Instalar una cerradura inteligente es fácil: aquí te explicamos cómo hacerlo en cuestión de minutos

Una cerradura inteligente es más que una forma cómoda de empezar a crear un hogar inteligente. Es otra forma de gestionar tu hogar incluso cuando no puedes estar allí.

La cerradura inteligente te permite saber quién entra y sale cada vez que se abre y se cierra la puerta. Se bloquea automáticamente después de un tiempo, por lo que no tendrás que preocuparte por dejar la puerta abierta en casa. Y si no estás seguro, puedes comprobarlo fácilmente con una aplicación.

Las cerraduras inteligentes más comunes de fabricantes como Yale y Schlage suelen contar con un teclado, mientras que marcas como August ofrecen cerraduras inteligentes que se instalan sobre los cerrojos existentes. Otras marcas, como Eufy y Lockly, ofrecen escaneo de huellas dactilares y reconocimiento facial.

Independientemente del método de desbloqueo que elijas, puedes utilizar la aplicación complementaria de la cerradura inteligente para conceder acceso limitado o temporal según sea necesario. Esto es especialmente útil si tienes invitados o proveedores que vienen a tu casa. Algunas cerraduras inteligentes incluso se desbloquean automáticamente cuando tu teléfono inteligente entra en la proximidad de una geovalla.

La mayoría de las cerraduras inteligentes son fáciles de instalar, incluso si nunca antes ha desmontado una puerta. Las más fáciles de instalar son aquellas que le permiten utilizar el cerrojo original de la puerta. La instalación se complica cuando hay que cambiar la cerradura. Como mínimo, la mayoría de las empresas incluyen instrucciones en vídeo en sus aplicaciones complementarias. Eche un vistazo a nuestra guía de las mejores cerraduras inteligentes para conocer nuestras principales recomendaciones.

Defiant Electronic Single Cylinder Deadbolt Cerrojo/cerradura electrónico de cilindro único Defiant con tecnología Hubspace View at HomeDepot.com Una cerradura inteligente es una opción obvia para la seguridad de tu hogar. La cerradura electrónica de cilindro único de Defiant ofrece una fácil configuración y un control ilimitado de la cerradura desde la aplicación Hubspace. Tanto si quieres comprobar tus cerraduras mientras estás de vacaciones como si simplemente has olvidado tus llaves, esta cerradura inteligente te salvará la vida.

Pasos para instalar una cerradura inteligente

Descarga la aplicación. Retira el pestillo existente. Instala la placa de montaje. Coloca la cerradura inteligente. Inserta las baterías. Calibra con la aplicación.

Instrucciones paso a paso para instalar una cerradura inteligente

Las cerraduras inteligentes son increíblemente prácticas, pero una vez que abres la caja y ves todas las piezas de instalación, puede resultar abrumador empezar. La buena noticia es que todas las cerraduras inteligentes que merecen la pena incluyen el hardware necesario para facilitar la instalación. Incluso si nunca has instalado una cerradura inteligente, la mayoría de los fabricantes proporcionan instrucciones en vídeo o en línea para ayudarte a navegar por el proceso de configuración de una nueva cerradura conectada.

Usemos la cerradura inteligente August WiFi como ejemplo de cómo instalar una cerradura inteligente. Es una de las cerraduras inteligentes más fáciles de instalar y ni siquiera es necesario sustituir el cerrojo. Otras cerraduras inteligentes, como la Yale Assure Lock 2, son más complejas de cambiar porque requieren retirar el cerrojo. La cerradura inteligente August WiFi se desliza sobre el hardware del cerrojo existente, lo que le permite conservar la llave física original.

Para la instalación, tenga a mano un destornillador Phillips que se ajuste a los tornillos de la cerradura existente. Tenga cuidado de no dañar los tornillos al retirarlos, ya que esto dificultará el proceso de instalación. También necesitará una herramienta tipo spudger o un destornillador plano para ayudar a desmontar la cerradura antigua de la puerta. También es buena idea tener a mano un recipiente para evitar que los tornillos se pierdan.

1. Configurar la aplicación Antes de sacar las herramientas, descargue la aplicación móvil August Home. La necesitará para seguir las instrucciones de configuración de la cerradura inteligente y, más adelante, para sincronizarla con el Wi-Fi y calibrar DoorSense, un sensor de movimiento que detecta cuándo la puerta está abierta o cerrada. La mayoría de las aplicaciones de cerraduras inteligentes te llevarán directamente al proceso de configuración. Otras te pedirán que selecciones la opción «Configurar un nuevo dispositivo». La aplicación August Home te pedirá que escanees el código QR de la cerradura inteligente para identificar el modelo que estás instalando.

