Dodge Charger Scat Pack 2026 llega a México con 550 hp y ADN de muscle car

¡El inicio de una nueva era para uno de los nombres más emblemáticos en la historia del automóvil estadounidense llegó con el nuevo Dodge Charger Scat Pack 2026!

Desde su debut en 1966, Dodge Charger se ha convertido en un símbolo de diseño audaz, desempeño sin concesiones y actitud inconfundible. A lo largo de ocho generaciones ha evolucionado constantemente, manteniéndose fiel a la esencia que lo transformó en una referencia dentro del universo de los muscle cars.

Nace una leyenda

(Image credit: Dodge)

El 1 de enero de 1966 Dodge presentó un vehículo destinado a cambiar para siempre la historia de los muscle cars americanos. El primer Charger nació como un fastback de alto desempeño diseñado para combinar potencia, diseño y exclusividad. Equipado con motores V8 de gran cilindrada, incluyendo el legendario 426 HEMI®, estableció rápidamente su reputación como una máquina creada para quienes buscaban emociones auténticas al volante.

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Sesenta años después de su nacimiento, Dodge Charger continúa evolucionando sin perder aquello que lo convirtió en una leyenda. El totalmente nuevo Charger Scat Pack 2026 mantiene intactos los valores que han acompañado al modelo durante ocho generaciones: diseño audaz, desempeño emocionante y una actitud desafiante. No reemplaza una leyenda. Construye sobre ella.

Inconfundible

El totalmente nuevo Dodge Charger 2026 redefine el lenguaje de diseño de los muscle cars modernos, combinando proporciones clásicas con una ejecución totalmente contemporánea. Inspirado en los Charger más emblemáticos de su historia, su diseño transmite fuerza, presencia y desempeño desde cualquier perspectiva. Cada línea, superficie y detalle ha sido cuidadosamente desarrollado para proyectar una actitud desafiante, manteniendo intacta la esencia que ha distinguido al nombre Charger durante seis décadas.

Al frente, una firma luminosa LED recorre el ancho del vehículo e integra el legendario emblema Fratzog iluminado, rindiendo homenaje a los Dodge de alto desempeño de finales de los años sesenta. En la parte posterior, las luces LED "Ring of Fire" reinterpretan elementos históricos de Charger mediante una ejecución moderna que enfatiza su carácter tecnológico y deportivo.

El cofre de alto desempeño incorpora extractores de calor inspirados en el legado de competición de la marca, mientras que la parrilla frontal optimiza el flujo de aire hacia el motor SIXPACK TwinTurbo. En la parte posterior, el spoiler performance y las salidas de escape duales completan una apariencia que transmite potencia desde cualquier ángulo.

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Destacan los rines de aleación ligera de 20 pulgadas en acabado negro mate, montados sobre unas llantas Goodyear 305/35 ZR20 de alto desempeño en ambos ejes, desarrolladas para brindar niveles excepcionales de adherencia tanto en aceleraciones intensas como en curvas de alta velocidad.

Para las primeras 50 unidades que llegan a México, solo se ofrecerá en un exclusivo color azul denominado Bludicrous.

Cabina orientada al conductor

Imágen 1 de 2 (Crédito de la imagen: Dodge) (Crédito de la imagen: Dodge) Imágen 1 de 2 Ver original Imágen 2 de 2 Ver original

El interior del totalmente nuevo Dodge Charger ha sido concebido para generar una conexión inmediata entre vehículo y conductor. Inspirado en los muscle cars clásicos de la marca e integrado con la última generación de tecnología Dodge, el habitáculo combina materiales premium, ergonomía avanzada y un enfoque absoluto en el desempeño. Cada elemento se encuentra orientado hacia quien ocupa el volante, creando una experiencia inmersiva que transforma cada trayecto en una experiencia memorable.

El botón de encendido ubicado en la consola central, la palanca de cambios tipo Pistol Grip y las funciones de desempeño integradas en el volante permiten operar las principales funciones del vehículo de manera intuitiva.

El volante calefactable Flat Top / Flat Bottom combina diseño deportivo y funcionalidad avanzada. Forrado en piel de alta calidad y equipado con controles para modos de manejo, sistemas de desempeño y funciones multimedia, permite mantener el control total del vehículo sin necesidad de apartar las manos de la conducción.

La iluminación ambiental permite personalizar la atmósfera interior mediante una amplia variedad de colores. Este sistema recorre aproximadamente 270 grados alrededor del conductor, integrándose a puertas, panel de instrumentos y consola.

Los asientos deportivos High-Back han sido diseñados para ofrecer un equilibrio ideal entre soporte lateral, confort y sofisticación. Tapizados en una combinación de piel Nappa y Alcántara, incorporan funciones de calefacción, ventilación y ajustes eléctricos múltiples para conductor y pasajero.

Gracias a su innovador diseño tipo hatch y a los asientos traseros abatibles, el totalmente nuevo Dodge Charger ofrece una de las capacidades de carga más amplias dentro del segmento muscle car.

Esta configuración permite transportar objetos de gran tamaño con una capacidad de carga de 644 litros, que puede extenderse hasta 1,059 litros si se abaten los asientos de segunda fila.

