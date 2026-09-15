¿Discord no carga? El servicio de chat para gamers estuvo fuera de servicio para algunos usuarios

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"Esto es devastador para la gente que no se baña".

Assorted video chat apps are seen on an iPhone, including Zoom, Skype, Google Meet, Discord, FaceTime, Messenger, Marco Polo, WhatsApp, and Cisco Webex Meetings.
(Crédito de imagen: Shutterstock)

Actualización: Discord informa ahora que ha implementado una solución y que los servicios se están restableciendo. El resto de la noticia se mantiene tal como se publicó originalmente a continuación.

  • Parece que el servicio de chat para gamers Discord ha dejado de funcionar
  • Los usuarios informan que la app no se carga
  • Discord afirma que en este momento hay problemas que afectan la disponibilidad del servicio

Discord, el popular servicio de chat para gamers, parece haber dejado de funcionar, y muchos usuarios están reportando en redes sociales que actualmente no pueden acceder a la aplicación.

No está claro qué regiones se ven afectadas en este momento, pero aquí en el Reino Unido ya no puedo abrir la aplicación de escritorio. Sin embargo, la aplicación móvil parece funcionar correctamente y, por el momento, puedo enviar y recibir mensajes.

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Quienes se encuentran en EE. UU. también parecen estar teniendo problemas, y muchos han recurrido a X para expresar su frustración.

"Discord dejó de funcionar justo cuando estaba a punto de enviarle un mensaje a alguien", escribió un usuario en una publicación que ya ha acumulado cientos de “me gusta”.

Otro comentó en tono de broma: "Esto es devastador para la gente que no se baña".

Al inicio de esta aparente interrupción, la página oficial de estado de Discord informaba que todos los servidores estaban operativos. Desde entonces se ha actualizado para informar de un problema con la «disponibilidad de sesión» y señala que el equipo lo está investigando en este momento.

No está claro cuánto tiempo durarán estos problemas, aunque recomendaría usar servicios de chat alternativos por el momento hasta que el servicio se haya restablecido por completo.

Esta noticia está en desarrollo y se actualizará en breve.

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Antonio Quijano
Antonio Quijano
Editor
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