¡Rápido! Todos los ventiladores Dyson parecen iguales, ¿cuál debería comprar?

Dyson es realmente muy bueno moviendo el aire. Aunque la empresa se hizo famosa por sus aspiradoras, ahora es casi igual de conocida por sus aparatos para el cuidado del aire: fabrica algunos de los mejores ventiladores y purificadores de aire del mercado, a veces en un solo aparato. De hecho, algunos también pueden calentar o humidificar el aire, según sea necesario.

Los productos para el cuidado del aire de Dyson son fácilmente reconocibles, ya que la mayoría de ellos presentan un diseño elegante y futurista que parece crear viento de la nada. La desventaja de un aspecto tan característico es que puede resultar muy difícil distinguir entre los distintos modelos de la gama. Con una amplia selección de opciones disponibles, puede resultar complicado saber exactamente qué producto es cada uno y cuál comprar.

Hemos elaborado esta guía para ayudarte a distinguir entre las distintas opciones, de modo que puedas elegir la más adecuada a tus necesidades.

Tabla resumen

Estas tablas ofrecen una descripción muy básica de toda la gama de productos para el cuidado del aire de Dyson. Para que resulte más fácil de entender, los he dividido en productos de uso único, doble y triple. Haga clic en los enlaces de la columna «Precio de catálogo» para acceder a la lista de productos de Dyson en cada territorio. Si la moneda que busca no aparece en la lista, vale la pena hacer una búsqueda rápida en Google, ya que es posible que el producto siga estando disponible para su compra a través de un distribuidor externo en ese territorio.

Estos son los productos de uso único:

Swipe to scroll horizontally Producto List Precio (Dólares/euros/dólares australianos) Ventilador Purificador Calentador Humificador App de control Cool CF1 £249.99 / AU$399 ✅ ❌ ❌ ❌ ✅ Cool AM07 $369.99 / £349.99 / AU$499 ✅ ❌ ❌ ❌ ❌ Purificador Hushjet Compact HJ10 $349.99 ❌ ✅ ❌ ❌ ✅ Purificador Grande+Silencioso Formaldehído BP04 $1,099.99 / £929.99 / AU$1,599 ❌ ✅ ❌ ❌ ✅ Purificador Big+Quiet Formaldehído BP03 $999.99 / £879.99 / AU$1,499 ❌ ✅ ❌ ❌ ✅

Estos son los productos de doble uso:

Swipe to scroll horizontally Product Precio Ventilador Purificador Calentador Humificador App de control Purificador Cool Gen1 TP10 $429.99 / £449.99 / AU$799 ✅ ✅ ❌ ❌ ❌ Purificador Cool Formaldehido TP09 $749.99 / £549.99 / AU$999 ✅ ✅ ❌ ❌ ✅ Purificador Cool TP07 $649.99 / AU$949 ✅ ✅ ❌ ❌ ✅ Purificador Cool De-NOx PC2 $849.99 ✅ ✅ ❌ ❌ ✅ Purificador Cool PC1 $499.99 / £449.99 / AU$799 ✅ ✅ ❌ ❌ ✅ Hot+Cool Jet Focus AM09 $469.99 / £399.99 / AU$649 ✅ ❌ ✅ ❌ ❌ Hot+Cool HF1 £399.99 ✅ ❌ ✅ ❌ ✅

Y, por último, los productos de triple uso:

Swipe to scroll horizontally Producto Precio Ventilador Purificador Calentador Humificador App de control Purificador Hot+Cool HP1 $659.99 / £549.99 / AU$899 ✅ ✅ ✅ ❌ ✅ Purificador Hot+Cool Gen1 HP10 $529.99 / £549.99 / AU$899 ✅ ✅ ✅ ❌ ❌ Purificador Hot+Cool HP07 $749.99 ✅ ✅ ✅ ❌ ✅ Purificador Hot+Cool De-NOx HP2 $949.99 / AU$1,199 ✅ ✅ ✅ ❌ ✅ Purificador Hot+Cool Formaldehído HP09 £699.99 ✅ ✅ ✅ ❌ ✅ Purificador Humidify+Cool De-NOx PH2 $1,099.99 / £699.99 ✅ ✅ ❌ ✅ ✅ Purificador Humidify+Cool PH03 $899.99 ✅ ✅ ❌ ✅ ❌ Purificador Humidify+Cool Formaldehído PH04 £699.99 ✅ ✅ ❌ ✅ ✅

Principalmente quiero un ventilador

¡Excelente! La mayoría de los electrodomésticos de cuidado del aire de Dyson funcionan como ventiladores, así que tienes muchas opciones para elegir.

Si solo quieres un ventilador, la mejor opción de la gama es el CF1. Se trata de una versión mejorada del ventilador sin aspas original de Dyson, añadida a la línea en 2025. Nos encantó cuando lo probamos para nuestra reseña del Dyson Cool CF1, aunque aún no está disponible en Estados Unidos.

