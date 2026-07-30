Huawei FreeClip 2 S llegan a México con IA, nuevo diseño y mayor funcionalidad

¡La espera terminó! Los nuevos Huawei FreeClip 2 S ya están en México, ¿estás listo para disfrutar de tus canciones y artistas favoritos?

Cabe destacar que además de mantener su habitual excelencia en cuanto a comodidad, rendimiento acústico y experiencia de usuario, estos auriculares destacan por su nuevo diseño estético y brillante. El estuche de carga sigue siendo elegante y compacto, pero ahora tiene un nuevo diseño que le permite guardar pequeños accesorios, lo que ofrece una combinación perfecta de estilo y funcionalidad.

Resplandor por dentro y por fuera: una evolución en la moda y la comodidad

Guiados por la filosofía de diseño de estética brillante, los HUAWEI FreeClip 2 S se inspiran en una fusión perfecta entre el brillo metálico líquido y los tonos orgánicos, presentando dos colores que marcan tendencia: Azul y Plata. El estuche de carga fue sometido a más de 100 pasos de fabricación de precisión para lograr su silueta redondeada y simétrica, que irradia un brillo resplandeciente. Al abrir el estuche, los auriculares se presentan elegantemente dispuestos con un brillo radiante. Al abrirlo, los auriculares descansan uno al lado del otro como si fueran joyas finas, una presentación cuidadosamente elaborada que convierte cada uso en un pequeño ritual. En el interior, el espacio útil del estuche se ha ampliado en un 20 %, lo que permite guardar no solo los auriculares, sino también accesorios delicados. Es, a la vez, elegante y muy funcional, y ofrece una portabilidad sin esfuerzo sin comprometer la forma compacta del estuche.

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Con tan sólo 5.1 g de peso por auricular, los FreeClip 2 S conservan la sensación ligera de su predecesor, al tiempo que incorporan un acabado brillante del C-bridge Design mejorado. Fabricado con silicona líquida hipoalergénica, un 25 % más suave que los HUAWEI FreeClip, y perfeccionado mediante 22 rigurosos procesos de mezcla y pulverización de pintura, consigue un acabado metálico de alto brillo. Aquí es donde la comodidad suprema se une a una textura radiante.

Una experiencia auditiva adaptativa que te entiende

Los HUAWEI FreeClip 2 S mejoran la experiencia auditiva gracias a un algoritmo de volumen adaptativo optimizado. Incorporan un chip de audio de tercera generación, desarrollado por Huawei, y un procesador NPU potenciado con IA, que admiten funciones como la detección en tiempo real, así como ajustes inteligentes de volumen y voz. Mediante el uso de la percepción bidireccional para identificar el ruido ambiental y normalizar el volumen de la fuente de audio, se adaptan de forma intuitiva a tu volumen de escucha preferido. Tanto si te encuentras en un metro bullicioso como en un estudio tranquilo, este ajuste adaptativo del volumen garantiza una experiencia auditiva constante.

En combinación con la mejora adaptativa de la voz, ofrece a los usuarios una experiencia de audio nítida y transparente, tanto para audiolibros como para música. Además, hay tres opciones de sensibilidad disponibles para adaptarse a las preferencias sensoriales de los usuarios, lo que proporciona una experiencia auditiva que resulta perfecta.

Los auriculares también cuentan con un driver de diafragma dual que reproduce tanto la delicada textura de las voces como el potente impacto de los golpes de batería, ofreciendo una calidad de sonido excepcional.

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Precio y disponibilidad

Precio: $4,499 MXN

$4,499 MXN Fecha de disponibilidad: 29 de julio

29 de julio Primera venta en canales físicos: 10 de agosto

10 de agosto Adquiérelos aquí

Los nuevos FreeClip 2 S incluyen los siguientes beneficios de servicio para que los disfrutes: