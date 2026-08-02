¿Tienes mascotas? El verano puede hacer más difícil mantener tu hogar limpio

¿Sabías que de acuerdo con el INEGI, cerca del 70% de los hogares en México conviven con al menos una mascota?

Esto significa que millones de familias comparten diariamente sus espacios con perros y gatos que forman parte activa de la dinámica del hogar. Sin embargo, durante el verano, esa convivencia trae consigo un desafío poco visible: mantener la casa limpia se vuelve considerablemente más complicado.

Los meses más cálidos crean una combinación perfecta para que el polvo, el pelo de mascotas, el polen y otras partículas se acumulen con mayor rapidez dentro de casa. Las ventanas permanecen abiertas durante más tiempo, aumentan las corrientes de aire y las mascotas suelen pasar más horas al exterior, transportando tierra, polvo y otros residuos que terminan instalándose en pisos, muebles y textiles.

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La situación va más allá de una cuestión estética. Especialistas de la Secretaría de Salud han señalado que los ácaros del polvo doméstico, el epitelio de las mascotas y los pólenes se encuentran entre los principales desencadenantes de alergias respiratorias. Además, el INER estima que la rinitis alérgica afecta al 42.5% de la población mexicana, siendo el polvo, los ácaros y los alérgenos asociados a mascotas algunos de los factores más comunes relacionados con esta condición.

A esto se suma un fenómeno estacional conocido por médicos veterinarios: durante los meses de calor muchas mascotas atraviesan procesos naturales de muda para adaptarse a los cambios de temperatura, incrementando la cantidad de pelo que se deposita diariamente en sofás, camas, alfombras y ropa. El resultado es una limpieza que parece no terminar nunca.

Para responder a estos desafíos, Shark desarrolló una línea de aspiradoras pensada para hogares donde las mascotas forman parte de la familia. Encabezando esta propuesta se encuentra Shark Pet Pro, un modelo diseñado específicamente para la limpieza diaria de hogares con perros y gatos, con especial énfasis en la recolección eficiente de pelo sobre diferentes superficies. La familia se complementa con Shark Detect Pro y Shark Clean & Empty, soluciones que incorporan tecnologías inteligentes para facilitar la limpieza cotidiana.

Uno de los atributos más relevantes de esta categoría es la incorporación de sistemas Anti-Tangle, desarrollados para evitar que el pelo se enrede alrededor del cepillo durante la limpieza. A ello se suman sistemas avanzados de filtración capaces de capturar partículas microscópicas y tecnologías inteligentes como Detect Pro, que adapta automáticamente la potencia de limpieza según el nivel de suciedad detectado, optimizando el rendimiento del equipo en tiempo real.

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La creciente convivencia con las mascotas ha transformado profundamente la forma en que las personas equipan sus hogares. Perros y gatos ya no ocupan un espacio secundario dentro de la casa; hoy son miembros activos de la familia, y esa nueva relación también ha modificado las expectativas sobre los productos de limpieza.

Los consumidores ya no buscan únicamente aspiradoras más potentes. Buscan soluciones capaces de responder a situaciones específicas de su día a día: retirar el pelo de mascotas con facilidad, reducir el contacto con el polvo, simplificar la limpieza debajo de muebles y dedicar menos tiempo a las tareas domésticas.

En este contexto, tecnologías como las incorporadas en Shark Pet Pro responden a necesidades reales de los hogares modernos, donde mantener un espacio limpio no solo representa una cuestión de orden, sino también de bienestar, comodidad y convivencia.

Millennials y Generación Z, considerados los principales impulsores de la cultura de los pet parents, no buscan limpiar más; buscan limpiar de forma más inteligente. La tecnología deja de ser un lujo para convertirse en una herramienta que simplifica rutinas, optimiza el tiempo y permite disfrutar más la vida con sus mascotas.