coincidiendo en que el altavoz puede tardar entre 30 y 60 segundos en responder, mientras que otros han experimentado cortes totales en el audio.

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Aunque no sabemos qué tan generalizadas están estas respuestas tardías, el comentario más destacado en el hilo de Reddit mencionado anteriormente indica que está ocurriendo a nivel mundial. Sea este el caso o no, ha generado mucha frustración entre quienes han gastado una buena suma de dinero en el nuevo dispositivo: "Voy a devolver el mío", escribe un usuario, mientras que otro dice: "De verdad espero que Google se esfuerce más en estas cosas".

Al observar las reacciones de los usuarios, parece que este problema también es común en dispositivos más antiguos como el Nest Audio y el Nest Mini, así que no es solo el nuevo Home Speaker el que está pasando por un mal trago. Afortunadamente, Google está haciendo algo al respecto.

En medio de las críticas, la cuenta oficial u/GoogleNestCommunity respondió a la publicación de Reddit con lo siguiente: "Estamos al tanto de un problema que provoca mayor latencia o tiempos de espera. Estamos trabajando en una solución lo antes posible y nos comunicaremos de nuevo una vez que esto se resuelva. Gracias por su paciencia".

Aunque el reconocimiento de Google brinda cierta tranquilidad de que una solución está en camino, la empresa no ha dado detalles sobre cómo pretende abordar los problemas ni cuándo los usuarios pueden esperar ver una mejora. A este ritmo, sigue siendo una espera interminable, pero este no es el único episodio de críticas que ha enfrentado el Google Home Speaker desde su lanzamiento.

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La capacidad de reparación podría verse afectada

Cuando Google anunció oficialmente el nuevo altavoz Home en octubre de 2025, me emocioné tanto como cualquiera al saber que se avecinaba un nuevo altavoz, pero hay un inconveniente que se menciona en uno de los primeros videos de unboxing.

El Google Home Speaker tiene un cable de alimentación fijo, lo que significa que no se puede desconectar como sí se puede hacer con la mayoría de los mejores altavoces inteligentes. Puede parecer que estamos buscandole tres pies al gato, pero el video de unboxing resalta el problema de reparabilidad que conlleva no tener un cable de alimentación desenchufable.

Dejando de lado estos problemas, el Google Home Speaker no carece por completo de aspectos positivos. Según el mismo video de unboxing, la app que acompaña al altavoz es muy atractiva y la calidad de audio en general es bastante sólida; así que es bueno ver que Google ha cumplido sus promesas de mejora del audio 360.

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