Xiaomi comparte 4 claves para entender mejor tus carreras y mejorar tus entrenamientos

Es una realidad, el running se ha convertido en parte de la vida de muchas personas que buscan mantenerse activos, despejar la mente e incluso encontrar una nueva forma de vivir.

Solo en México, 24% de las personas encuestadas afirma salir a correr o trotar al menos ocasionalmente, de acuerdo con Statista Consumer Insights, una señal del lugar que esta actividad ocupa entre los mexicanos.

Ya sea para completar los primeros 5K, prepararse para una carrera o simplemente disfrutar del recorrido, conocer lo que sucede durante cada salida puede ayudar a entender mejor la forma de correr. Métricas como el ritmo, la frecuencia cardíaca, la cadencia y la zancada ofrecen información sobre distintos aspectos del entrenamiento, por ello Xiaomi comparte cuatro claves para comenzar a interpretar cada carrera.

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1. Ritmo: encuentra tu propio paso

No todas las carreras tienen que ser una competencia contra el cronómetro. El ritmo, expresado generalmente en minutos por kilómetro, es una referencia para conocer el paso durante el recorrido e identificar si se comenzó demasiado rápido, se mantuvo una velocidad constante o si el cansancio empezó a hacerse presente. El Xiaomi Watch S5 permite consultar esta métrica con un vistazo a la muñeca y apoyarse en su marcapasos con IA para encontrar y mantener un paso acorde con el objetivo de cada carrera.

2. Frecuencia cardíaca: entiende el esfuerzo detrás de cada kilómetro

Un mismo recorrido puede sentirse diferente de un día a otro. El calor, las pendientes, el descanso o la intensidad acumulada pueden hacer que un ritmo habitual demande un esfuerzo distinto. Ahí es donde la frecuencia cardíaca ayuda a poner ese esfuerzo en contexto al mostrar cómo responde el cuerpo durante el ejercicio.

Monitorear la frecuencia cardíaca ayuda a entender cómo cambia el nivel de esfuerzo a lo largo del recorrido y cuánto tiempo se permanece en diferentes zonas de intensidad. En la app de Mi Fitness, esta información puede consultarse después de cada carrera para visualizar su evolución y tener una lectura más completa de cómo respondió el cuerpo durante el entrenamiento.

3. Cadencia: descubre el ritmo de tus pasos

El running también tiene su propio ritmo. La cadencia, es decir, el número de pasos por minuto, permite conocer mejor la dinámica de cada carrera y observar cómo cambia al acelerar, enfrentar una pendiente o acumular kilómetros. Más que perseguir una cifra universal, la clave está en reconocer el patrón propio, ya que factores como la estatura, la velocidad y la mecánica individual influyen en ella. Con el Xiaomi Watch S5, es posible registrar la cadencia durante el recorrido y revisar cómo se comportó en distintos momentos del entrenamiento y descubrir cómo se comportaron los pasos en distintos momentos del recorrido.

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4. Zancada: conoce cómo avanzas con cada paso

La zancada ayuda a entender cómo se mueve el cuerpo durante la carrera y cómo cambia ese movimiento según el ritmo o la cadencia. Más que buscar una longitud ideal, observar el patrón propio permite conocer mejor la dinámica de cada paso y su evolución con el entrenamiento. El Xiaomi Watch S5 complementa esta lectura con métricas avanzadas de carrera, como amplitud y relación vertical y tiempo de contacto con el suelo, ofreciendo más información sobre la forma en que el cuerpo se desplaza durante cada recorrido.

El entrenamiento comienza desde la ruta

Antes de correr, elegir la ruta también forma parte de la experiencia: cambiar de escenario, descubrir nuevas calles o sumar algunas pendientes puede darle un giro diferente a cada salida. Para acompañar el recorrido, Xiaomi Watch S5 cuenta con GNSS de doble frecuencia, diseñado para ofrecer un seguimiento más preciso de las rutas al aire libre y registrar el camino mientras sumas kilómetros.

Correr puede empezar con algo tan sencillo como ponerse los tenis y salir, pero aprender a interpretar los datos de cada entrenamiento permite descubrir mucho más detrás de los kilómetros recorridos. En ese camino, el nuevo Xiaomi Watch S5 puede convertirse en un aliado para conocer mejor cada carrera y lograr nuevos objetivos.