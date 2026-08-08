OPPO presenta la serie Reno16 con cámaras de 200 MP, IA y diseño Galáctico 3D

¡La espera terminó! La nueva serie Reno16, que incluye el Reno16 5G, el Reno16 Pro 5G y el Reno16 F 5G de Oppo finalmente vio la luz. ¿Estás listo para conocer todos los detalles?

Lo primero que debes de saber es que la serie destaca por su distintivo Diseño Galáctico 3D, su Zoom Retrato Pro 3.5x y su Selfie Ultra Gran Angular 50 MP, pensados para hacer que capturar, editar y compartir contenido sea más intuitivo y expresivo. Desde herramientas como Collage Remix AI y Vibe Retro Pop Cam hasta experiencias de AI personalizadas impulsadas por ColorOS 16, la serie Reno16 ofrece un enfoque fresco y sin esfuerzo para la creatividad móvil.

Un Distintivo Diseño Galáctico 3D

Cada generación de Reno presenta una nueva identidad de diseño, y la serie Reno16 continúa esa evolución con un estilo propio, atrevido y distintivo.

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La edición Blanco Cósmico da vida a la Tecnología Holográfica 3D , la primera en la industria , creando un efecto visual flotante de inspiración nebulosa que cambia con la luz y el movimiento. Gracias a millones de micro lentes que reconstruyen la luz en el espacio, el diseño 3D genera una sensación de profundidad en la imagen que parece flotar sobre la superficie del teléfono.

En toda la serie, el Acabado de Vidrio Uniforme de la cubierta trasera se integra sin interrupciones con el módulo de cámara, logrando una apariencia limpia y continua. El diseño integrado es suave al tacto y ayuda a reducir la acumulación de polvo alrededor del área de la cámara.

El Reno16 y el Reno16 Pro cuentan con una pantalla compacta de 6.32 pulgadas, diseñada para un uso cómodo con una sola mano, complementada por una Estructura de Aluminio Aeroespacial que ofrece un agarre fresco y seguro. El Reno16 F ofrece una pantalla más grande, de 6.57 pulgadas, para una experiencia de visualización aún más amplia.

Capturada con la Selfie Ultra Gran Angular 50 MP (Image credit: Oppo)

Fotografía Creativa para Narrativas Visuales

La serie Reno16 fue diseñada pensando en los creadores, para hacer que tanto capturar como editar contenido sea más intuitivo y divertido.

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Para empezar, su Selfie Ultra Gran Angular 50 MP, con un campo de visión de 100 grados, facilita incluir a más personas en las selfies grupales y permite perspectivas más dinámicas.

Capturada con la Selfie Ultra Gran Angular 50 MP (Image credit: Oppo)

En la parte trasera, los tres modelos cuentan con un sistema de triple cámara que incluye una cámara principal de alta resolución con OIS, un Zoom Retrato Pro 3.5x, y una cámara ultra gran angular para mayor flexibilidad de encuadre. El Reno16 Pro 5G eleva aún más la nitidez de imagen con su Cámara Principal Ultranítida 200 MP, que permite recortar y reencuadrar tomas sin perder detalle.

Nuevo en la serie Reno, Vibe Retro Pop Cam introduce una experiencia de captura creativa dedicada, directamente dentro de la app de Cámara. Esta función permite aplicar estilos de inspiración vintage como Cámara Digital, Cámara Instantánea y Fuga de Luz con un solo toque, facilitando la creación de fotos distintivas con diferentes estados de ánimo y estéticas.

Más allá de la captura, la serie Reno16 también amplía sus capacidades de edición creativa a través de un nuevo centro Create dentro de la app de Fotos, que reúne una serie de herramientas impulsadas por AI diseñadas para una narrativa más lúdica y personalizada. Collage Remix AI permite combinar varias fotos o videos cortos en composiciones visuales por capas, con stickers animados, contornos y texto, e incluso permite extraer sujetos en movimiento de Motion Photos o videos para usarlos como stickers. Popout amplía aún más la flexibilidad creativa, permitiendo que los sujetos se salgan del encuadre en múltiples direcciones para lograr efectos visuales más dinámicos.

Collage Remix AI (Image credit: Oppo)

La creación de video es igual de sencilla en toda la serie Reno16. Auto-Enderezado de Video 4K ayuda a mantener el metraje nivelado mientras caminas o te mueves, mientras que Video con Captura Dual introduce una estabilización mejorada y permite cambiar sin interrupciones entre los lentes traseros durante la grabación, para una experiencia de captura más fluida y flexible.

