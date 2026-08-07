La película de "The Legend of Zelda" ya tiene a sus intérpretes de Ganondorf e Impa, además, contará con una conmovedora última actuación en la pantalla grande del fallecido Sam Neill

Uli Latukefu interpretará a Ganondorf en la película de acción real de "The Legend of Zelda"

Según se informa, la película de *The Legend of Zelda* ya ha encontrado a sus intérpretes para los papeles de Ganondorf e Impa

Uli Latukefu y Dichen Lachmann interpretarán a estos dos personajes

También se espera que la película cuente con la participación de Yvonna Strahovski y el fallecido Sam Neill

La película de "The Legend of Zelda" acaba de recibir una importante actualización en su elenco, y ahora sabemos quién interpretará al villano principal de la franquicia: Ganondorf.

Según "Deadline", el actor australiano Uli Latukefu —relativamente nuevo en la industria— (de "Young Rock" y "Marco Polo") interpretará al imponente villano principal en la adaptación cinematográfica de acción real de Sony de la querida franquicia de videojuegos de Nintendo.

El informe de Deadline también afirma que Latukefu ha firmado un contrato para varias películas —un detalle crucial que implica que, si la película de Zelda es un éxito tanto de crítica como de taquilla, Latukefu regresará como el brujo Gerudo sediento de poder en al menos una secuela.

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Dichen Lachmann interpretará a Impa en la película de The Legend of Zelda (Image credit: Apple TV Plus)

Latukefu no es el único actor cuya participación en la nueva versión cinematográfica de *The Legend of Zelda* está prácticamente confirmada.

En otro artículo, Deadline informó que la estrella de Severance, Dichen Lachmann, interpretará a Impa, la guardaespaldas de Zelda, en la película de acción real. Esta aparente confirmación llega meses después de que, supuestamente, se viera a Lachmann en el set junto a la Zelda de Bo Bragason —quien fue anunciada como la protagonista en julio de 2025—. Al mismo tiempo, también se reveló que Benjamin Evan Ainsworth interpretará a Link, también conocido como el protagonista masculino y héroe de "The Legend of Zelda".

Además, las fuentes de Deadline han sugerido que Yvonna Strahovski ("The Handmaid’s Tale") y el fallecido y gran actor Sam Neill ("Jurassic Park") también formarán parte del elenco, aunque se desconoce la identidad de sus personajes.

¿A qué personajes interpretan Sam Neill e Yvonne Strahovski en la película de The Legend of Zelda?

Sam Neill es más conocido por su participación en la serie de películas de Jurassic Park (Image credit: Apple TV Plus)

Según fuentes de Deadline, Strahovski interpretará a una reina cuyo nombre aún no se ha revelado. De inmediato, la atención de los fans se centrará en la madre de la princesa Zelda, quien en realidad nunca ha aparecido en un juego de The Legend of Zelda.

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Sin embargo, hay muchas otras monarcas que Strahovski podría interpretar. Entre ellas se encuentra la reina Sonia, quien —spoiler— resulta ser la cofundadora de Hyrule en *The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom*. Este juego, que es la entrega más reciente de la longeva y universalmente adorada franquicia de Nintendo, es la secuela de *Breath of the Wild*, en la que, según las primeras imágenes de *The Legend of Zelda: La película*, muchos fans creen que la película se inspira en gran medida. Si ese es el caso, es posible que Strahovski interprete a la reina Sonia en una secuencia de flashback si la película de Zelda incorpora aspectos de la historia de Tears of the Kingdom en su trama.

En cuanto a Neill, quien falleció a mediados de julio a causa de una neumonía tras una larga lucha contra el cáncer, podría interpretar al rey Rauru, también conocido como el esposo de la reina Sonia. Otras alternativas —al menos en mi opinión— que Neill podría interpretar en una de sus últimas apariciones en pantalla incluyen al rey Rhoam, también conocido como el último gobernante de Hyrule; al doctor Robbie, un científico jeque de 100 años; o a un miembro popular de la tribu Goron, como Daruk o Bludo.

¿Quiénes crees que interpretarán Strahovski y Neill? Cuéntamelo en los comentarios. Una vez que lo hayas hecho, descubre todo lo que sabemos hasta ahora sobre la película de The Legend of Zelda, cuyo estreno en cines de todo el mundo está programado para el 30 de abril de 2027.

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