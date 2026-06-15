"Apple nunca podría crear algo tan lindo": probé el Honor 600 Pro Molly Limited Edition, y es el smartphone más Gen Z que he utilizado

Parece que el mundo entero está obsesionado con los Labubus. No puedes pasear por una gran ciudad como Londres sin toparte con un sinfín de pequeños monstruos sonrientes colgando de las correas de los bolsos o sujetos a la parte trasera de las mochilas. Los mercados callejeros de dudosa reputación están llenos de estantes con imitaciones poco convincentes (o «Lafufus», como se les conoce ahora), y cada vez que pasas por una de las muchas tiendas del fabricante Pop Mart, inevitablemente ves largas filas de compradores que se apresuran a conseguir los originales.

La sonrisa característica —y un poco espeluznante— del peluche es ineludible, pero hay otra cara, menos desconcertante, que quizá hayas visto por ahí. Diseñada en 2006 por el creativo de Hong Kong Kenny Wong, Molly es una mascota de aspecto infantil con grandes ojos azules y una expresión juguetona de pucheros. Ella fue el personaje más vendido de Pop Mart antes de la locura por Labubu y ha aparecido en colaboraciones con algunas de las marcas más destacadas de la cultura pop.

Puedes encontrar figuras de una Molly de Squid Game, una Molly de Donald Duck, una Molly de Zootopia, y ahora está irrumpiendo en el mundo de la tecnología a través de un nuevo teléfono de edición limitada fabricado por el gigante chino de los teléfonos inteligentes Honor.

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Perfecto para Instagram

(Image credit: Future)

El Honor 600 Pro Molly Limited Edition es uno de los dispositivos de edición especial más bonitos que he visto. Su diseño elegante, similar al del iPhone, está totalmente a la moda, y el color «Golden White» irradia un lujo discreto. Algunos podrían decir que el teléfono parece una imitación, pero Apple nunca podría crear algo tan bonito.

Aunque puedes comprar el Honor 600 Pro normal —que describimos como «una alternativa más elegante y sobria a la habitual brigada de buques insignia» en nuestra reseña— en la misma combinación de colores, esta edición se distingue por la brillante ilustración de Molly; el personaje está impreso en el panel trasero del teléfono, ataviado con una coqueta boina y un vestido con volantes. Es un teléfono que uno esperaría ver en las manos de alguien que lleva un vestido hime lolita inspirado en las princesas mientras se toma otra selfie para su próspera página de Instagram.

Honor obviamente también lo sabe, ya que muchas de las características únicas del software del teléfono se centran en la fotografía. Todos los teléfonos Honor vienen con una selección de marcas de agua opcionales para fotos (para que puedas mostrarles a tus seguidores exactamente con qué dispositivo tomaste tus fotos) y el Honor 600 Pro Molly Limited Edition cuenta con un montón de opciones exclusivas.