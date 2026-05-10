Explicación del reglamento de Fórmula 1 para 2026: comienza una nueva era en materia de potencia, aerodinámica y estrategia

La temporada 2026 de Fórmula 1 es mucho más que otra serie de 24 carreras. El deporte rey del automovilismo ha experimentado una de las reformas normativas más drásticas de su historia, lo que ha dado lugar a una nueva generación de autos, unidades de potencia rediseñadas y un enfoque mucho más complejo de la aerodinámica y la gestión de la energía.

Desde máquinas más ligeras y estrechas hasta una distribución casi al 50-50 entre la potencia eléctrica y la de combustión, el deporte está entrando en una era técnica completamente nueva. En definitiva, el objetivo principal detrás de la introducción de un control de energía tan dinámico y la reducción de la longitud y el ancho del auto es hacer que las carreras sean más divertidas, y que los adelantamientos y las defensas sean más tácticos —y más factibles— en lugar de automáticos.

¿Veremos más defensas como la de Charles Leclerc en COTA en 2025? ¡Sí, por favor! Sigue leyendo mientras desglosamos los cambios más importantes en el reglamento de la F1 para 2026, explicados de forma sencilla, sin jerga técnica complicada.

Y, si todavía estás decidiendo cómo ver la F1 en vivo, también tenemos algunos consejos interesantes al respecto.

Disfruta de las 24 carreras de F1 GRATIS en RTBF (Bélgica) / RTL Zwee (Luxemburgo) / ORF On y Servus TV (Austria)

¿Estás de viaje? Ve la transmisión de tu país con NordVPN (ahorra un 74%)

Unidad de potencia

Podría decirse que el mayor cambio en esta nueva generación de autos de F1 son sus unidades de potencia. A diferencia de la proporción anterior de 80-20 entre el motor de combustión interna (ICE) y el sistema de recuperación de energía (ERS), estos autos contarán ahora con una proporción cercana al 50-50 entre la energía de combustible y la eléctrica.

Además, dado que los pilotos ahora pueden recuperar energía a un ritmo más de cuatro veces superior al permitido por las reglas anteriores, la gestión de la energía sin duda será un factor decisivo en el resultado de una carrera.

En pocas palabras, ahora recae una gran responsabilidad sobre los pilotos, cuya habilidad quedará plenamente a la vista. Por ejemplo, a diferencia del DRS, el modo de adelantamiento no proporciona velocidad extra gratuita, ya que consume energía. Así que, dependiendo de dónde te encuentres en la pista, quién esté delante de ti y en qué posición estés, podrías estar recuperando o consumiendo energía. Todo depende de la estrategia y del estado de alerta del piloto.

Pero poner más énfasis en la gestión de la energía no es lo único que ha cambiado con la nueva unidad de potencia. El motor eléctrico más potente también significa que los autos podrán salir de las curvas con mayor brusquedad. Sin embargo, es más probable que se queden sin energía eléctrica antes de llegar al final de una recta.

A esto se refería Max Verstappen cuando dijo que la nueva fórmula es «anti-carreras» y como «Fórmula E con esteroides», en lugar de ir lo más rápido posible, que es lo que él cree que debería ser la esencia de este deporte.

(Image credit: Getty Images)

Nueva aerodinámica

Los autos de la generación 2026 han dicho adiós al tradicional sistema de reducción de resistencia aerodinámica (DRS) y han introducido una forma más dinámica de gestionar la aerodinámica y la energía del auto a lo largo de una vuelta y de la carrera. Ahora hay tres modos.

Modo normal

Se activa automáticamente y está disponible en cada vuelta para todos los pilotos. Es el sistema que quizá hayas visto en los anuncios, en el que tanto el alerón delantero como el trasero se abren para permitir que el aire fluya a través de ellos, reducir la resistencia aerodinámica y alcanzar una mayor velocidad en los tramos específicos de alta velocidad de cada vuelta.

