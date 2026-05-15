Copilot de Microsoft ahora puede echar un vistazo a tus pestañas abiertas en Edge -si tú lo permites- como parte de las nuevas funciones de IA del navegador

Hay una nueva actualización para el navegador Edge en computadoras de escritorio y dispositivos móviles

Microsoft ha eliminado el Modo Copilot, que se incorporó al navegador el año pasado

Ha sido sustituido por una serie de funciones de IA independientes, incluida una que puede (con tu permiso) analizar todas tus pestañas abiertas

Microsoft va a eliminar el Modo Copilot de Edge, pero si pensabas que la IA iba a desaparecer del navegador web, piénsalo de nuevo, ya que, en realidad, las funciones de IA se están integrando directamente en la aplicación.

Microsoft anunció que, como parte de la última actualización de Edge, el Modo Copilot se retirará del navegador, pero se incorporarán nuevas funciones de IA para la versión de escritorio de la aplicación (y también para la versión móvil).

El cambio más importante es que ahora Copilot puede escanear todas las pestañas que tengas abiertas en Edge y extraer información para responder a tus consultas.

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La idea es que, si por ejemplo estás planeando reservar una comida y estás sopesando diferentes opciones de restaurantes en varias pestañas, puedes hacer que Copilot compare esas opciones sin tener que salir de la página web en la que te encuentras.

No se requiere ninguna configuración para esto; solo tienes que hacer clic en el ícono de Copilot y dejar que él haga el trabajo por ti al extraer detalles de todas esas pestañas abiertas.

Microsoft explica: «Copilot en Edge, con tu permiso, analiza todas las pestañas que tienes abiertas, para que puedas comparar opciones, destacar lo que importa y tomar decisiones sin tener que cambiar tanto de pestaña».

Copilot puede ir más allá y —de nuevo, con tu permiso, subraya Microsoft— la IA puede acceder a tu historial de navegación para mejorar sus respuestas. También puede recordar y basarse en consultas anteriores.

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Como señala Microsoft: «Ahora, con memoria a largo plazo en computadoras de escritorio y dispositivos móviles, Copilot no solo se basa en lo que has visto, sino que también puede consultar tus chats anteriores para ofrecerte ayuda más relevante. Tú siempre tienes el control sobre a qué puede acceder Copilot».

También se está agregando funcionalidad adicional de IA en forma de un modo «Estudiar y aprender», que puede desglosar un tema de una página web que estés viendo para crear una sesión de estudio guiada, o incluso puedes hacer que Copilot compile un cuestionario sobre el tema para poner a prueba tus conocimientos.

Otra característica de IA es un asistente de escritura integrado, que básicamente invoca a Copilot para que escriba (o edite) cosas como publicaciones en redes sociales por ti en Edge. Copilot también puede generar un podcast basado en el contenido de cualquier página web.

En cuanto a Edge para dispositivos móviles, el navegador también incorpora la capacidad de Copilot para trabajar en todas tus pestañas abiertas y elaborar mejores respuestas a tus consultas, así como otras funcionalidades extraídas del navegador de escritorio. (Esto incluye «Journeys», que organiza tu historial de navegación en temas, permitiéndote retomar esos hilos donde los dejaste).Ten en cuenta que, por el momento, algunas funciones solo están disponibles en EE. UU., concretamente el asistente de redacción y Journeys en Edge Mobile.

Capa de Copilot activada

(Image credit: Microsoft)

Así pues, la estrategia que Microsoft está adoptando ahora consiste, en la práctica, en «ocultar» Copilot. La IA no va a desaparecer de Edge, pero su presencia más llamativa —el «Modo Copilot», presentado hace ya casi un año— se va a dejar de lado, y en su lugar las funciones de IA se integrarán de forma más sutil en el navegador de diversas maneras.

Y es cierto que algunas de las funciones descritas anteriormente podrían ser bastante útiles. La preocupación para algunos radica en el ámbito de la privacidad, aunque Microsoft deja bastante claro que Copilot solo tiene acceso para husmear en tus pestañas si haces clic en el botón de la IA.

La empresa lo deja claro: «Con Copilot en Edge, tus datos siguen siendo tuyos. Microsoft solo recopila lo necesario para mejorar tu experiencia, o lo que elijas proporcionar a través de la configuración de Personalización».

Si evitas hacer clic en el ícono de Copilot y no habilitas ninguna de estas funciones en la configuración de Edge, no habrá problemas de privacidad. O al menos no debería haberlos, pero eso no ha impedido algunas reacciones previsiblemente negativas ante la última actualización de Edge de Microsoft.

Sin duda, hay algunos usuarios de Reddit que no confían en lo que Microsoft está haciendo aquí, y comentarios como este no son infrecuentes: «Microsoft Edge y la privacidad no van en la misma frase».

Microsoft está ocupada tratando de cambiar la mala reputación que le ha pesado desde la llegada de Windows 11 —la cual empeoró considerablemente con la llegada de Copilot al sistema operativo— y, en particular, ahora hay un gran impulso para arreglar todo lo que anda mal en Windows 11.

Sin embargo, con usuarios escépticos de Reddit diciendo cosas como «K2 no significará nada» en respuesta a esta última medida para Edge —K2 es el nombre en clave del proyecto para optimizar Windows 11, aligerar el sistema operativo y mejorar su rendimiento—, parece que a Microsoft aún le queda mucho por hacer para ganarse la confianza de los usuarios.

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