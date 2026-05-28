La última actualización de la app de Sonos acaba de añadir una nueva opción que podría ser la solución definitiva que necesitas para resolver problemas en "configuraciones de red doméstica más complejas"
La última actualización de la aplicación te permite configurar SonosNet y, posiblemente, solucionar problemas de interferencias en la red Wi-Fi
Sonos ha lanzado una actualización de su aplicación tanto para iOS como para Android que podría resolver un extraño problema de red que han experimentado algunos usuarios. La actualización, que se está implementando a partir de hoy, añade un interruptor para SonosNet que permite desactivar la función.
Según Liz, de Sonos, quien publicó los detalles de la actualización en el subreddit r/sonos, desactivar SonosNet podría «ayudar a resolver problemas de conectividad en configuraciones de redes domésticas más complejas».
Se trata de una actualización relativamente pequeña; la última, a mediados de mayo, trajo múltiples cambios, incluyendo opciones adicionales de agrupación de la biblioteca musical, mejoras en el diseño para iOS y, para los usuarios de EE. UU., cambios en la personalización de la publicidad. Pero si has estado teniendo problemas extraños con el Wi-Fi, puede que sea justo lo que has estado esperando.
¿Qué es SonosNet y por qué deberías temerle?
SonosNet está diseñada para conectar entre sí tus altavoces Sonos, y se creó cuando la red Wi-Fi doméstica no siempre daba la talla para transmitir contenido sin interrupciones a tus dispositivos Sonos.
La solución de Sonos fue crear una red Wi-Fi en malla privada específica para Sonos (antes de que los routers en malla fueran comunes) que compartieran tus altavoces, con un dispositivo Sonos conectado por cable Ethernet que actuara como centro de control para todo lo demás.
Eso está bien, pero como explica Liz de Sonos: «En la mayoría de los routers modernos de alta velocidad, desactivar SonosNet puede ayudar a que todo funcione con mayor fluidez. Los routers más nuevos utilizan tecnología Wi-Fi que a veces puede entrar en conflicto con la malla de SonosNet, por lo que desactivarla permite que tu sistema se apoye por completo en tu red doméstica».
Sonos también ha añadido la posibilidad de ver qué dispositivos están conectados a través de SonosNet, lo que, de nuevo, podría ayudar a diagnosticar anomalías específicas de los altavoces.
Sin embargo, vale la pena señalar que esta tecnología está activada de forma predeterminada por una razón: esta opción podría ser exactamente lo que muchas personas necesitan, pero yo no la probaría hasta que hayas investigado otras posibles causas si estás teniendo problemas de conexión con Sonos.
La actualización es progresiva, lo que significa que no todos los dispositivos la recibirán al mismo tiempo; por lo tanto, aunque el nuevo software ya está disponible, es posible que tu aplicación aún no muestre la opción.
Una vez que esté disponible, puedes desactivar SonosNet en Ajustes del sistema > Redes > Desactivar SonosNet. Por supuesto, si no tienes problemas de red, no es necesario que lo hagas; y si aún no lo has hecho, vale la pena probar primero con un canal diferente de SonosNet para ver si eso resuelve tu problema sin tener que desconectar SonosNet.
