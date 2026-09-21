Se presenta el Vivo X500 Pro Max: estas son mis fotos favoritas tomadas con este teléfono insignia con cámara que podría superar al iPhone

Vivo presenta su nueva serie insignia de smartphones X500, con tres nuevos modelos

El X500 Pro Max es el modelo más caro y es el sucesor del X300 Ultra

En el momento del lanzamiento, solo estarán disponibles en China, aunque más adelante se ampliarán las opciones de compra

Ya no es ningún secreto que algunos de los mejores teléfonos con cámara provienen de China, y Vivo compite de lleno con Oppo y Xiaomi con su serie insignia «X»; acaba de presentar su última línea: el X500, el X500 Pro y el X500 Pro Max.

Me encuentro en el evento de lanzamiento en Shanghái, China, y ya he pasado 24 horas con el Vivo X500 Pro Max, que en la práctica reemplaza al X300 Ultra del año pasado. Al igual que el modelo insignia anterior, cuenta con un sistema de triple cámara frontal que incluye ópticas Zeiss ultra gran angular, principal y teleobjetivo; solo que esta vez, el lente principal tiene una distancia focal de 24 mm, como la mayoría de las otras cámaras gran angular de los modelos insignia (mientras que el X300 Ultra se destacaba por tener un objetivo principal más cerrado, de 35 mm).

El teleobjetivo de 3.5x tiene una distancia focal equivalente a 85 mm —una distancia focal muy apreciada por los fotógrafos de retratos— y un modo que permite alcanzar una resolución de 200 MP, mientras que la resolución mejorada de 50 MP está disponible para las cámaras ultra gran angular y principal.

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Imágen 1 de 4 (Crédito de la imagen: Tim Coleman) (Crédito de la imagen: Tim Coleman) The Vivo X500 Pro Max photographer's kit, in lavish black presentation box. It includes two telephoto converters, grip, additional cases and more (Crédito de la imagen: Tim Coleman) The 4.7x teleconverter lens (left), 2.35x lens (middle) and grip (right) (Crédito de la imagen: Tim Coleman) Imágen 1 de 4 Ver original Imágen 2 de 4 Ver original Imágen 3 de 4 Ver original Imágen 4 de 4 Ver original

Pronto les presentaré una comparación detallada de las cámaras del Vivo X500 Pro Max, el Vivo X300 Ultra y el Oppo Find X9 Ultra (uno de los mejores teléfonos con cámara del año pasado), además de más detalles sobre el primero. Mientras tanto, he incluido algunas de mis fotos favoritas que ya he tomado con el X500 Pro Max, para que puedan empezar a ver de lo que es capaz.

La serie X500 se anunció el 21 de septiembre y, en su lanzamiento, es exclusiva de China, aunque se espera un lanzamiento más amplio más adelante, si bien es poco probable que llegue a EE. UU. Con el Oppo Find X9 Ultra y el Xiaomi 17 Ultra, ambos ya disponibles en el Reino Unido, estaré atento a los planes de lanzamiento de Vivo con los modelos X500.

Galería de imágenes del Vivo X500 Pro Max

Tomé esta foto usando el modo Retrato del celular. Configuré el efecto bokeh en «natural» y lo ajusté al máximo, a f/0.95. Sin embargo, los efectos de bokeh se pueden editar posteriormente en las fotos tomadas con el modo Retrato (véase la foto del celular, arriba); podría reducir la intensidad del efecto si quisiera. (Image credit: Tim Coleman)

El modo Paisaje y Noche permite tomar fotos de alta resolución. Aumenté la resolución a 50 MP y utilicé el estilo de color en blanco y negro, tomando la lectura de exposición de la parte más brillante del cielo para lograr el efecto de tonos bajos. (Image credit: Tim Coleman)

Aquí usé el modo Foto normal y dejé que el celular hiciera lo suyo, y los resultados son realmente buenos: los colores son agradables y el efecto HDR no es demasiado marcado. (Image credit: Tim Coleman)

Imágen 1 de 2 El famoso horizonte del Bund en Shanghái. Usé un efecto de exposición prolongada para capturar la vista. (Crédito de la imagen: Tim Coleman) And here I add the 4.7x teleconverter lens, which works with the 3.5 zoom camera for a 400mm effective focal length. This was shot handheld and the image is still pretty sharp (Crédito de la imagen: Tim Coleman) Imágen 1 de 2 Ver original Imágen 2 de 2 Ver original

Imágen 1 de 2 La cámara con teleobjetivo cuenta con un zoom óptico de 3,5x y una distancia focal equivalente a 85 mm. (Crédito de la imagen: Tim Coleman) Here I've used the 10x zoom setting, which is a digital zoom from the 3.5x telephoto Zeiss lens (Crédito de la imagen: Tim Coleman) Imágen 1 de 2 Ver original Imágen 2 de 2 Ver original

¡Y aquí hay un gatito muy lindo con el pelaje más largo, bueno, ¡simplemente porque sí! (Image credit: Tim Coleman)

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