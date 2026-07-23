Esta es la razón por la que Samsung creó el Galaxy Z Fold 8, un plegable del tamaño de un pasaporte que busca establecer un nuevo estándar para disfrutar contenido

Si pensabas que el objetivo principal de un teléfono inteligente plegable con múltiples pantallas era que «no hay un tamaño que sirva para todos», entonces solo tenías razón a medias. Parece que estamos entrando rápidamente en la era de las múltiples opciones de tamaño para los teléfonos plegables con —como era de esperarse— a Samsung a la cabeza.

Esa es solo una de las razones por las que ahora, además del Samsung Galaxy Z Flip 8 y el Galaxy Z Fold 8 Ultra, tenemos el Samsung Galaxy Z Fold 8, de proporciones inusuales, un teléfono inteligente flexible que, cuando está plegado, se acerca bastante a las dimensiones de un pasaporte. Los tres nuevos dispositivos se presentaron oficialmente en el evento Samsung Galaxy Unpacked el 22 de julio, y puedes leer nuestras primeras impresiones en nuestro avance del Galaxy Z Fold 8 Ultra y en nuestro avance del Galaxy Z Fold 8.

Después de que Samsung me invitara a visitar sus fábricas, conocer a sus ejecutivos y ver estos nuevos dispositivos plegables en persona, debí de haber preguntado una docena de veces: ¿Por qué lo hicieron? ¿Para quién es? Supongo que te estarás preguntando lo mismo.

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(Image credit: Lance Ulanoff / Future)

No hay duda de que el Galaxy Z Fold 8 (que toma el nombre básico del Z Fold 8 Ultra, más delgado y más grande) es un dispositivo atractivo. Pero la relación de aspecto de 10:61 de la pantalla externa de 5.5 pulgadas (que es más ancha y más corta que la de cualquier teléfono insignia típico) y la pantalla interna de 7.6 pulgadas cuando está abierta, con su relación de aspecto de 4:3, es casi diferente a cualquier otro teléfono que hayamos visto en la historia moderna de los smartphones.

Este tamaño inusual le da al Galaxy Z Fold 8 unas especificaciones que lo hacen destacar. Con 201 g, es el nuevo líder en peso entre los teléfonos plegables. Desplegada, la pantalla se asemeja en tamaño y dimensiones a un lector electrónico Kindle promedio (como teléfono enfocado en el contenido, esto tiene cierto sentido).

Diferentes, pero iguales

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Como parte de la familia de teléfonos plegables, el Z Fold 8 comparte algunas especificaciones con su hermano mayor. Ambos cuentan con las nuevas pantallas plegables con respaldo de titanio, que son más resistentes que las anteriores con respaldo de polímero, pero también más duraderas gracias a las propiedades de la nueva lámina ultradelgada de aleación de titanio. Analicé más a fondo esta nueva tecnología de pantalla en mi análisis detallado con Samsung Display. Al igual que el Ultra cuando está desplegado, la pantalla del Galaxy Z Fold 8 es prácticamente plana y tiene un bisel casi imperceptible.

Tanto la pantalla del Fold 8 Ultra como la del Fold 8 admiten un brillo máximo de 3,000 nits y cuentan con un nuevo recubrimiento antirreflectante. Al igual que el Ultra, el Fold 8 cuenta con una batería grande (en este caso, de 4,800 mAh) de silicio-carbono con una duración excepcional según el fabricante, además de capacidades de carga rápida por cable (45 W, con un 69 % de carga en 30 minutos) e inalámbrica (20 W Qi2).

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Pero este no es un dispositivo Ultra. Solo tiene dos cámaras externas: una gran angular de 50 MP y una ultra gran angular de 50 MP. Así que tal vez este sea un dispositivo enfocado menos en la creación de contenido y más en su consumo. Aun así, cuenta con el mismo chipset Qualcomm Snapdragon 8 Elite para Galaxy que el Galaxy Z Fold 8 Ultra (y el Z Flip 8), así como los mismos 12 GB de memoria, lo que significa que no se quedará atrás en cuanto a rendimiento.

Sin embargo, conocer las especificaciones no responde a la pregunta de por qué existe el Z Fold 8 ni cómo espera Samsung venderlo a los consumidores.

Por qué y cómo llegamos hasta aquí

Mientras los ejecutivos me mostraban los nuevos dispositivos plegables, se refirieron al tamaño de la pantalla del Z Fold 8 como «el nuevo estándar para ver contenido». Samsung cree que la relación de aspecto 4:3 de la pantalla plegable de 7.6 pulgadas es lo que los consumidores han estado anhelando (aunque ellos mismos no lo supieran). El