Tu otra opción de ventilador puro es el AM07. Este modelo es mucho más antiguo, pero todavía es bastante fácil de conseguir; puedes descubrir lo que opinamos de él en nuestra reseña del Dyson Cool AM07. Dado que ambos solo tienen una función, están entre las opciones más económicas (aunque, siendo sinceros, siguen sin ser precisamente baratas en términos generales).

Si sufres de alergias estacionales, podrías considerar un modelo combinado de ventilador y purificador. Tus principales opciones tienen nombres que comienzan con “Purifier Cool” y un código que incluye las letras TP (aunque también hay una opción PC incluida solo por diversión). La más económica y básica en esta categoría es la Purifier Cool TP10, mientras que las más avanzadas son la Purifier Cool Formaldehyde TP09 y la Purifier Cool De-NOx PC2.

Quizás necesites un ventilador porque tu casa no está especialmente bien aislada y sufres grandes cambios de temperatura entre estaciones. En ese caso, podrías considerar una combinación de ventilador y calefactor. Esta opción tiene la ventaja añadida de que el aparato no se queda acumulando polvo durante los meses de verano. Las opciones aquí son el Hot+Cool Jet Focus AM09 (puedes leer sobre él en nuestra reseña del Dyson AM09 Hot + Cool) y el Hot+Cool HF1. La ventaja de este último es que funciona con la aplicación Dyson para controlarlo a distancia.

Por último, puede ir a por todas y optar por un ventilador-purificador-calefactor. Para ello, le recomendamos la gama HP, cuyos nombres comienzan por «Purifier Hot+Cool». Las opciones varían según el país, pero uno que está disponible en todas partes es el Purifier Hot+Cool HP1, que es una versión mejorada del antiguo HP10, con compatibilidad añadida con la aplicación.

Principalmente quiero un purificador de aire

¡Genial! Dyson tiene muchas opciones de purificadores de aire. Esta tecnología va de la mano con lo que la marca necesita para sus aspiradoras, por lo que sabe lo que hace cuando se trata de capturar partículas.

Si solo quieres purificar el aire, échale un vistazo al Hushjet Purifier Compact HJ10. Es el primer purificador compacto de la marca y, por ahora, solo está disponible en Estados Unidos.

Para espacios grandes, te conviene un Purifier Big+Quiet Formaldehyde. Hay dos versiones ligeramente diferentes: el BP04 y el BP03, de los cuales el 04 tiene unas especificaciones ligeramente superiores. Son aparatosos y caros, y están diseñados para tratar grandes superficies (hasta 100 m²) de forma silenciosa. Su capacidad de purificación es la mejor que se puede encontrar, ya que incluye sustancias nocivas que la mayoría de los purificadores de aire no pueden tratar, como el NO2 y el formaldehído. Puedes leer nuestra opinión sobre esta gama en nuestra reseña del Dyson Purifier Big+Quiet Formaldehyde.

Dyson también cuenta con una amplia gama de purificadores-ventiladores. Busque en las gamas TP o PC, con productos que comienzan por «Purifier Cool».

El modelo más asequible y sencillo es el Purifier Cool TP10 de primera generación. Sigue teniendo una excelente capacidad de purificación, pero no puede hacer todo lo que hacen las opciones Big+Quiet. Como alternativa, puede optar por el Purifier Cool Formaldehyde TP09, que es más avanzado y funciona con la aplicación complementaria.

Por último, puede optar por un modelo de triple acción. Las opciones de purificador-calefactor-ventilador tienen nombres que comienzan por «Purifier Hot+Cool» y códigos que comienzan por HP. La opción más disponible es el Purifier Hot+Cool HP1, que sustituye al Purifier Hot+Cool Gen1 HP10 y añade compatibilidad con la aplicación. Como alternativa, hay un par de opciones que cambian la calefacción por la humidificación: en EE. UU. es el PH03 y en el Reino Unido es el PH04.

Principalmente quiero un calentador

No hay opciones de calefactores independientes en la gama de Dyson, pero se incluye como función adicional en varios de los aparatos de purificación de aire de la marca.

El modelo más sencillo y asequible es el Dyson Hot+Cool Jet Focus AM09, que funciona como ventilador o como calefactor, según tus necesidades. De lo contrario, tendrás que optar por un «Purificador Hot+Cool» tres en uno con un nombre en clave que comienza por HP. Todos ellos pueden calentar, enfriar o purificar el aire. El más disponible es el Purifier Hot+Cool Gen1 HP10. Hemos probado el HP09 y puedes leer nuestra opinión al respecto en nuestra reseña del Dyson Purifier Hot+Cool Formaldehyde HP09.

Principalmente quiero un humidificador

Dyson no se centra especialmente en los humidificadores, pero, de nuevo, los incluye como función adicional en algunos modelos combinados de humidificador, ventilador y purificador. Sin embargo, las opciones son muy limitadas. En Estados Unidos está el Purifier Humidify+Cool PH03 y en Reino Unido, el Purifier Humidify+Cool Formaldehyde PH04.