Modo de adelantamiento

Se trata de un sustituto directo del DRS. Solo está disponible para el piloto cuando se encuentra a menos de un segundo del auto que le precede, y libera potencia adicional de la batería para permitir, como su nombre indica, un adelantamiento. Sin embargo, la gran diferencia con respecto al DRS es que solo habrá un punto de detección por vuelta para el modo de adelantamiento, y el piloto tendrá la flexibilidad de usar esa potencia adicional en cualquier momento —o pequeñas cantidades en varios puntos— durante la vuelta.

Modo Boost

Se trata de una herramienta de gestión de energía controlada por el piloto que permite aprovechar al máximo la potencia combinada del motor y la batería. Está disponible en cualquier punto del circuito y puede utilizarse tanto con fines defensivos como ofensivos.

Everything You Need To Know About the Formula 1 2026 Regulations - YouTube Watch On

Autos compactos y ágiles

Esta vez, los autos no solo son más ligeros, gracias a una reducción de 30 kg en el límite de peso total, sino que también son más cortos y estrechos. Esto aborda lo que podría decirse que es una de las mayores quejas que tanto los pilotos como los espectadores han tenido sobre los autos de F1 en los últimos años: que son demasiado anchos y rígidos, lo que dificulta las carreras rueda a rueda. Esto se nota especialmente en circuitos urbanos como los de Mónaco y Azerbaiyán.

Ya hemos escuchado a numerosos pilotos y expertos decir que veremos adelantamientos en zonas que antes no se consideraban zonas de adelantamiento. Parte de ello se debe a la agilidad y la compacidad de la nueva generación de autos, que, por cierto, también cuentan con pisos más planos y menos carga aerodinámica.

Esto permite una gama más variada de configuraciones, lo que a su vez ofrece un nuevo abanico de opciones para los estrategas. Otro factor que contribuirá a mejorar las carreras rueda a rueda son los nuevos neumáticos Pirelli, que siguen siendo de 18 pulgadas pero son más estrechos.

Combustible sostenible

Ya hemos mencionado la distribución 50-50 de las nuevas unidades de potencia, pero ¿por qué la FIA está introduciendo esos cambios? Porque la Fórmula 1 está decidida a cumplir su objetivo de emisiones netas de carbono para 2030.

Como resultado, los autos de 2026 utilizarán un nuevo tipo de combustible, que será una combinación de captura de carbono —CO₂ tomado directamente del aire o de emisiones industriales—, residuos municipales y biomasa no alimentaria.

Los expertos sugieren que el combustible podría, sin duda, convertirse en un punto de diferencia entre dos autos. Sin embargo, es realmente difícil determinar la cantidad exacta de tiempo por vuelta que un combustible en particular ofrece o resta, ya que hay muchos otros factores en juego.

Las principales transmisiones en vivo de Fórmula 1 en todo el mundo

Usa una VPN para ver cualquier transmisión de la Fórmula 1 de 2026

Este es un práctico programa que puede hacer que tu dispositivo parezca estar en tu país de origen, lo que te permitirá acceder a tu servicio habitual. ¿Cuál es la mejor VPN en este momento? Te recomendamos NordVPN: lo tiene todo y viene con un descuento del 70%.

exclusive deal 🟩 NordVPN – la mejor VPN del mundo

No tener una VPN es como dejar la puerta principal abierta de par en par en una ciudad bulliciosa: cualquiera puede entrar y echar un vistazo. TechRadar analiza periódicamente a los mejores y más importantes proveedores de VPN, y NordVPN es nuestra opción número uno. ✅ 70 % de descuento hoy ✅ 3 meses extra gratis ✅ Desbloquea Apple TV, Sky Sports y Kayo Consigue NordVPN y disfruta de la temporada 2026 de F1 desde cualquier lugar.

Usar una VPN es increíblemente sencillo:

1. Instala la VPN que prefieras. Como ya hemos dicho, NordVPN es nuestra favorita.

2. Elige la ubicación a la que deseas conectarte en la aplicación de la VPN. Por ejemplo, si estás de visita en EE. UU. y quieres ver tu servicio habitual del Reino Unido, seleccionarías un servidor de «Reino Unido» de la lista.

3. Relájate y disfruta de la acción. Dirígete a tu servicio de streaming local habitual y mira las transmisiones en vivo de la F1 2026.