Prime Video está imitando a Netflix con su propio canal de vídeos verticales para películas y series, pero la "TikTokización" de las plataformas de streaming no es lo que buscan los cinéfilos

Prime Video está ampliando su sección de vídeos verticales "Clips" para dispositivos móviles

Está diseñada para ayudarte a descubrir nuevos títulos, y también te permite compartirlos con otras personas

"Clips" estará disponible primero para algunos usuarios de EE. UU., y se espera un lanzamiento más amplio para el verano

La «TikTokificación» de los mejores servicios de streaming ya es una realidad, y Prime Video es la última plataforma en sumarse a la tendencia de los feeds de video vertical, siguiendo los pasos de Netflix y Disney+.

Lanzado primero para usuarios seleccionados en EE. UU. en iOS, Android y tabletas Fire, Clips (que también es el nombre del feed de videos de Netflix) es la última experiencia de visualización de Prime Video para dispositivos móviles, un feed de videos cortos diseñado para ofrecerte recomendaciones para tu próxima maratón de series. Prime Video lanzó Clips inicialmente con lo más destacado de la NBA, y ahora la plataforma lo está ampliando a películas y programas.

Al igual que el algoritmo de TikTok, tu feed de Clips utiliza tu historial de visualización como base para ofrecerte nuevas sugerencias de entretenimiento, poniendo el descubrimiento en primer plano. Con la magia de un simple toque, Clips se abrirá en modo de pantalla completa y, a partir de ahí, comenzará el desplazamiento. No solo puedes ver fragmentos de películas y series del catálogo de Prime Video, sino que también puedes ver el contenido completo directamente desde Clips, alquilar y comprar títulos, guardarlos en tu lista de favoritos y compartirlos con otras personas a través de plataformas de mensajería o redes sociales.

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Si bien Clips no es una función completamente nueva para Prime Video, sigue siendo una gran incorporación a su aplicación móvil, y una que entusiasma mucho al gigante del streaming. «Como destino de entretenimiento de primera parada, Prime Video ofrece a los clientes una amplia selección de contenido premium, y queremos que les resulte lo más fácil y fluido posible descubrir lo que es más relevante», dijo Brian Griffin, director de experiencias de aplicaciones globales en Prime Video, quien agregó lo siguiente:

«Clips ofrece a los clientes una forma totalmente nueva de navegar, con fragmentos cortos y personalizados adaptados a sus intereses. Ya sea que tengan unos minutos para desplazarse por la pantalla o estén buscando algo para ver cuando tengan más tiempo, el entretenimiento está a solo un toque de distancia».

Al menos la plataforma tiene esperanzas en su nueva experiencia móvil, pero eso no significa que los suscriptores vayan a aceptar de buen grado otro feed de videos verticales que se apodere de sus aplicaciones de streaming —y todo empezó con Netflix.

En mayo de 2025, Netflix anunció que estaba probando feeds de video verticales para dispositivos móviles, no porque quisiera convertirse en una aplicación de redes sociales, sino porque el video de formato corto es la forma más común de consumo de video entre los espectadores hoy en día. Justo la semana pasada, el servicio de streaming presentó su propio feed Clips, y no todo el mundo lo está recibiendo con los brazos abiertos.

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Si lo piensas bien, resulta bastante contradictorio. Los usuarios recurren a Netflix y otras plataformas para sumergirse en el drama de una buena película o serie y escapar del «doomscrolling», y ahora Netflix les vuelve a poner esa tentación en las manos. Como medio de descubrimiento, puedo ver que tiene sus beneficios, especialmente si eres un espectador increíblemente indeciso, pero al mismo tiempo te abre una nueva y letal madriguera en la que caer: un suscriptor de Netflix en Reddit pidió exasperado que «lo quemaran», mientras que otros se sumaron para expresar su disgusto por la función en el mismo hilo.

Amazon también ha compartido que ya está planeando expandir Clips, y el feed de video estará totalmente disponible en estos dispositivos a finales de este verano.

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