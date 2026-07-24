La HUAWEI MatePad Air llega a México con pantalla OLED PaperMatte y enfoque en productividad

¿En busca de una nueva tablet? De ser así, la Huawei MatePad Air Series tal vez tenga a tu próxima compañera ideal.

Esta nueva gama está diseñada para usuarios con espíritu joven que buscan ligereza, creatividad y una expresión auténtica de sí mismos. Fiel a su promesa: delgada y espectacular, la HUAWEI MatePad Air Series ha mejorado su diseño, su pantalla, su experiencia creativa y su productividad al nivel de una PC, consolidándose como una compañera elegante, divertida y capaz.

(Image credit: Huawei)

La evolución de la estética ligera

La HUAWEI MatePad Air supera los límites del grosor y el peso. Incorpora una pantalla OLED con diseño invertido, sin soporte interno, lo que permite el montaje directo de la pantalla en el cuerpo del dispositivo. Esta estructura interna simplificada da como resultado un dispositivo extraordinariamente fino y ligero. La tablet se somete a un exclusivo proceso de recubrimiento perlado en su carcasa metálica, lo que crea un acabado cálido y refinado que brilla y cambia de tono con la luz. Disponible en tres colores —azul, rosa y blanco—, la estética del dispositivo apuesta por tonos sobrios y atemporales, lo que convierte al producto en una extensión de la personalidad y el estilo de vida del usuario, más allá de ser una mera herramienta profesional.

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Pantalla OLED PaperMatte mejorada: una visión más nítida para ideas más claras

Para ofrecer una experiencia visual mejorada, la HUAWEI MatePad Air Series ha pasado de la tecnología LCD a la OLED en toda la gama. La nueva edición PaperMatte cuenta con una pantalla OLED PaperMatte de 12 pulgadas con alta resolución 2.8K, una frecuencia de actualización máxima de 144 Hz, un brillo máximo de 1,200 nits y una gama de colores P3 de calidad cinematográfica. Esto ofrece una experiencia visual más refinada y vívida para leer, ver videos, dibujar y trabajar.

Para solucionar los problemas de reflejos que pueden producirse en las pantallas mates, la HUAWEI MatePad Air incorpora un proceso de grabado a nivel nanométrico de alta precisión. Esta tecnología reduce los destellos y los reflejos, al tiempo que mantiene una sensación táctil y de escritura similar a la del papel, lo que mejora significativamente la nitidez y ofrece una experiencia visual superior.

(Image credit: Huawei)

Un ecosistema de productividad y creatividad diseñado para dar rienda suelta a la inspiración

Dirigida a jóvenes creadores, estudiantes y profesionales que se encuentran en movimiento, la HUAWEI MatePad Air mejora continuamente su ecosistema de software y sus accesorios. Aplicaciones como HUAWEI Notas, GoPaint y WPS Office cubren situaciones habituales como la toma de notas, la pintura, la edición de documentos, las presentaciones y el procesamiento de archivos PDF. Esto transforma la tablet de un mero dispositivo de consumo de contenidos en una auténtica herramienta de productividad.

En combinación con el HUAWEI M-Pencil Pro y el Smart Magnetic Keyboard, la HUAWEI MatePad Air alterna a la perfección entre el aprendizaje, el trabajo de oficina y las tareas creativas. Ya sea para tomar actas de reuniones, apuntes de clase, realizar bocetos o gestionar documentos, los usuarios pueden plasmar sus ideas en contenidos con total fluidez, lo que hace que el proceso desde la inspiración hasta la creación sea más natural que nunca.

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(Image credit: Huawei)

Más que sólo un perfil delgado: una experiencia insignia

Más allá de su cuerpo fino y ligero, la HUAWEI MatePad Air ofrece una experiencia general estable y altamente eficiente. Gracias a una innovadora arquitectura de disipación de calor en 3D, la tablet gestiona con facilidad la multitarea, la creación de contenidos y las aplicaciones más exigentes.

En cuanto al audio, la HUAWEI MatePad Air está equipada con un sistema de crossover de seis altavoces, que incluye una unidad de graves con cuatro drivers. Esto proporciona unos graves más ricos e impactantes y un campo sonoro más amplio en una tablet delgada y ligera. En cuanto a la autonomía, la batería de gran capacidad de 10,100 mAh permite hasta 16 horas de reproducción de vídeo HDR local, lo que resulta perfecto para disfrutar de horas de entretenimiento, trabajar desde cualquier lugar y estudiar. El cargador HUAWEI SuperCharge Turbo de 66 W puede cargar la batería hasta un 42 % en sólo 30 minutos, lo que alivia la ansiedad por la autonomía cuando estás fuera de casa.

La HUAWEI MatePad Air no se centra en perseguir especificaciones técnicas, sino en encontrar un equilibrio entre productividad y comodidad. Con su lanzamiento, la HUAWEI MatePad Air aporta una nueva opción al mercado de las tabletas que combina estética, tecnología de vanguardia y valor productivo.

Precio y disponibilidad en México: