Sony comparte la tecnología ideal para disfrutar las vacaciones de verano

¿Ya sabes qué harás durante las vacaciones de verano? Sin duda, es la oportunidad perfecta para descubrir nuevos lugares, conectarnos con nuestros seres queridos y crear recuerdos únicos.

Si aún no tienes respuesta, no te preocupes, Sony te recomienda los siguientes productos que formarán parte de tu día a día.

El soundtrack de tu verano

Crea tu playlist para cada momento –desde un vuelo temprano hacia la playa hasta una caminata por una ciudad nueva-. Los WH-CH520 darán ese plus para que tengas una experiencia sonora 360 en donde formarán parte de estos trayectos en donde podrás contar con libertad inalámbrica, permitiendo disfrutar de tus contenidos favoritos.

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Si buscas un espacio para desconectarte mientras descubres el mundo, los WH-CH720 serán los ideales ya que crean momentos de calma dentro de ese ritmo acelerado de las vacaciones, permitiendo concentrarte en tú música o disfrutar sin distracciones, gracias a la tecnología de noise cancelling y la duración de la batería de hasta 35 horas.

Sony WH-CH720N (Image credit: Sony)

Música para compartir donde sea

Las mejores historias del verano suelen comenzar con amigos y una buena playlist. Ya sea una tarde en la alberca, un picnic o una reunión frente al mar. La línea ULT ofrece una bocina para disfrutar de cada momento. Con la ULT Field 5 tendrás una bocina portátil, que ofrece graves potentes, una mayor duración de la batería y mejor durabilidad para su uso al aire libre. Ofrece una iluminación que se sincroniza con tu música, con esta bocina llevarás la música a todos lados.

Las vacaciones son sinónimo de reuniones, fiestas y momentos para celebrar. Con la Tower 9 aportarás energía a los encuentros familiares o con amigos, creando el ambiente para disfrutar juntos. Con esta bocina experimentarás graves más profundos, sonido e iluminación de fiesta de 360°, todo en una bocina que es fácil de trasladar. Se puede utilizar tanto conectada a la corriente como de forma inalámbrica, gracias a su batería integrada de hasta 25 horas de duración.

(Image credit: Sony)

Capturando las historias del verano

Cada viaje está lleno de instantes irrepetibles, un atardecer frente al mar, una aventura en la montaña o una comida con amigos. La Alpha 7 V permite documentar experiencias con creatividad, transformando momentos cotidianos en recuerdos duraderos ya que esta cámara lleva la grabación de videos y fotos al siguiente nivel. Equipada con un sensor de imagen y un motor de procesamiento mejorados, reconocimiento de sujetos avanzado por inteligencia artificial, ráfagas sin espacios negros de hasta 30 fps.

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El mejor plan cuando el verano se vive en casa

Un maratón de películas, una noche de videojuegos o un evento deportivo también forman parte de los planes de verano. Con la BRAVIA 9 II transformarás esos momentos en experiencias inmersivas para compartir ya que es una Smart TV LED 4K RGB con XR Processor, True RGB, para una auténtica experiencia cinematográfica, además de que se integra a la perfección en tu espacio.