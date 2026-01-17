5 cosas que no sabías que estaban dañando la batería de tu aspiradora Dyson

Las mejores aspiradoras Dyson actuales cuentan con baterías potentes, algunas de las cuales pueden durar hasta 70 minutos con una sola carga. Sin embargo, cuidar la batería es importante para prolongar la vida útil de la aspiradora y la mejor manera de alargar su vida útil en general.

A menudo, en las aspiradoras inalámbricas, la batería es lo primero que se agota (las aspiradoras inalámbricas suelen durar menos que las con cable). Aunque todos los modelos actuales de Dyson tienen baterías que se pueden extraer y cambiar, y se pueden comprar baterías de repuesto, vale la pena cuidar la batería de la aspiradora para evitar tener que sustituirla antes de tiempo.

A continuación se indican cinco cosas que pueden dañar o acelerar el proceso de envejecimiento de la batería de su aspiradora y que debe evitar si quiere que dure el mayor tiempo posible. Estos consejos se han extraído de la página Cuidado de la batería del sitio web de Dyson y, aunque son específicos para las aspiradoras Dyson, la mayoría de ellos son válidos para cualquier marca de aspiradora inalámbrica que utilice.

1. Usar demasiado Boost

Todas las aspiradoras inalámbricas de Dyson tienen un modo Boost/Max que ofrece más potencia de succión que los demás modos. Esto agotará rápidamente la batería, pero lo que quizá no sepas es que utilizarlo con demasiada frecuencia también acelerará el deterioro de la batería. Dyson afirma que sus aspiradoras están "diseñadas para utilizarse en modo Auto o Normal para la limpieza diaria" y que "los modos Max o Boost están pensados para limpiezas puntuales potentes e intensivas".

Las aspiradoras Dyson más recientes tienen tres modos de succión: Eco, Auto y Boost. En el modo Auto, la succión aumentará o disminuirá en función del tipo de piso en el que se encuentre y del grado de suciedad del mismo. Esta es una forma estupenda de garantizar una limpieza a fondo sin gastar demasiado la batería ni agotarla innecesariamente.

(Image credit: Future)

2. Enchufarlo inmediatamente

La mayoría de las personas vuelven a colocar su aspiradora en su base de carga o la enchufan a la red eléctrica tan pronto como terminan de usarla, para que pueda empezar a recargarse y estar lista para la próxima sesión de limpieza. Dyson afirma que se puede prolongar la vida útil de la batería si se deja enfriar antes de enchufarla para cargarla.

Le pregunté a Amit Gupta, director de Sistemas de Energía Eléctrica de Dyson, por qué es así. "Dejar que las celdas de la batería se enfríen después de una descarga de alta potencia favorece la redistribución del litio-ion y la relajación de los electrodos, lo que reduce el estrés causado por las altas corrientes y temperaturas", explica. "Este proceso aumenta la capacidad útil para la siguiente descarga".

También explica que cargar la batería a temperaturas más bajas minimiza los efectos secundarios no deseados y la presión interna, lo que ayuda a mantener la batería en buen estado. Las aspiradoras Dyson tienen un sistema inteligente de gestión de la batería (BMS) integrado, diseñado para proteger y optimizar el rendimiento de la batería.

"Cuando se conecta la máquina después de su uso, el BMS supervisa continuamente la temperatura de la batería y solo inicia la carga una vez que se ha enfriado hasta el nivel recomendado", añade. "Esto evita el estrés térmico, protege los componentes internos y garantiza el buen estado de la batería a largo plazo".

3. No vaciarlo por completo

Si eres de los que no pueden soportar que un aparato tenga menos del 50% de batería sin empezar a sudar frío, tengo malas noticias para ti. Dyson recomienda dejar que la batería de la aspiradora se agote por completo al menos una vez al mes para prolongar su vida útil.

Si has comprado una batería de repuesto, la marca sugiere alternar entre las dos baterías de vez en cuando. Así, cada una tendrá la oportunidad de descargarse de forma natural.

(Image credit: Future)

¿Quieres una explicación técnica? "De vez en cuando, agotar completamente una batería de iones de litio (lo que también se conoce como "descarga profunda") puede recalibrar la capacidad restante, dependiendo del historial de uso", afirma Gupta. "Una descarga profunda y un descanso permiten un pequeño y breve "repunte de la capacidad", ya que los iones de litio se redistribuyen, recuperando parte de la pérdida de capacidad reversible".

Sin embargo, advierte que, aunque esto puede prolongar ligeramente el tiempo de funcionamiento y hacer que las estimaciones de tiempo de funcionamiento (que se muestran en la pantalla de la aspiradora) sean más precisas, no es una solución definitiva y no restaura la capacidad perdida de forma permanente.

4. Dejar que se caliente demasiado

Como mencioné en el punto n.º 2, a la batería de tu aspiradora no le gusta estar demasiado caliente. Por lo tanto, si la guardas en un armario junto a la caldera o al lado de un radiador, o incluso en un lugar que reciba regularmente luz solar directa, Dyson recomienda trasladarla a otro lugar cuanto antes. Ah, y si tienes el Dyson Car+Boat, tampoco es buena idea dejarlo en el coche.

«Los ambientes calientes aceleran el envejecimiento de la batería», afirma Dyson. «Las fuentes de calor, como los radiadores, pueden dañar la batería». La temperatura ideal de almacenamiento oscila entre 18 °C y 28 °C.

(Image credit: Future)

5. ... o demasiado frío

Tampoco le gusta el frío. («Las baterías contienen estructuras químicas complejas que reaccionan al entorno», explica Dyson). La marca advierte que no se debe guardar la aspiradora en el garaje o en un porche frío durante los meses de invierno. De hecho, para proteger el motor y la batería, la aspiradora no se carga ni funciona si la temperatura es inferior a 37 °F/3 °C.