Los 5 anuncios más importantes del Samsung Galaxy Unpacked 2026, incluyendo nuevos teléfonos, relojes y lentes inteligentes

Es un gran día para Samsung —y para los fans de los dispositivos de la compañía—, ya que la marca presenta tres nuevos teléfonos plegables, dos nuevos relojes inteligentes y su primer par de lentes inteligentes.

Y no son solo esas lentes lo que representa una verdadera "novedad" de Samsung, ya que uno de los teléfonos también presenta un nuevo diseño.

A continuación, encontrarás un resumen de los cinco anuncios más importantes del segundo evento Samsung Galaxy Unpacked de 2026: estas son las novedades clave que debes conocer.

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1. Samsung Galaxy Z Fold 8

Samsung Galaxy Z Fold 8 (Image credit: Future)

Si crees que el Samsung Galaxy Z Fold 8 es el sucesor directo del Samsung Galaxy Z Fold 7, bueno, piénsalo de nuevo, porque este es ese nuevo diseño que mencioné antes.

En lugar de ser un plegable tipo libro como el Z Fold 7, el Galaxy Z Fold 8 es un dispositivo más corto y ancho, con dimensiones más parecidas a las de un pasaporte. Cuando está desplegado y en orientación vertical, tiene el tamaño y la forma ideales para leer, mientras que en horizontal es más adecuado para ver películas y jugar.

Cuenta con una pantalla plegable de 7.6 pulgadas a 120 Hz, una pantalla de cubierta de 5.5 pulgadas a 120 Hz, una cámara gran angular de 50 MP, una ultra gran angular de 50 MP y un par de cámaras para selfies de 10 MP —una en cada pantalla—.

También cuenta con un chipset Snapdragon 8 Elite Gen 5 para Galaxy de gama alta, 12 GB de RAM y hasta 1 TB de almacenamiento, mientras que la batería es de 4,800 mAh. Su precio inicial es de $1,899.99 / £1,699 / AU$2,699 / ⁠$45,999 pesos mexicanos, lo que lo hace un poco más barato que el Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra, que se detalla a continuación.

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2. Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra

Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra (Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Aunque pueda resultar confuso, el Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra es, en la práctica, el sucesor del Samsung Galaxy Z Fold 7, así que probablemente ya tengas una idea de qué esperar de este modelo.

Este teléfono cuenta con una pantalla plegable de 8 pulgadas a 120 Hz, una pantalla de cubierta de 6.5 pulgadas, una cámara gran angular de 200 MP, una ultra gran angular de 50 MP, un teleobjetivo de 10 MP con zoom óptico de 3x y dos cámaras para selfies de 10 MP. También cuenta con un chipset Snapdragon 8 Elite Gen 5 para Galaxy, 12 GB de RAM, hasta 1 TB de almacenamiento y una batería de 5,000 mAh —lo cual representa un gran aumento respecto a la batería de 4,400 mAh del Z Fold 7—.

Así que se trata de un plegable más grande y con un diseño más parecido a un libro que el Z Fold 8, y cuenta con más cámaras, pero con la misma potencia. Además, es extremadamente delgado, con solo 4,1 mm de grosor cuando está desplegado, y su precio inicial es de 2.099,99 dólares / 1.899 libras esterlinas / 2.999 dólares australianos / 512GB: $50,99, 1TB: $58,499 pesos mexicanos.