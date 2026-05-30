El último purificador de Dyson utiliza tecnología de IA para seguir tus movimientos, de modo que el aire fresco te acompañe allá donde vayas

El purificador cuenta con sensores inteligentes que detectan dónde te encuentras en la habitación

No hay que preocuparse por la privacidad: todo se procesa en el propio dispositivo

Su precio es de 850 $ / 550 £ (unos 1190 $ australianos)

Dyson ha lanzado el que podría ser su purificador de aire más inteligente hasta la fecha: el Dyson Find+Follow Purifier Cool. Como su nombre indica, se trata de un purificador que sabe dónde estás y sigue tus movimientos, dirigiendo el aire hacia donde te encuentras y, si lo deseas, apagándose automáticamente cuando sales de la habitación.

No solo funciona para usuarios individuales. Puede detectar a varias personas en la misma habitación, ajustando automáticamente su oscilación para distribuir el aire «de manera eficiente y uniforme». Al dirigir el aire hacia las personas en lugar de solo hacia la habitación, el Dyson Find+Follow Purifier Cool debería ser más eficiente energéticamente que los dispositivos menos inteligentes.

(Image credit: Dyson)

Purificador Dyson Find+Follow Cool: detalles clave y precios

Vale la pena señalar que, al igual que otros modelos similares de Dyson, se trata de un ventilador y no de un aire acondicionado, por lo que no enfría el aire, sino que simplemente lo distribuye muy bien. Si estás buscando un aire acondicionado portátil, aquí hemos recopilado las mejores opciones disponibles.

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Además de la detección de personas, el Dyson Find+Follow Purifier Cool cuenta con las especificaciones de alta gama típicas de la marca. Su filtración K-Carbon + HEPA captura el 99,97 % de las partículas ultrafinas de hasta 0,3 micras y promete capturar un 50 % más de NO₂ que los purificadores de la competencia. Está totalmente sellado según el estándar HEPA H13 y cuenta con detección automática de PM2.5, PM10, COV, NO₂ y formaldehído.

Como siempre con Dyson, el dispositivo es muy impresionante, pero el precio es bastante alto, especialmente en EE. UU., aunque es un poco más asequible de lo que se anunció inicialmente. El comunicado de prensa indicaba un precio de 894,99 dólares, pero actualmente está disponible en Dyson.com por un precio ligeramente menos intimidante de 849,99 dólares / 549,99 libras esterlinas / $17,999.00 pesos mexicanos.

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