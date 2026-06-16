"La migración de Gemini ha sido un desastre total": las llamadas de Gemini no funcionan en Android Auto y los usuarios están volviendo a usar el Asistente de Google

Las llamadas de Gemini han dejado de funcionar en Android Auto para algunos

Muchos usuarios están volviendo a usar el Asistente de Google

Google promete que ya está en camino una solución para el problema

Actualización: Google ha confirmado que «Estamos al tanto de un problema que impide a algunos usuarios realizar llamadas con Gemini en Android Auto y en dispositivos móviles. Ya hay una solución disponible, y los usuarios pueden resolver este problema actualizando su aplicación a la última versión en Google Play Store». A continuación se presenta nuestra nota original.

Gemini no lleva mucho tiempo disponible a través del panel de control de Android Auto, pero los usuarios ya están teniendo problemas para realizar llamadas a través del asistente de IA, y algunos incluso están volviendo al antiguo Asistente de Google por frustración.

Como lo ha señalado 9to5Google, están apareciendo múltiples reportes de este problema en línea. Cuando se intenta realizar una llamada a través de Gemini en Android Auto, aparece un mensaje de error: "Algo salió mal. Inténtalo de nuevo".

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Esto también parece estar afectando, en cierta medida, a las llamadas iniciadas desde Gemini en el propio Android. Aunque se está reportando ampliamente, no parece afectar a todos los usuarios y, en algunos casos, aparece y desaparece de manera intermitente.

Este hilo de Reddit detalla un par de soluciones alternativas que podrían funcionar: volver al Asistente de Google o desinstalar las actualizaciones más recientes de la app de Google en Android. El problema parece haber surgido de manera bastante repentina.

¿Se avecina una solución?

Es justo decir que la transición a Gemini no ha sido del todo fluida, lo cual tal vez era de esperarse cuando millones de dispositivos pasan de un asistente de IA a otro. Gemini también ha tenido problemas para integrarse con los dispositivos de hogar inteligente.

Las reacciones en línea son abrumadoramente negativas, ya que los usuarios se encuentran sin la función de llamadas en sus autos. "Toda la migración a Gemini ha sido un desastre total", dice un comentarista en Reddit, mientras que «una auténtica basura» es otra publicación destacada.

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Hay algo de luz al final del túnel. Una publicación oficial de Google en Reddit sugiere que se está implementando una solución para el problema, aunque el comentario inmediatamente debajo indica que el error persiste, incluso después de actualizar.

Si estás experimentando este problema y no quieres desinstalar las actualizaciones ni volver al Asistente de Google, lo único que tienes que hacer (con suerte) es esperar: asegúrate de aplicar cualquier actualización de Android y de las aplicaciones de Google y Gemini en tu teléfono, a medida que aparezcan.

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