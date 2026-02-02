La nueva aspiradora ridículamente compacta de Dyson va a cambiar el mercado para siempre. A continuación te explicamos por qué

Llevo mucho tiempo escribiendo sobre aspiradoras, y cada nueva aspiradora inalámbrica que sale al mercado parece ofrecer más potencia de succión y mayor autonomía. Dyson ha roto esa tendencia con su nuevo lanzamiento. La Dyson PencilVac Fluffycones tiene unas especificaciones de succión y autonomía que, si quisiera ser educado, describiría como «decepcionantes». A pesar de ello, es una de las mejores aspiradoras inalámbricas que he probado en mucho tiempo, y realmente creo que va a revolucionar el mercado de las aspiradoras.

En su PencilVac, Dyson ha adoptado un diseño completamente nuevo. Se parece más a una escoba que a una aspiradora inalámbrica, con todos los componentes mecánicos principales (motor, filtro, depósito de polvo, batería) reducidos y ocultos dentro del mango. Es increíblemente aerodinámica y sorprendentemente ligera.

Está diseñado para su uso en pisos duros, y para eso es absolutamente perfecto. Lo he estado probando durante varias semanas (mi reseña completa se publicará el lunes, cuando se levante el embargo) y no tiene ningún problema para eliminar hasta la última mota de polvo del piso de baldosas de mi cocina. Puedo ver lo bien que funciona, porque tiene láseres montados en la parte delantera y trasera del cabezal que iluminan las motas de suciedad más pequeñas como un faro.

La razón por la que los láseres están en la parte delantera y trasera es porque este aspirador funciona en ambas direcciones, lo que reduce el tiempo de limpieza a la mitad. Es ultrágile y muy fácil de usar: me encantó pasarlo por mi cocina y ver cómo el polvo iluminado por el láser desaparecía ante mis ojos.

Un mercado olvidado

Este tipo de aspiradora será perfecta para cualquiera que tenga dificultades para levantar o maniobrar una aspiradora tradicional con palo. Se trata de un segmento del mercado que últimamente se ha dejado un poco de lado. En general, en su búsqueda de una mayor potencia de succión y una mayor duración de la batería, las marcas han estado sacrificando el peso. Dyson es especialmente culpable de ello. Sus modelos más recientes, la aspiradora V16 Piston Animal y la Gen5detect, pesan nada menos que 3,4 kg. La PencilVac, por el contrario, pesa 1,8 kg.

Este tipo de aspiradora compacta y fácil de maniobrar también es ideal para cualquiera que tenga que limpiar rincones difíciles. Además, su diseño ligero es perfecto para limpiar en altura, con el accesorio para detalles acoplado.

Claro, no es adecuado para todo el mundo. El diseño está pensado específicamente para suelos duros y quizás alguna alfombra ocasional de lona; el diseño del cabezal y el nivel de succión no funcionan con alfombras. No pasa nada; quienes tengan alfombras que limpiar tienen muchas alternativas entre las que elegir.

La autonomía relativamente corta (unos 30 minutos de limpieza en modo Eco y 20 en modo Medio, mientras que la mayoría de las aspiradoras modernas ofrecen una hora o más en el modo más bajo) tampoco supondrá un problema para todo el mundo. Descubrí que a) el modo Eco tenía suficiente potencia para limpiar eficazmente mis suelos duros, y b) 30 minutos eran suficientes para limpiar mi amplia cocina y mis tres baños, en parte gracias a su diseño eficiente y a su fácil maniobrabilidad.

La Dyson PencilVac es la prueba de que hay espacio en el mercado para diferentes tipos de aspiradoras. Al ignorar (en cierta medida) la potencia de succión y la duración de la batería, Dyson ha liberado a la PencilVac para que destaque en diferentes áreas. Ya he visto mi primera imitación y estoy seguro de que no será la última.

