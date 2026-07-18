Shark Beauty presenta CryoGlow Dark Sage, su dispositivo de skincare pensado para el grooming masculino

¿Eres de los hombres que les gusta cuidar su piel? De ser así, te tenemos noticias, pues Shark Beauty presentó CryoGlow Dark Sage, una nueva versión inspirada en la evolución del grooming masculino A continuación todos los detalles.

Desde el primer vistazo, el nuevo colorway Dark Sage redefine por completo la estética del dispositivo que se siente mucho más sobria, discreta y sofisticada.

A diferencia de los códigos visuales tradicionalmente asociados al skincare, CryoGlow Dark Sage apuesta por una apariencia más cercana al diseño de tecnología premium y accesorios de uso cotidiano. El acabado mate y los tonos profundos permiten que el dispositivo se integre mucho más naturalmente en espacios personales como una recámara, un baño minimalista o incluso un setup de home office, sin sentirse visualmente invasivo o excesivamente asociado a la belleza tradicional.

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Más allá del diseño, el color Dark Sage también responde a una nueva conversación alrededor del self-care masculino: productos que además de ser funcionales, se sientan alineados con el estilo de vida y la estética personal de quienes los usan. Porque hoy el grooming masculino también está evolucionando hacia herramientas que combinan practicidad, tecnología y diseño.

CryoGlow combina tecnología iQLED con luces roja, azul e infrarroja, además de InstaChill, un sistema de enfriamiento bajo los ojos que aporta una sensación inmediata de frescura mientras trabaja sobre distintas necesidades de la piel.

Ese beneficio Cryo se convierte rápidamente en uno de los diferenciales más visibles de la experiencia. El efecto refrescante ayuda a disminuir visualmente signos de cansancio y fatiga, especialmente después de entrenar, pasar muchas horas frente a pantallas, dormir poco, viajar o terminar días largos de trabajo.

Uno de sus tratamientos más populares es Under-Eye Revive, el modo que utiliza tecnología de enfriamiento para ayudar a desinflamar y refrescar la zona de los ojos. El efecto frío aporta alivio inmediato y una sensación mucho más revitalizante en momentos donde el cansancio termina reflejándose directamente en la mirada.

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También incluye el modo Better Aging, que combina LEDs rojos y luz infrarroja para ayudar a mejorar la apariencia de líneas finas y reafirmar la piel en sesiones rápidas y fáciles de integrar incluso en rutinas muy ocupadas.

Para quienes buscan mejorar textura, brotes o enrojecimiento, CryoGlow incorpora el modo Skin Clearing, un sistema de tres fases que mezcla luz azul, roja e infrarroja para ayudar a suavizar visiblemente la piel y darle una apariencia más uniforme.

Y para mantener resultados constantes, el modo Skin Sustain ayuda a conservar luminosidad, suavidad y una apariencia más descansada después de ciclos continuos de tratamiento.

Parte de la relevancia de CryoGlow Dark Sage está precisamente en cómo combina diseño y funcionalidad dentro de una nueva generación de herramientas de grooming masculino. El color oscuro y la estética minimalista permiten que el dispositivo se incorpore fácilmente al entorno cotidiano y refuerzan la idea de un cuidado personal mucho más práctico, discreto y contemporáneo.

Puedes usarla después del gimnasio, mientras haces home office, viendo una serie o antes de dormir. No requiere procesos largos ni una rutina compleja para integrarse naturalmente al día a día.

Porque hoy, el cuidado personal masculino ya no gira alrededor de dedicar más tiempo frente al espejo, sino de encontrar soluciones prácticas, funcionales y tecnológicas que realmente ayuden a verte y sentirte mejor.

A veces, el mejor reset del día empieza así: bajando la intensidad, poniendo música, acostándote un rato... y dejando que tu rutina haga el resto.

Porque hoy, cuidar la piel no requiere quitarle tiempo a un día lleno. Solo requiere las herramientas correctas: fórmulas inteligentes, pasos simples y tecnología diseñada para acompañar la rutina real, sin procesos complicados ni rituales imposibles de sostener.