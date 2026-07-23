Snapdragon impulsará los nuevos Galaxy Z Fold8, Z Flip8 y Galaxy Watch9

El Galaxy Unpacked de julio estuvo lleno de sorpresas, pues finalmente presentó sus nuevos dispositivos plegables, pero eso no fue todo, pues Qualcomm también anunció: Snapdragon 8 Elite Gen 5 para Galaxy, Snapdragon Wear Elite y Snapdragon AR1 Gen 1, su plataforma móvil que impulsará los nuevos:

Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra, el Samsung Galaxy Z Fold8, el Samsung Galaxy Z Flip8, el Samsung Galaxy Watch 9, el Samsung Ultra Watch 2 y las nuevas gafas inteligentes.

Un ecosistema Galaxy conectado, impulsado por Snapdragon

Snapdragon es la base de los nuevos dispositivos Galaxy, lo que permite una experiencia de IA unificada en smartphones, dispositivos portátiles y lentes inteligentes. Al ofrecer un potente procesamiento en el dispositivo y una conectividad mejorada entre dispositivos, Snapdragon brinda experiencias consistentes, sensibles al contexto y cada vez más autónomas, que se adaptan en tiempo real a la forma en que los usuarios viven, trabajan y crean.

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“Estamos entrando en una nueva era de la IA, en la que la inteligencia está integrada en los dispositivos personales de los que las personas dependen a lo largo del día”, afirmó Cristiano Amon, presidente y director ejecutivo de Qualcomm Incorporated. “Con Snapdragon impulsando los más recientes smartphones, relojes y lentes inteligentes de la serie Galaxy, Qualcomm y Samsung hacen posible una IA más natural y sensible al contexto en todo el ecosistema Galaxy. Nos enorgullece aprovechar nuestros casi 30 años de innovación para ayudar a definir la próxima generación de experiencias móviles”.

“La nueva línea Galaxy es el resultado de una estrecha colaboración de ingeniería con Qualcomm Technologies”, afirmó Won-joon Choi, presidente y director de operaciones de MX Business, Samsung Electronics. “Juntos optimizamos las plataformas Snapdragon para cada formato de Galaxy, garantizando el rendimiento y la eficiencia en los que se basan las experiencias de IA de Galaxy. Esa base es la que permite a los usuarios pasar de un smartphone a un reloj o a unos lentes con una experiencia Galaxy coherente y de primera calidad”.

Rendimiento móvil avanzado para Galaxy AI

El Snapdragon 8 Elite Gen 5 para Galaxy impulsa la próxima generación de experiencias de Galaxy AI en los más recientes smartphones plegables de Samsung. Basado en la CPU Qualcomm Oryon, la CPU móvil más rápida del mundo, ofrece un rendimiento líder en la industria y una capacidad de respuesta excepcional, todo ello sin dejar de lado una eficiencia energética sobresaliente.

El Snapdragon 8 Elite Gen 5 para Galaxy permite experiencias de IA más avanzadas y en tiempo real, desde funciones inteligentes de la cámara y juegos inmersivos hasta conectividad mejorada con IA, lo que brinda interacciones más rápidas, inteligentes y personalizadas a los modelos Galaxy Z Fold8 Ultra, Z Fold8 y Z Flip8.

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(Image credit: Qualcomm)

La IA personal ya está aquí

Como parte de una gama más amplia de experiencias de IA personal, los relojes actúan como compañeros siempre activos, captando señales de manera continua para ofrecer experiencias más personalizadas y sensibles al contexto. Funcionan fácilmente en un ecosistema conectado de dispositivos para brindar interacciones más intuitivas y continuas.

Anunciado en el Mobile World Congress (MWC), Snapdragon Wear Elite aporta fusión avanzada de sensores, alto rendimiento y conectividad superior al Samsung Galaxy Watch9 y al Samsung Ultra Watch2, lo que les permite comprender continuamente el contexto del usuario a lo largo del día y ofrecer información y orientación de salud más proactivas y personalizadas.

(Image credit: Qualcomm)

Lentes inteligentes, con tecnología Snapdragon

Qualcomm Technologies, Samsung y Google están ampliando su colaboración en Android XR más allá de los auriculares Galaxy XR para incluir lentes inteligentes, equipados con Snapdragon AR1 Gen 1. Ese fue uno de los anuncios durante el Samsung Unpacked, aunque de momento no llegarán a México.

Snapdragon, Snapdragon Wear, Qualcomm y Qualcomm Oryon son marcas comerciales o marcas registradas de Qualcomm Incorporated.

Los productos de Snapdragon y Qualcomm son products de Qualcomm Technologies, Inc. y/o de sus filiales.