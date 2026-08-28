LG fortalece su presencia en América Latina con una nueva fábrica de electrodomésticos en Brasil

¡Atención! LG sigue fortaleciendo su presencia en América Latina, esta vez con una nueva planta en Paraná, Brasil.

La fábrica representa una inversión aproximada de USD 310 millones (BRL 1,500 millones) y constituye la segunda base de producción de electrodomésticos de LG en Brasil. Se suma a la planta de Manaos, en el estado de Amazonas, que comenzó a operar hace casi tres décadas.

Las nuevas instalaciones abarcan una superficie aproximada de 770,000 metros cuadrados y cuentan con capacidad para fabricar alrededor de 600,000 refrigeradores al año, equivalente a una unidad cada 14 segundos.

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(Image credit: LG)

Manufactura inteligente para mejorar la productividad y la calidad

La fábrica de Paraná incorpora soluciones de manufactura inteligente, entre ellas inteligencia artificial y robótica industrial, para mejorar la eficiencia de la producción, la calidad de los productos y la seguridad en el lugar de trabajo.

La planta utiliza sistemas de inspección basados en Vision AI de LG y procesos automatizados mediante robótica para elevar la calidad de los productos y garantizar una producción más uniforme. Robots articulados se encargan de tareas físicamente exigentes o de mayor riesgo, como el transporte de puertas de refrigeradores, lo que contribuye a mejorar la seguridad laboral y la estabilidad de los procesos.

Refrigeradores adaptados al estilo de vida brasileño

La ampliación de la infraestructura de producción reforzará la capacidad de LG para introducir en el mercado electrodomésticos adaptados a las necesidades locales. Los refrigeradores fabricados en la planta de Paraná fueron desarrollados a partir de una amplia investigación sobre los consumidores locales, realizada por el equipo de investigación y desarrollo de LG en Brasil.

Este equipo, integrado por aproximadamente 40 profesionales, se encarga de garantizar que los diseños estén optimizados para los hogares y estilos de vida de los consumidores brasileños.

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Además, los refrigeradores producidos en Paraná son compatibles con doble voltaje, en respuesta al uso de sistemas eléctricos de 127 V y 220 V en Brasil. Diseñados para el clima cálido y húmedo del país y para su cultura de convivencia y reuniones en el hogar, los electrodomésticos también incorporan un sistema interno de desinfección mediante luz LED que ayuda a prevenir la proliferación de bacterias.

Centro de producción estratégico para el suministro local y el crecimiento regional

Inicialmente, la fábrica de Paraná se concentrará en abastecer el mercado brasileño, facilitando el suministro oportuno de productos adaptados a las necesidades locales. También se espera que la producción en el país mejore la eficiencia logística, reduzca la dependencia de las importaciones, disminuya los tiempos de entrega hasta en un 80 por ciento y fortalezca la capacidad de LG para responder a las necesidades del mercado local.

A mediano y largo plazo, se prevé que la fábrica se convierta en un centro estratégico de producción y exportación para América Latina. De esta forma, respaldará el crecimiento regional y permitirá a la compañía responder con mayor flexibilidad a los cambios en las cadenas globales de suministro y a la evolución de las condiciones del mercado.

En la práctica, la planta permite acortar los plazos logísticos, lo que proporciona a LG una mayor agilidad para abastecer a los distribuidores y reaccionar ante la demanda estacional y las tendencias regionales.

"La nueva fábrica de Paraná fortalece nuestras capacidades de producción, lo que nos permite garantizar un suministro estable y ofrecer electrodomésticos adaptados a las necesidades cambiantes de los consumidores de Brasil y de toda América Latina", afirmó Baek Seung-tae, presidente de LG Home Appliance Solution Company. "Mediante esta inversión estratégica, continuaremos ofreciendo experiencias diferenciadas a nuestros clientes y reforzando nuestro compromiso con la región".