Experiencias de AI Más Inteligentes y Personalizadas

La serie Reno16 combina la Última Versión de ColorOS 16 con una serie de experiencias inteligentes impulsadas por AI que hacen que las interacciones cotidianas sean más intuitivas, personalizadas y eficientes.

Por primera vez en un dispositivo de la serie Reno, el nuevo AI Snap Key brinda acceso rápido a AI Mind Space. Con solo una pulsación, permite capturar y organizar al instante el contenido en pantalla. Diseñado como un centro de información personalizado, AI Mind Space ayuda a guardar fácilmente datos importantes, volver a consultar contenido guardado y administrar la información diaria de forma más eficiente. Dentro de este, Asistente Financiero AI puede reconocer y organizar automáticamente pagos digitales y recibos físicos en registros de gastos claros, con información útil.

(Image credit: Oppo)

La serie Reno16 también presenta AI Mind Pilot, que coordina de forma inteligente múltiples modelos de AI para ofrecer una asistencia más relevante y consciente del contexto. Al recurrir de forma segura a la información guardada en AI Mind Space, AI Mind Pilot puede recomendar el modelo de AI más adecuado para diferentes tareas o permitir comparar respuestas lado a lado, para mayor flexibilidad y control.

Al viajar, Traducción de Menú AI hace que comer en el extranjero sea muy sencillo, generando explicaciones visuales de platillos más allá de la simple traducción de texto, facilitando explorar menús desconocidos con mayor confianza.

Rendimiento Confiable para la Excelencia Diaria

La serie Reno16 está diseñada para soportar un uso diario exigente, desde la creación de contenido y los videojuegos móviles hasta el streaming prolongado y la navegación en redes sociales. En toda la línea, las baterías de gran capacidad de 6000 mAh o más ofrecen energía confiable durante todo el día, mientras que el Reno16 F ofrece hasta 7000 mAh para quienes necesitan aún más autonomía durante viajes, festivales o uso prolongado al aire libre. Y combinada con la Carga Rápida 80W SUPERVOOC™, la serie está hecha para seguirle el paso a un estilo de vida ocupado y siempre conectado.

El Reno16 Pro 5G ofrece un rendimiento fluido y receptivo gracias al Procesador MediaTek Dimensity 8550, junto con AI HyperBoost, un enfriamiento mejorado y compatibilidad con hasta 144 Hz de tasa de refresco en los juegos compatibles. El Reno16 también ofrece un rendimiento confiable para el día a día con el Procesador Snapdragon® 7 Gen 4.

Para mejorar aún más la conectividad diaria, la serie Reno16 cuenta con AI LinkBoost, que ofrece un rendimiento de red más estable en entornos concurridos o zonas con señal débil, ayudando a reducir el lag y mantener conexiones más fluidas durante los videojuegos, el streaming y las videollamadas.

(Image credit: Oppo)

La serie también está diseñada para una mayor durabilidad en entornos cotidianos, con clasificaciones de protección contra agua y polvo IP68, IP69 e IP69K en todos los modelos. Splash Touch y Glove Touch mejoran aún más la experiencia, manteniendo la pantalla receptiva incluso con las manos mojadas o con guantes.

OPPO Bubble: un Nuevo Compañero para la Expresión Creativa

Junto con la serie Reno16, OPPO también presenta OPPO Bubble, un nuevo dispositivo magnético diseñado para extender la expresión creativa más allá del smartphone.

(Image credit: Oppo)

Con un peso de solo 35 gramos, OPPO Bubble se sujeta magnéticamente a fundas compatibles o anillos magnéticos, y cuenta con una vibrante pantalla AMOLED que funciona como monitor en tiempo real de la cámara trasera. Esto permite previsualizar las tomas mientras se usa la cámara trasera, facilitando la captura de selfies, fotos grupales y composiciones creativas. OPPO Bubble también puede funcionar como visor remoto y control de obturador a hasta 10 metros de distancia, dando la libertad de explorar tomas aún más creativas.

Más allá de la fotografía, OPPO Bubble también puede usarse como un accesorio de moda para el día a día, combinado con soportes o correas compatibles. A través de una app dedicada, se puede personalizar la pantalla con imágenes, animaciones en loop, texto y colores que reflejen tu personalidad y estilo.

Precio y Disponibilidad

En México, el Reno16 5G y el Reno16 F 5G estarán disponibles en Blanco Cósmico y Violeta Crepúsculo, mientras que el Reno16 Pro 5G estará disponible en Blanco Cósmico y Negro Estelar.

El precio, la disponibilidad regional y las fechas de lanzamiento pueden variar según el mercado.