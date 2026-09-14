Los desarrolladores de Diablo 5 afirman que el personaje del jugador tendrá un "vínculo único" con el propio Diablo

El personaje jugable de Diablo 5 es el Heredero de Westmarch, un fugitivo de las fuerzas del infierno.

No se sabe mucho sobre él, salvo que tiene un «vínculo único con Diablo».

Al parecer, este vínculo nos dará una «perspectiva» sobre el gran villano Diablo.

Durante el panel «Diablo 5: Forjando la próxima era», que vimos en la conferencia, los desarrolladores de Diablo 5 revelaron un par de detalles clave sobre el personaje del jugador.

En lugar de ponerte en la piel de otro Errante o de un arquetipo de protagonista similar, ahora sabemos que jugarás como un personaje conocido como el Heredero de Westmarch.

No se sabe mucho sobre el Heredero, aparte de que es un fugitivo que huye de las fuerzas del infierno, pero lo que resulta particularmente interesante y emocionante es que el Heredero tendrá un «vínculo único con Diablo, del cual descubrirás a lo largo del juego por qué y cómo surgió», según Jennifer Hepler, directora narrativa.

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Esto permitirá al Heredero de Westmarch tener cierta «percepción de él [Diablo], pero también una vulnerabilidad única ante lo que este puede hacerte», lo que aparentemente nos dará la oportunidad de «pasar el juego definiéndote a ti mismo en oposición al Señor del Terror». ¿Implica esto que existe algún tipo de conexión mental entre Diablo y nuestro héroe? ¿O algún tipo de medio de comunicación directa o incluso de control?

Para hacerlo aún más intrigante, y dar una posible idea de lo estrecha que es esta conexión, Hepler agregó: "¿Podrás resistir su influencia? ¿Podrás volver sus poderes en su contra? Eso es lo que la historia y la jugabilidad te permitirán responder". Me ha despertado la curiosidad.

Además, según Hepler, "la historia realmente comienza cuando descubres que puedes entrar en el reino del terror y sobrevivir".

Esto plantea un punto de partida realmente interesante para el personaje del jugador, y no veo la hora de saber más en el período previo al lanzamiento del juego, previsto para la primavera de 2029.

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