Es posible que la serie "God of War" de Prime Video haya encontrado a su nuevo Kratos, y creo que él sería la elección perfecta
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Por Antonio Quijano Contributions by Lucy Buglass
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