Seis deseos

Bajo el cofre de nuevo Dodge Charger Scat Pack está uno de los motores más modernos de la industria automotriz y que se fabrica en México, específicamente en la planta de motores Saltillo.

Se trata de un motor de seis cilindros en línea de 3.0 litros de cilindrada, de la familia Huricane H.O., con doble árbol de levas, inyección directa, sistema de apertura variable, y que gracias a dos turbocompresores Garret GT2054 de baja inercia con nivel de soplado de hasta 30psi, es capaz de desarrollar 550 caballos de fuerza y 531 libras-pie de torque, asociado a una transmisión automática Torqueflite de 8 velocidades y sistema de tracción integral.

Este conjunto mecánico le permite acelerar de 0-100 km/h en 3.9 segundos, recorrer el ¼ de milla en 12.2 segundos @ 184 km/h y conseguir una velocidad máxima de 285 km/h.

Dodge Charger Scat Pack incorpora un sistema de escape dual activo con válvulas electrónicamente controladas que ajustan automáticamente su sonoridad según el modo de manejo y las condiciones de conducción. En el uso diario ofrece una experiencia refinada y confortable, mientras que en modos de desempeño libera una nota de escape más intensa y deportiva, reforzando el carácter de alto desempeño y la personalidad auténticamente Dodge del vehículo.

Este vehículo ha sido desarrollado para ofrecer una experiencia de conducción capaz de adaptarse a distintas condiciones de manejo y preferencias del conductor. A través de los modos de manejo configurables, es posible modificar parámetros clave del vehículo, incluyendo la respuesta del acelerador, la transmisión, la dirección, el sistema de tracción y diversos ajustes de desempeño, permitiendo transformar el carácter del Charger con solo presionar un botón.

Para acompañar el impresionante nivel de desempeño del Dodge Charger Scat Pack, el sistema de frenado incorpora calipers Brembo delanteros de seis pistones y rotores de alto desempeño desarrollados para soportar condiciones de uso exigentes. Esta configuración proporciona potencia de frenado excepcional, excelente resistencia al calentamiento y una sensación de control inmediata incluso durante una conducción deportiva intensa.

Listo para dominar la pista

Para los fanáticos del ¼ de milla, Dodge Charger cuenta con uno de los sistemas más sofisticados de arranque (conocido como Launch Control), desarrollado para maximizar la aceleración desde parado. El sistema administra automáticamente la entrega de torque y la capacidad de tracción disponible para optimizar cada arranque, reduciendo el deslizamiento de las ruedas y aprovechando al máximo el potencial del vehículo. Con solo seleccionar la función y presionar el acelerador, Charger está preparado para ofrecer salidas consistentes y extremadamente rápida.

La función Line Lock permite bloquear temporalmente los frenos delanteros mientras las ruedas traseras permanecen libres para girar. Esta tecnología facilita el calentamiento de neumáticos previo a una salida y permite realizar burnouts de forma sencilla y controlada. Es una característica inspirada directamente en el mundo de la competición que refuerza el ADN de alto desempeño del Dodge Charger.

Inteligente, intuitivo y conectado

El sistema Uconnect® de última generación integra una pantalla táctil de 12.3 pulgadas diseñada para ofrecer acceso rápido a funciones de entretenimiento, navegación, configuración del vehículo y tecnologías de desempeño.

Con una interfaz moderna, permite operar las principales funciones mediante una experiencia intuitiva y altamente personalizable.

Dodge Charger integra compatibilidad inalámbrica con Apple CarPlay® y Android Auto, permitiendo acceder fácilmente a llamadas, música, aplicaciones de navegación y múltiples funciones del smartphone directamente desde la pantalla central. La conexión es rápida, intuitiva y completamente integrada al ecosistema digital del vehículo. La base de carga inalámbrica ubicada en la consola central permite mantener los dispositivos móviles cargados durante todo el trayecto sin necesidad de utilizar cables.Una solución práctica que complementa la experiencia tecnológica del totalmente nuevo Dodge Charger.

Al frente del conductor se encuentra un impresionante clúster digital configurable de 16 pulgadas que muestra información de manejo, navegación, métricas de desempeño y sistemas de asistencia a la conducción con gráficos de alta definición. El sistema Head-Up Display proyecta información relevante directamente dentro del campo visual del conductor, permitiendo consultar velocidad, indicaciones de navegación y diversas alertas sin desviar la atención de la carretera.

La experiencia auditiva del totalmente nuevo Dodge Charger está respaldada por un sistema Alpine® Premium Audio de 18 bocinas, amplificador y subwoofer de alto desempeño. Diseñado para ofrecer un sonido potente, envolvente y de alta fidelidad, este sistema transforma cada trayecto en una experiencia inmersiva, complementando perfectamente el carácter emocional y dinámico del vehículo.

Seguridad

Su avanzado conjunto de tecnologías de asistencia al conductor trabaja constantemente para monitorear el entorno, ayudar a prevenir incidentes y brindar mayor confianza en todo tipo de trayectos. Incorpora una estructura de carrocería diseñada para proteger a sus ocupantes en diversas situaciones y se complementa con bolsas de aire, frontales, laterales, de cortina y de rodilla para los asientos delanteros.

Destacan modernos componentes de seguridad activa como: