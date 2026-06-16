"No es una nueva app, sino una nueva forma de navegar": La app de Sonos por fin recibe las tan esperadas mejoras en el control de volumen, listas de reproducción y organización del contenido

Cambios importantes en la navegación y el control de volumen

Disponible en una nueva versión beta esta semana

Se debe activar manualmente; no viene habilitado de forma predeterminada

Sonos ha anunciado una serie de cambios en la app de Sonos, y podrás probar la nueva versión esta semana en versión beta, si así lo deseas.

En una publicación en Reddit, el director ejecutivo de Sonos, Tom Conrad, dice que después de "cientos de horas observando a clientes reales usar la app de Sonos", su equipo ha identificado muchos puntos molestos y problemas. "Hemos aprendido mucho sobre lo que frustra a la gente, lo que resulta confuso cuando eres nuevo en el sistema y lo que te retrasa cuando solo intentas cambiar el maldito volumen".

En respuesta a ello, Sonos está realizando muchos cambios en la app, incluyendo la forma en que se sube y baja el volumen.

Latest Videos From Watch full video here:

La publicación ha generado hasta ahora muchas respuestas positivas, incluido el comentario más destacado actualmente, de Daveintausend: "Nunca pensé que diría esto, pero estoy emocionado por un mejor control de volumen".

¿Qué cambios se avecinan en la app de Sonos?

Esta semana se lanzará una nueva versión beta que incluirá cambios importantes en la interfaz. Como explicó Conrad:

"Lo que seguía apareciendo una y otra vez era esto: gran parte de la fricción provenía de patrones propietarios que construimos y que hacían que la aplicación fuera más difícil de aprender y utilizar de lo necesario. Pilas y más pilas de tarjetas de contenido. Gestos de deslizar hacia arriba para cambiar la orientación de los altavoces. Botones de cierre donde cualquier otra aplicación de tu teléfono tendría un botón de retroceso. Elementos de interfaz personalizados que nunca terminaron de sentirse como una parte natural de iOS o Android".

El plan es cambiar todo eso, y Conrad destacó tres áreas principales de mejora: una navegación por pestañas más eficiente, una interfaz de volumen "completamente nueva" y un mayor control sobre la forma en que los reproductores se muestran y organizan dentro de la aplicación.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

También prometió "docenas de pequeñas mejoras de calidad de vida en toda la app", incluyendo la posibilidad de deslizar para eliminar elementos de las listas de reproducción, nuevas vistas para iPad y una renovación de la pantalla "Now Playing" (Ahora reproduciendo).

La nueva interfaz principal estará dividida en tres pestañas: Inicio, Sistema y Búsqueda. Estas tendrán un diseño más alineado con el sistema operativo del teléfono y reemplazarán "los gestos ocultos y las tarjetas de contenido".

En cuanto al control de volumen, contará con "un mecanismo principal más fácil de manipular y ajustar con precisión, botones para aumentar o disminuir el volumen con un toque si así lo prefieres, y una nueva forma de sincronizar grupos de habitaciones".

Los cambios todavía no llegarán a la aplicación principal, e incluso en la beta de esta semana no estarán activados por defecto. Sin embargo, quienes instalen la nueva beta podrán probarlos habilitando la opción "Enable Improved Navigation" (Activar navegación mejorada) dentro de Configuración.

Después del periodo beta, la función seguirá siendo opcional mediante un interruptor de activación, mientras Sonos recopila comentarios de los usuarios "hasta que esté completamente refinada".

El programa beta ya está disponible para quienes quieran registrarse y probar las novedades, aunque conviene recordar que el uso de software en fase beta siempre implica el riesgo de errores y otros problemas.

Creo que es justo decir que Sonos está haciendo las cosas de una manera muy diferente desde que Tom Conrad asumió la dirección a principios de 2025. Además, fue muy transparente respecto a los problemas de la aplicación cuando mi colega Matt Bolton lo entrevistó a principios de este año.

Durante esa conversación nos comentó:

"Después de una situación así, tienes que presentarte ante los usuarios con humildad y hacer el trabajo difícil de recuperar su confianza mediante una excelente ejecución, grandes productos, buen software, experiencias de calidad y sin olvidar nunca por lo que los hiciste pasar".

Es alentador ver que está cumpliendo esa promesa.

Sigue a TechRadar en Google Noticias y añádenos como fuente preferida para recibir nuestras noticias, reseñas y opiniones de expertos en tus feeds.