2. Retire el pestillo existente La aplicación August Home ofrece videos con instrucciones para todo el proceso de instalación, así que sigue las instrucciones. Utiliza el adhesivo azul que se incluye con la cerradura para mantener la ranura original en su sitio mientras retiras el pestillo del otro lado. Retira los tornillos que lo sujetan, pero mantén el cerrojo intacto. Guarda los herrajes originales por si acaso. Nunca se sabe cuándo los volverás a necesitar.

3. Fije la placa de montaje Una vez retirado el pestillo, puede instalar la placa de montaje. La placa de montaje de la cerradura inteligente August es ajustable para adaptarse al cerrojo ya instalado en la puerta. Asegúrese de que la alineación permite que los tornillos atraviesen el otro lado. La cerradura inteligente WiFi August viene con un juego de adaptadores para que el módulo pueda girar correctamente el cerrojo. Seleccione el adecuado y colóquelo en el centro de la placa de montaje.

4. Conecta el "smart lock" La cerradura inteligente August WiFi utiliza un mecanismo de ala de murciélago para engancharse a la placa de montaje. Una vez que la unidad esté bien fijada, prueba a bloquear y desbloquear el cerrojo. Asegúrate de que la puerta se abre y se cierra con suavidad y de que el cerrojo se desliza completamente. A continuación, la aplicación le pedirá que instale DoorSense. DoorSense no es esencial para la cerradura inteligente WiFi August, pero es un buen complemento que le permite saber cuándo una puerta está abierta o cerrada. Siga las instrucciones de la aplicación August Home sobre cómo colocarla correctamente para que quede alineada con la cerradura inteligente.

5. Inserte las baterías Retire la placa frontal de la cerradura inteligente WiFi August. Si ya hay pilas dentro, retire la lengüeta de las pilas. Si no es así, retire la placa frontal para colocar las pilas según sea necesario. Vuelva a colocar la tapa y coja su teléfono inteligente.

6. Calibrar con la aplicación La aplicación August Home conectará la cerradura inteligente a tu red Wi-Fi. También identificará tu teléfono inteligente como el dispositivo principal que se utilizará para el geofencing asistido por Bluetooth. A continuación, la aplicación te guiará a través del proceso de calibración de la cerradura de la puerta. Tendrás que estar físicamente presente para realizar esta calibración, bloquear y desbloquear el módulo y, a continuación, mantener la puerta entreabierta a diferentes distancias. La aplicación te guiará a través del proceso. Una vez que haya realizado la calibración, la configuración habrá finalizado y estará listo para utilizar la cerradura inteligente.

FAQs

¿Por qué la cerradura inteligente WiFi de August no se conecta a la red Wi-Fi? A menudo, la solución es tan sencilla como asegurarse de que la contraseña de la red Wi-Fi es correcta y que la cerradura inteligente está conectada al enrutador adecuado, pero también puede ser un indicio del alcance de su enrutador. Si se pierde la conexión Wi-Fi, no tendrá acceso a las funciones remotas de la cerradura inteligente August WiFi. Sin embargo, podrá seguir cerrando y abriendo la puerta manualmente con una llave física o mediante Bluetooth, siempre que su teléfono inteligente se encuentre dentro del alcance.

¿El Wi-Fi Smart Lock de August requiere un concentrador? Los centros de control doméstico inteligente ya no son necesarios para la mayoría de las cerraduras inteligentes. La cerradura inteligente August Wi-Fi Smart Lock cuenta con Wi-Fi integrado, que utiliza para conectarse a tu red.

¿La cerradura inteligente Wi-Fi August se adapta a cualquier puerta? Algunas cerraduras inteligentes requieren medir el orificio de montaje y asegurarse de que encaja con los herrajes. La cerradura inteligente August Wi-Fi requiere un espacio libre mínimo de 41 mm a cada lado, lo que garantiza que pueda acomodar los pestillos de ala.

Conclusiones

La cerradura inteligente WiFi August es una de las cerraduras inteligentes más fáciles de instalar. Se monta sobre un cerrojo estándar de un solo cilindro, lo que le permite conservar la mayor parte de los herrajes y llaves originales de la puerta.

Si decide optar por una cerradura inteligente como la Yale Assure 2, tendrá que cambiar las piezas interiores y exteriores de su antiguo cerrojo y sustituirlas por el cerrojo y el teclado Yale. No es un proceso complejo, pero tendrá que medir su puerta y posiblemente hacer ajustes para adaptarla al módulo de la cerradura inteligente, lo que puede resultar abrumador para cualquiera.