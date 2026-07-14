Cómo descargar la versión beta pública de iOS 27, y tres novedades que debes probar primero

Hace ya un tiempo que existe una versión beta para desarrolladores de iOS 27, pero ahora está disponible en beta pública, lo que no solo facilita un poco su obtención, sino que también sugiere que podría ser más estable de lo que era inicialmente.

Dicho esto, aún no se trata de un software terminado, por lo que, aunque la estabilidad pueda haber mejorado, es probable que sigas encontrando errores y funciones que podrían estar sin terminar.

Por lo tanto, no es para todos, y como regla general recomendamos ejecutarla solo en un teléfono secundario. Si tienes dudas, simplemente espera al lanzamiento de la versión final de iOS 27, que esperamos para septiembre.

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Pero si tienes un teléfono de repuesto por ahí o quieres dar el salto con tu dispositivo principal, entonces podría valer la pena probar la versión beta, ya que incluye un montón de funciones nuevas y mejoradas —algunas de las cuales analizamos más adelante—.

¿Cómo instalar la versión beta pública de iOS 27 en tu iPhone?

Antes de empezar a descargar e instalar la beta pública de iOS 27, asegúrate de haber hecho una copia de seguridad de tu iPhone, solo por precaución. No entraremos en detalles aquí porque ya tenemos una guía completa que explica cómo hacer una copia de seguridad de tu iPhone.

Una vez que tus datos estén respaldados de manera segura, el siguiente paso —si nunca antes has participado en una beta— es registrarte en el programa beta de Apple. Para ello, ve a la página de betas de Apple y toca «Registrarse»; después, tendrás que iniciar sesión en tu cuenta de Apple para inscribirte. Si no estás seguro de si ya te has registrado o no, toca el botón «Iniciar sesión» en esa página; si no te permite iniciar sesión, regístrate.

Una vez registrado, solo tienes que ir a Ajustes > General > Actualización de software > Actualizaciones beta en tu teléfono y tocar «iOS 27 Beta pública». Es posible que aparezcan otras versiones beta en la lista, pero esta es la que buscas.